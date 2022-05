Galilea Montijo desmintió rumores sobre una supuesta enemistad con Natalia Téllez: “Yo le supliqué que no se fuera”

Galilea Montijo desmintió rumores sobre una supuesta enemistad con Natalia Téllez Foto: Instagram/@galileamontijo

Durante la primera semana de mayo el elenco de presentadoras de Netas Divinas ofreció una conferencia de prensa desde su set de grabaciones, ahí Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun le dieron la bienvenida a su nueva integrante, Galilea Montijo.

Sin embargo, su incorporación causó gran controversia y una ola de comentarios divisorios al programa. Y es que muchos internautas cuestionaron la relación de Galilea con sus nuevas compañeras, haciendo especial énfasis en Natalia Téllez, con quien ya tuvo la oportunidad de colaborar por más de 2 años en el programa Hoy.

Fue en una entrevista para Unicable donde Galilea Montijo aprovechó las cámaras para desmentir los rumores que se han dicho en torno a su relación con Natalia Téllez e incluso destacó que, en su momento, ella le rogó para que no se fuera del matutino de Televisa.

(Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Mucho, porque la amo. La adoro, la extrañé mucho. De hecho, cuando nos enteramos de que se iba del programa Hoy nos dio mucha tristeza, yo le supliqué, le pedí que no se fuera, pero la entiendo y me da muchísimo gusto volver a coincidir con ella”, remarcó la conductora de 48 años para las cámaras de su nuevo programa.

Esta no ha sido la única interrogante en la que se ve envuelta Galilea tras su adición como presentadora en uno de los programas insignia de Unicable, ya que varios internautas no ocultaron su disgusto por añadir a una conductora extra y más por el temor de que el programa pierda su distintivo.

Con relación a esta preocupación de los televidentes, Montijo se sinceró sobre cómo se siente de sumarse a Netas Divinas, pues en el programa sus presentadoras exponen situaciones que han vivido y revelan algunos de sus secretos más íntimos, motivo por el que seguramente tendrá que hablar de las recientes controversias en las que se vio envuelta.

(Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Después de todo lo que han dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? O sea, al contrario, no sabes cómo agradezco este espacio. De hecho, le dije a mi esposo el otro día: ‘Oye, ¿tú cómo ves lo de Netas?’, porque estaba así como muy guardadito, le dije: ‘Yo estoy muy emocionada’, y me dijo: ‘Pues eso, se trata de que seas neta’”

Asimismo, su nueva compañera Consuelo Duval hizo una petición a la prensa y a sus televidentes para que no existan ataques hacia Galilea, pues ahora más que nunca estará expuesta a las opiniones del público sobre su vida personal.

“Estos últimos meses Galilea ha estado expuesta y esto, que entre a Netas, le da mucho permiso al público de opinar sin conocer y de atacar sin saber. Lo que quiero que sepan es que estas cuatro mujeres la reciben con todo el amor de mujer, de amigas, que en ningún momento van a permear sus palabras a nuestros oídos de ‘Galilea no va’, ni pierdan el tiempo”, argumentó la también actriz mexicana,

(Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Para finalizar, Galilea mencionó que una de las cosas que más le emocionaba de ser parte de este proyecto es que todas sus compañeras son mujeres con las que se siente identificada.

“Me emociona trabajar con mujeres fregonas, con mujeres guerreras, que ya por fin somos mamás, de diferentes sabores, colores, pero sí con una cosa en común, que sí somos bien trabajadoras”, enfatizó con emoción Galilea Montijo.

