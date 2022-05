Natalia Téllez llegó a pensar en abandonar a su hija luego de su nacimiento

Natalia Téllez confesó que llegó a pensar en abandonar a su hija en su primer día como mamá (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

La maternidad fue un tema que en un principio aterrorizó a Natalia Téllez, quien confesó, con su característica sinceridad, que llegó a pesar en abandonar a su hija el mismo día que dio a luz.

Natalia Téllez compartió en el programa Netas Divinas cómo fueron sus primeras horas como madre de Emilia, pues confesó que la pasó muy mal debido a todo lo nuevo que llegó a su vida.

En este contexto, recordó que en un momento, debido a lo mal que se sentía pensó en abandonar a Emilia y que se hiciera cargo de ella su papá, Antonio Zabala.

“Cuando nació Emilia, yo la tuve un día en la noche, y en el día fue un día muy difícil; la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces yo, en la noche, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para saber cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé (en) irme, esto lo pensé real”

Téllez se disculpó con su hija antes de comenzar el relato de su primer día como mamá (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

La actriz, en medio de su ataque de pánico por no saber cómo iba a criar a Emilia, pensó que lo mejor era que se quedara bajo la responsabilidad de su padre y ella huiría del país, explicando que no había logrado seguir su maternidad.

“Dije: ‘Antonio es un gran hombre’, esto él lo sabe porque le dije. ‘Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México, y me alejo de las Netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país’, no es chistoso. ‘Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto’”, recordó.

Fue por ello que, inclusive, llamó al banco para saber cuánto dinero podía retirar en ese momento, de esa forma abandonaría México para alejarse de su hija. En medio de su relato, el resto de las presentadoras de Netas Divinas se rieron de lo que Natalia pensó.

Emilia tiene tres meses de haber nacido (Foto: @natalia_tellez/Instagram)

“Yo dije: ‘Yo no puedo hacer esto, lo siento. Yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me van a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté y hasta aquí llegué'. Eso fue la noche uno”, finalizó su relato la conductora.

Téllez aprovechó para pedirle disculpas anticipadas a su hija si es que en algún momento llega a ver esta confesión, recalcó que la ama y se siente muy feliz con su llegada.

En ese mismo episodio del programa, la actriz comentó que en redes sociales ha recibido comentarios negativos cada que comparte una fotografía de Emilia, motivo por el que ha decidido no mostrar el rostro de su bebé.

Natalia compartió que en redes sociales ha recibido muchas críticas por la forma en que maneja la privacidad de su hija (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

La presentadora dijo que ha pensado en la posibilidad de publicar imágenes del rostro de su hija, pero ya que los internautas siempre critican cualquier cosa que se trate de Emilia, ha desestimado la idea por completo.

“Ya me enojé yo en Instagram, porque ven que me engancho. Es que ya ahora todos... ‘enseña tu bebé, enseña tu bebé’ y cuando enseño un pie de mi bebé ‘que uña tan larga, que pie tan chiquito, que calcetín tan sucio’ señores, cómo voy a enseñar a mi bebé, cómo ching*n”, declaró.

No obstante, agradeció a quienes han comentado sus publicaciones con consejos para madres primerizas o buenos deseos.

SEGUIR LEYENDO: