Colombia

María José Pizarro acusó a Abelardo de la Espriella de no querer debatir con Iván Cepeda, pese a su rechazo a estos encuentros en primera vuelta

Luego de haber evitado las discusiones con otros candidatos por considerar que fomentaban el insulto y el espectáculo mediático, la campaña del senador del Pacto Histórico ahora busca un cara a cara televisado, con el fin de sumar votos

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María José Pizarro - Abelardo de la Espriella
La senadora María José Pizarro instó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a dejar el "miedo" e ir a los debates presidenciales, a 13 días de la segunda vuelta - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La necesidad de sumar respaldos en los 13 días que restan para que se lleve a cabo la segunda vuelta, prevista para el domingo 21 de junio, llevó a la jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, la senadora María José Pizarro, a insistir en la realización de los debates televisivos. Y lo hizo con un duro mensaje contra el abogado Abelardo de la Espriella, que según ella, se niega a aceptar la invitación de su contendor.

Pizarro, con un mensaje en las redes sociales, acusó al abogado de evitar un cara a cara con Cepeda y de querer limitarlo a su presencia en la revista Semana: medio que calificó como un “pasquín”. Este sería un giro radical en su postura, que pondría en evidencia, entre otras, la urgencia de llevar al autodenominado ‘Tigre’ a una discusión pública en la que confían vencerlo en argumentos y, de esta forma, recolectar apoyos.

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Todo esto cuando antes de la contienda del 31 de mayo Cepeda condicionó su presencia en estos debates a una serie de requisitos que no se terminaron cumpliendo, por lo que no se tuvo su aparición en ninguno de los encuentros con sus contendores. En síntesis, el candidato del Pacto Histórico pasó de rechazar su participación en estos espacios a exigirlos, sin que todavía se concrete un debate a todos los colombianos.

María José Pizarro y sus pullas a Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, la senadora María José Pizarro lanzó duras pullas al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, por negarse a ir a debates - crédito @PizarroMariaJo/X

El giro de posición en la campaña de Iván Cepeda: instaron a Abelardo de la Espriella a ir a debates

Y es que tras caer en la primera vuelta, en la que se mostraba confiado en ganar, Cepeda tuvo que dejar de lado varias de sus posiciones. Entre ellas su reticencia a los debates, pues no dudó en retar de manera pública a su rival y pedir que el intercambio se transmitiera de manera simultánea por canales como Caracol TV, RCN y Rtvc, con reglas y garantías fijadas por delegados de ambas campañas, a través de sus compromisarios.

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En ese orden de ideas, Pizarro puso la discusión con un mensaje directo contra el candidato rival. “¿Por qué será que Abelardo se rehúsa a debatir con nuestro candidato Iván Cepeda? ¿Por qué insiste y condiciona que el debate sea solamente en Semana, su casa de propaganda, y que sea con su fórmula vicepresidencial? Que no siga rehuyendo el debate, que es para toda Colombia, no solo para su pasquín”, expresó Pizarro.

Ilustración de acuarela de Iván Cepeda (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha) frente a la Casa de Nariño con la bandera de Colombia. Hay urnas y papeles electorales.
Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella saldrá el sucesor de Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los argumentos de Cepeda para ausentarse de estos ejercicios es que se buscaba evitar “escenarios de insultos” y espectáculos mediáticos. Ahora todo cambió, pues el senador del Pacto Histórico emplazó a De la Espriella a un debate cara a cara; aunque de su pronunciamiento han pasado ya una semana sin novedades, pues de parte de la campaña del ‘Tigre’ parece no haber afán para insistir en la realización de esta discusión.

La defensa de María Pizarro ante los rumores por su ausencia en tarima

Por su parte, la senadora también respondió a versiones sobre su papel en campaña. Lo hizo después de replicar un artículo de Infobae Colombia y de referirse a los rumores surgidos por su ausencia en tarima, pues no se le vio en eventos clave para el progresismo, entre ellos, la concurrida Marcha Carnaval por la Vida, efectuada en Ibagué. Aunque no confirmó el motivo de su ‘desaparición’ en tarima, reiteró que sigue activa.

María José Pizarro habló de su ausencia en tarima
En respuesta a un artículo de Infobae Colombia, la senadora María José Pizarro habló de su ausencia en tarima durante los últimos eventos de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @PizarroMariaJo/X

“Ante tanta preocupación, sigo, como desde el primer día, cumpliendo las tareas políticas que me ha encomendado Iván Cepeda. Una campaña se construye en muchos frentes, en las calles, en los territorios, en las redes y tendiendo puentes con los sectores democráticos del país, eje clave que sigo impulsando. Vendrán noticias", adelantó Pizarro frente a los interrogantes sobre este tema, que causó comentarios.

Se trata de ganar en segunda vuelta y los esfuerzos de toda nuestra gente están centrados en ello. Lo importante hoy no son los rumores, sino construir la mayoría que Colombia necesita”, agregó la congresista, que dio a entender que está dedicada a otros frentes, lo que explicaría por qué al lado del candidato ahora aparece la exministra de Ambiente Susana Muhamad, como parte del equipo de de campaña oficialista.

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