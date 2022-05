Galilea Montijo reclamó a Ema Pulido por hacerla llorar: “Era bien ruda”

Galilea Montijo recordó que Ema Pulido le gritó y criticó en el pasado

En la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, Ema Pulido forma parte del jurado y en una de las transmisiones más recientes, recibió los duros reclamos de Galilea Montijo: “Usted conmigo era bien ruda desde el primer día”, mencionó la presentadora.

El comentario surgió cuando Yulianna y Alfredo Tame terminaron su baile, al acercarse a los jueces para recibir su calificación, la maestra Ema Pulido les dijo que tenían varios aspectos por mejorar porque no aprovechaban la amplitud del espacio.

Fotos: Gettyimages Instagram/@ema_pulido_

Sin embargo, a la conductora le pareció que la forma en que lo expresó fue mucho más suave y comprensiva respecto a su nivel de exigencia cuando Ema era jueza en Bailando por un sueño, reality en el que Galilea era concursante e incluso llegaba hasta las lágrimas.

“Voy a hablar y no sé si a todas las parejas les agrade lo que voy a decir o no, yo nada más quiero recordar que hace muchos años, maestra Ema Pulido, usted conmigo era bien ruda desde el primer día, es más yo me acuerdo que me metía a llorar al camerino”, comenzó la presentadora del programa Hoy.

En el reclamo, Montijo mencionó que el motivo de sus lágrimas era la presión e incomprensión que ponía Ema sobre ella. “Porque usted me decía ‘Aquí no se viene con vendas’ y yo ‘Es que me lastimé', pero usted ‘No me importa y aquí no se viene a abrir las patas’”, recordó.

Galilea recordó que era muy exigente con ella (Foto: captura de Youtube/Hoy)

Galilea hizo hasta una imitación de la pionera de danza jazz para imprimirle humor al reclamo, sin embargo, logró transmitir que en su momento, los comentarios la lastimaron. “A mí me vale tu sueño y no me importa que no seas bailarina, entonces ¿Para qué te metes?”, recordó Montijo como otra de las intensas frases.

La reacción de Ema Pulido fue decir “Ay no, ¡Qué horrible!”; por su parte, la ex concursante de Bailando por un sueño terminó el reclamo diciendo “Y ahora la veo, me hubiera tocado esta Ema de hoy en aquel entonces, maestra”.

Al respecto, la fundadora y directora de las compañías Jazz-Mex y San Juan de Letrán mencionó que el paso del tiempo la habían transformado, dejando de lado las exigencias extremas contra los concursantes.

Galilea Montijo hubiera querido ser juzgada por "la Ema de Hoy" (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Danza de la Secretaría de Cultura, Ema Pulido bailó en varias comedias musicales como Mame, Sugar, Pippin y Amor sin barreras. También colaboró en la parte coreográfica de la puesta en escena El hombre de la Mancha, y ha bailado en programas musicales para televisión y en espectáculos nacionales e internacionales.

“Se trata de una mujer que ha perseguido las metas que se ha propuesto, como lo es el Ema Pulido Estudio de Danza, centro de formación al que le ha dedicado gran parte de su tiempo y que fundó en 1977″, se puede leer en Vidas en la Danza.

Esta es la lista de parejas para la tercera temporada de Las Estellas Bailan en Hoy y las calificaciones que han acumulado hasta el programa del 5 de mayo:

Integrantes de Las estrellas Bailan en Hoy Foto: Instagram/@programahoy

-Gomita y Miguel Martínez - 24 puntos

-Manelyk y Carlos Speitzer - 22 puntos

-Maire Claire Harp y Álex Durán - 22 puntos

-Olivia Collins y Oscar Medellín - 21 puntos

-Violeta Isfel y Raymix- 20 puntos

-Lis Vega y Raúl Magaña -20 puntos

-Toñita y Chao - 20 puntos

-Yulianna y Alfredo Tame -19 puntos

-Marisol Terrazas y César Ureña - 19 puntos

-Excelsa, Harachín y Huarachón -16 puntos

SEGUIR LEYENDO: