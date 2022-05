Capi Pérez confesó que se le subió la fama: “Esta industria ya me echó a perder”

Además de sus participaciones en televisión, el comediante cuenta con un espacio radiofónico. (Foto: Instagram/@elcapiperez)

En los últimos años, Carlos Alberto Pérez Ibarra se ha posicionado como uno de los conductores de televisión favoritos del público gracias a la personalidad que imprime en todas las producciones donde participa, en especial, por su gran sentido del humor. Aunque se ha caracterizado por ser una persona sencilla, confesó que posiblemente ya se le subió un poquito la fama y compartió el verdadero significado detrás de su apodo.

Entre los múltiples proyectos del Capi Pérez se encuentra La caminera, un programa radiofónico de EXA que conduce junto a Fer Gay y Fran Hevia. Durante cada emisión, los conductores realizan una entrevista y dinámicas con invitados especiales y en esta ocasión le tocó el turno a Pablo Changra, quien en los últimos meses ha ganado popularidad con Chismilenial, una cuenta de TikTok de contenido relacionado con los espectáculos.

Durante la conversación se habló sobre los artistas que han atravesado por momentos cruciales en su carrera al ser señalados de cambiar su personalidad por su nivel de fama. El tiktoker aprovechó la oportunidad para cuestionar al Capi Pérez sobre el impacto que ha tenido su popularidad en su forma de ser y, contrario a lo que gran parte del público pensaba, el comediante confesó que si ha cambiado aunque los demás no lo noten.

“En este medio hay gente que es muy, como decirlo, frente a la cámara muy sonriente, muy buena onda, pero detrás no es tan agradable ¿Qué tan es como lo vemos en la tele y lo escuchamos aquí en la radio es Capi?”, preguntó Pablo Changra.

El primero en tomar la palabra fue Fer Gay, quien comentó que no puede encontrar diferencias entre el Capi que trabajaba detrás de las cámaras y la persona en que se ha convertido debido a su estrecha relación de amistad: “Yo no soy la persona ideal para responder esta pregunta porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo y es de mis mejores amigos, entonces lo sigo viendo como cuando no era absolutamente...”.

El tiktoker decidió lanzar la pregunta porque sabía de un rumor que apuntaba al presentador de televisión como un persona bastante amigable frente a las cámaras, micrófonos y redes sociales, pero no fuera de su espacio de trabajo.

Al respecto, el exparticipante de LOL: last one laughing comentó: “Al chile tantito sí, poquito, la neta [...] yo creo que un poquito más mamón si soy, esta industria ya me echó a perder, Pablo, tú conserva esa sonrisa que tienes, la inocencia sobre todo”.

La respuesta sorprendió a Fran Hevia, quien apuntó no ha percibido que su compañero muestre actitudes diferentes de acuerdo con el espacio donde se encuentre y reconoció que posiblemente se deba a que sobresale su sentido del humor: “Siempre que estoy con el Capi me rio, estemos en un contexto profesional o no siempre es una experiencia muy chistosa”, dijo entre risas.

Pese a las especulaciones, la carrera de Carlos Alberto Pérez sigue en ascenso, pues actualmente forma parte de Venga la Alegría, La Caminera, La resolana y La resolana news, además su su participación en transmisiones especiales de TV Azteca. En su perfil de Instagram cuenta con más de 4 mil seguidores mientras que en Twitter ya superó el millón y medio.

Por otro lado, hace unos días el comediante asistió a Tu-Night, programa conducido por Omar Chaparro. Durante la plática confesó que al principio de su carrera enfrentó fuertes críticas por su apariencia física debido a que no cumplía con los estándares para aparecer en televisión y aclaró que su apodo no está relacionado con la palabra Capitán, sino que es resultado de las iniciales de su nombre: Carlos Alberto Pérez Ibarra.

