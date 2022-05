Laura Bozzo provocó que Niurka llorara tras pedirle disculpas públicamente: “Lo que hice no tiene nombre”

Rivalidad entre Niurka Marcos y Laura Bozzo. (Foto: Instagram)

A pocos días de su estreno, La casa de los famosos 2 (LCDLF) ya ha dado mucho de qué hablar, por lo que en esta ocasión, Laura Bozzo y Niurka -quienes han figurado cómo dos de las concursantes más polémicas- protagonizaron un conmovedor momento.

Y es que, desde hace años, la enemistad entre la peruana y la cubana era sumamente notoria. Pero, previo al estreno del programa de Telemundo, los dimes y diretes entre ambas comenzaron a escalar de nivel.

Todo comenzó cuando La señorita Laura le mandó un mensaje a Niurka y se burló de la manera en que la vedette se ha referido a ella: “Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible... esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”.

Ante esto, Niurka no se quedó callada en ese entonces y señaló en otro en vivo de Telemundo:

“Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ¡fea! Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado, yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nada más”.

Confirmaron que habrá segunda temporada del famoso reality show (Foto: Twitter)

Pero, aunque todo pintaba para que las dos famosas tuvieran una ríspida relación en la nueva temporada de LCDLF, desde el inicio, Niurka se mostró amable con Laura Bozzo y -a pesar de que tuvieron algunos roces- La mujer escándalo intentó apoyar en todo momento a la conductora de talk shows.

No obstante, esto no pareció ser suficiente para Bozzo, quien en repetidas ocasiones mostró sus intenciones de salir del programa pues sentía que todos los integrantes estaban en su contra.

Así, en un giro inesperado, durante una de las más recientes emisiones, la peruana sorprendió tras pedirle disculpas a Niurka frente a todos sus compañeros.

Los famosos que están en el nuevo programa de Telemundo (Foto: Instagram/@telemundo)

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, comenzó.

Mientras la polémica conductora ahondó en que su comportamiento durante los primeros días del programa no había sido el más adecuado, Niurka rompió en llanto.

“Lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón de verdad. Yo no suelo pedir perdón públicamente así, pero creo que cada uno de los habitantes de esta casa se merecen que yo explique mi actitud totalmente histérica, mi actitud mala jugadora, porque acá estamos para jugar y no es justo que yo me descargue contra una persona que ha sido muy buena conmigo como Niurka”, continuó Laura Bozzo.

Bozzo aprovechó para confesar que siempre ha tenido en gran estima a la ex esposa de Juan Osorio y remarcó que el constante conflicto en que la ponen los medios de comunicación ha influido en que no tome las mejores decisiones.

“Es tal la carga que muchas veces me han metido en contra, que reaccioné de una manera inmadura, ególatra y si me tengo que ir, me iré, pero ella no tiene nada que ver en esto. Niurka, ante todas las cámaras te pido que me disculpes porque tú no merecías una cosa así, al contrario, haz sido bien buena conmigo, discúlpame por favor”, concluyó entre aplausos de los integrantes de la casa.

Posteriormente, Niurka y Laura sellaron la disculpa con un abrazo sincero y, entre bromas, la cubana dijo que soltó lágrimas porque ya no tendría con quien pelear.

“Yo nada mas estoy llorando de con quién me iba a divertir””, dijo en tono irónico. A lo que Laura respondió entre risas: “Qué hija de la ch*ngada”.

