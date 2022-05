La verdadera razón detrás del distanciamiento entre Natalia Téllez y Galilea Montijo

Natalia Téllez y Galilea Montijo trabajaron juntas en "Hoy" antes de "Netas Divinas". (Foto: @natalia_tellez, @galileamontijo/Instagram)

Tras la repentina salida de Natalia Téllez del programa Hoy, los rumores sobre su supuesta enemistad con algunos conductores tomaron fuerza, entre ellos figuraba Galilea Montijo. Aunque ya pasaron varios años desde que decidió seguir su camino fuera del matutino, las especulaciones resurgieron hace unos días cuando volvió a coincidir con la tapatía en un proyecto, por lo que se atrevió a confesar la verdadera razón detrás de su alejamiento.

Fue durante la pasada emisión de Netas Divinas donde la protagonista de Después de ti se sinceró sobre su relación con Galilea Montijo. Todo comenzó cuando Paola Rojas -también presentadora del programa- puso sobre la mesa un tema muy polémico, la toxicidad que puede existir detrás de las decisiones que se toman. La primera en contar su experiencia fue Natalia, quien confesó que suele platicar al respeto con su terapeuta.

“Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites, entonces llego al punto de... no desechar, pero alejarme de la gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto”, declaró.

Durante el primer programa de Galilea Montijo como conductora de "Netas Divinas" se habló sobre las relaciones tóxicas. (Captura: @danielamagun/Instagram)

Ante las declaraciones, Galilea Montijo preguntó: “¿Por eso te alejaste de mí?”. Casi de inmediato, Natalia Téllez respondió que sí y tratando de evitar profundizar sobre su relación de amistad lanzó una broma desatando las risas de sus compañeras: “Sí, Gali. Por eso y por muchas cosas más, tengo una lista”.

La intérprete de 36 años -quien recientemente se convirtió en madre por primera vez- continuó su testimonio sin prestar mayor atención a la inquietud que externó la tapatía. Explicó que en los últimos años alejarse de las personas que quiere se ha convertido en una de sus acciones más tóxicas debido a que toma dicha decisión para no enfrentar ciertas actitudes que le causan algún tipo de molestia.

“Acabo de topar eso y fue brutal. Si es algo cercano como un papá no lo vas a desechar, pero otras relaciones llega el punto de ‘es que esa persona...’”, continuó. Para ejemplificar, recordó que hace unos meses notó que se sentía incómoda con uno de sus mejores amigos y compartió su sentimiento con Daniela Magun, quien en primera instancia pensó que todo era resultado de su embarazo, sin embargo, después descubrió que no era así.

La llegada de Galilea Montijo a "Netas Divinas" no significó su salida de "Hoy". (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Yo le decía a Daniela Magun: ‘Creo que ya no vamos a ser amigos’ y Daniela: ‘¿Qué estás diciendo?’. Ya estaba embarazada entonces Daniela decía que eran las hormonas y que yo estaba loca, pero consideré no tener en mi vida a alguien que amo porque no tengo la valentía de decir algo que me moleta a alguien que quiero mucho”, concluyó.

Paola Rojas coincidió con la actitud de Natalia Téllez y, sin más, continuaron hablando sobre el tema. Con ello, la actriz dejó entrever que su pasado distanciamiento con Galilea Montijo se habría originado por alguna situación en particular que escaló al grado de no compaginar.

Respeto a la verdadera razón por la que abandonó el matutino de televisa, anteriormente comentó frente a las cámaras de Netas Divinas: “Cuando yo dije: ‘Me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy’, mucha gente me decía: ‘Pero es que el cuadro’, pero yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso”.

Galilea Montijo desmintió rumores sobre una supuesta enemistad con Natalia Téllez. (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Por otro lado, Galilea Montijo aprovechó las cámaras de Unicable para desmentir su supuesta enemistad con Natalia Téllez y confesó que le rogó para que no se fuera de Hoy.

“De hecho, cuando nos enteramos de que se iba del programa Hoy nos dio mucha tristeza, yo le supliqué, le pedí que no se fuera, pero la entiendo y me da muchísimo gusto volver a coincidir con ella”, comentó.

