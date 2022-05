La supuesta indirecta de Danna Paola en Twitter por la mala calidad de Élite

La cantante no se refirió a la serie española en específico (Foto: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola participó en las tres primeras temporadas de Élite, la serie española que la lanzó a la fama internacional. Con el papel de “Lucrecia Montesinos”, la mexicana consiguió reconocimiento y llegó a un público global hasta que llegada la cuarta temporada, la cantante de Oye, Pablo prefirió salir del proyecto difundido por Netflix desde 2018.

Ahora, luego del gran éxito que ha conseguido con su carrera musical, pues actualmente es una de las figuras femeninas más populares de la música pop en español, causó revuelo con un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Y es que ante el tuit que Danna escribió en su red social, muchos de sus fans lo interpretaron como “una pedrada” para Élite, pues mucho se ha dicho que la serie ha perdido la calidad argumental que presentó en sus primeras temporadas.

Danna participó en las primeras tres temporadas de Elite, interpretando a "Lucrecia Montesinos" (Foto: Netflix)

Danna escribió en su cuenta de Twitter una fuerte crítica a las series juveniles, pues aseguró que existen “hilos” en la plataforma, es decir mensajes continuados que generalmente cuentan historias o abundan en un tema en particular- que le parecden más entretenidos que algunas producciones dirigidas al sector adolescente.

“Las historias en hilos de Twitter me sorprenden y entretinen más que ciertos escritores de series adolescentes”, aseveró la artista en el contundente mensaje que al momento lleva casi 15 mil Me gusta.

Aunque la intérprete de Mala fama no mencionó a ninguna producción en particular, algunos de sus fans aseguraron que se trató de una alusión a la serie estelarizada en su recién estrenada quinta temporada por Georgina Amorós, Claudia Salas, Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Diego Martín, Carla Díaz, Martina Cariddi y Manu Ríos.

Y es que según algunos críticos de entretenimiento, el serial ha disminuido su calidad a partir de la segunda o tercera temporada, al argumentar que la ficción que presentan es en extremo inverosímil.

La quinta temporada de Élite ha sido estrenada recientemente (Foto: Netflix)

“¿Acaso hablas de los escritores de Élite? Tienes razón, Élite ya es una basura, no tiene nada de interesnte”, “Una indirecta muy directa”, “Élite se queda pendej* al lado de esas historias”, “La pobre Cayetana salvando esas horribles últimas temporadas”, “De las últimas temporadas de ‘Élite’ no andes hablando, Danna”, “Tú, hablando de las nuevas temporadas de Élite” y “Élite entrando al chat”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el mensaje emitido por la actriz.

Aunque Danna no mencionó el trabajo de Élite, en su momento la actriz y cantante destacó que los motivos para abandonar el proyecto español fueron sus intenciones de dedicarse de lleno a la música.

“A veces me costaba creérmela, de que necesitaba quedarme en la música, hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino, y tuve que decir que no a Élite 4″, indicó Danna Paola.

Danna Paola estuvo de vacaciones recientemente en Italia (Foto:Instagram/@dannapaola)

Apenas en febrero de este año, la cantautora mexicana mencionó a Juanpa Zurita para su podcast No hagas lo fácil, lo desgastante que fue para ella dedicarse a las dos cosas que la apasionaban, y que incluso el cansancio le hizo perder vuelos: “Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”.

Además, debido a su entrega a su trabajo como actriz, el hecho de interpretar a un personaje como ‘Lucrecia’ también afectó la otra parte de su carrera, que era la música. “Fue complicado llevar esa doble vida. Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y al final, en este caso, Lucrecia vivía en mí”, arguyó entonces.

SEGUIR LEYENDO: