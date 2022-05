“Yo pensé que así era”: Galilea Montijo habló sobre sus relaciones tóxicas en su debut en “Netas Divinas”

Galilea Montijo desmintió rumores sobre una supuesta enemistad con Natalia Téllez Foto: Instagram/@galileamontijo

En medio de los rumores sobre una supuesta enemistad entre Galilea Montijo y Natalia Téllez, la presentadora de televisión tapatía se incorporó al elenco de Netas Divinas y durante su primer programa confesó que todas las relaciones sentimentales que tuvo antes de su matrimonio fueron tóxicas debido a las decisiones que tomó.

La espera terminó y el pasado miércoles 11 de mayo Galilea Montijo apareció en el programa de Unicable junto a Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun. La intérprete debutó con un tema muy controversial, las relaciones tóxicas, y cada una de las presentadoras compartió detalles sobre los noviazgos que han tenido, las banderas rojas que detectaron tanto en ellas como en su parejas y cómo lograron superarlo.

Al respecto, la ex concursante de Big Brother confesó que lo más tóxico que ha hecho en una relación es permanecer pese a las circunstancias. Explicó que una de las razones podría ser que durante su niñez no tuvo un ejemplo de pareja debido a que sus padres estaban separados, por lo que aprendió a establecer límites en sus noviazgos con el paso del tiempo.

La presentadora negó que su supuesta salida del programa "Hoy" como resultado de su participación en "Netas Divinas". (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Los más tóxico... seguir en esas relaciones tóxicas. Te das cuenta [del] por qué yo permitía tanta relación tóxica... claro, nunca vi a una mamá, un papá, como se llevaran en casa. Entonces para mí, en el primer momento donde yo descubrí que fueron así, donde hubo de alguna manera esta parte tóxica en una relación o una falta de respeto, pues yo pensé que así era”, declaró.

Galilea Montijo señaló que otro factor que influyó notablemente en sus primeros romances fueron sus relaciones sociales. Contó que en 1993, después de ganar un concurso de belleza, se mudó a la Ciudad de México en búsqueda de nuevas oportunidades y, como muchas otras personas, llegó sin conocer a nadie, no tenía amigos ni familiares, y procuraba sostener sus noviazgos para no sentirse sola.

“Todas mis relaciones, todas, fueron tóxicas de alguna u otra manera porque lo permití, porque pensé que así era, porque me daba miedo a estar sola [...] Yo llego sola a una ciudad, no tenía amigos, no conocía a nadie, me daba miedo estar sola”, agregó.

Galilea Montijo junto a Fernando Reina y Mateo en unas vacaciones familiares. (Foto: Instagram/@reinaiglesias)

La conductora tapatía se casó con Fernando Reina Iglesias en 2011 y fruto de su matrimonio tuvieron un hijo de nombre Mateo quien actualmente tiene 10 años. Pero antes de formalizar su compromiso con el empresario, tuvo varios romances con figuras del medio, no obstante, el más recordado y polémico fue el que vivió junto a Cuauhtémoc Blanco.

Por otro lado, Consuelo Duval recordó que durante su matrimonio vivió muchos momentos difíciles donde demostró tener actitudes que ahora considera como tóxicas porque no le permitieron crecer y sólo la mantenían en una relación infeliz. La comediante mencionó que llegó a sentirse amada con las respuestas que el padre de sus hijos de daba cuando lo corría de su hogar.

“Cuando yo le decía que se fuera de la casa él lloraba y me decía que me amaba, que no lo corriera y era el único momento en que yo sentía amor, entonces era ‘vete de mi casa’ hasta que dijo ‘sí, bye’”, compartió.

La famosa actriz y comediante mexicana cumplió 53 años el pasado 11 de enero. (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

Paola Rojas aplaudió la valentía que tuvo su compañera para aceptar que también tuvo parte de responsabilidad en su relación tóxica y no sólo le echó la culpa a su entonces pareja. La periodista aprovechó sus declaraciones para hacer una reflexión sobre la importancia que tiene asumir las consecuencias de los actos porque considera que a veces la toxicidad en una relación sentimental no sólo aparece en uno de los involucrados, sino en ambas partes.

