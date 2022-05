Daddy Yankee en México: anuncian nueva fecha en el Foro Sol

El artista deleitará al público mexicano con sus presentaciones en Ciudad de México. EFE/Giorgio Viera

Daddy Yankee sorprendió a sus fans mexicanos con una nueva fecha en el Foro Sol ante la euforia que se desató por La última vuelta World Tour, gira con el que prometió recorrer gran parte de América antes de retirarse definitivamente de los escenarios. Con ello, el legendario pionero del reggaetón sumó cuatro presentaciones en la Ciudad de México.

De acuerdo con las redes sociales de Ocesa, el intérprete puertorriqueño se presentará en el recinto de la CDMX el próximo miércoles 30 de noviembre a las 20:30 horas. Del mismo modo, se informó que la preventa de boletos especial de Citibanamex comenzaría durante las primeras horas de este jueves 12 de mayo y la venta general iniciará en punto de las 11:00 horas del próximo viernes.

Hasta el momento, existe gran disponibilidad en acceso General A y B y Gradas según la página de Ticketmaster. Sin embargo, se espera que durante el transcurso del día los boletos comiencen a agotarse debido a la gran oportunidad que representa para los fans que no lograron encontrar entradas para los conciertos del 2,3 y 4 de diciembre que, de acuerdo con la boletera, también serán en el Foro Sol.

(Captura: @ocessa_total/Twitter)

El pasado 13 de abril se llevó a cabo la preventa para el concierto que ofrecerá el 24 de noviembre en el El Palacio Sultán, Estadio de Béisbol de Monterrey, y los precios fueron entre los 590 pesos en la zona más alejada del escenario hasta los 2 mil 490 pesos hasta enfrente, esto sin considerar los cargos por el servicio.

También se presentará en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, donde las entradas fueron desde los 790 pesos hasta los 2 mil 490, mientras que quienes quisieran acceder al área de palcos lo podrían hacer desembolsando 2 mil 890 pesos. La gira de Daddy Yankee en México también incluye otras ciudades como Tijuana y Cancún.

La última vuelta World Tour comenzará el próximo 25 de julio en Denver, California. Pasará por Los Ángeles, Phoenix, Orlando, Seattle, Las Vegas, San José, Sacramento, Atlanta, Miami, Chicago, Washington, Houston, por mencionar algunas ciudad de Estados Unidos. También tocará tierras canadienses en septiembre y durante octubre llegará a Argentina, Colombia, Perú y Ecuador.

El puertorriqueño presentará su gira "La Última Vuelta World Tour" en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Rosarito este 2022 antes de retirarse definitivamente de los escenarios (Foto: Twitter / @pistasdeblue3000)

Durante los primeros días de noviembre, Daddy Yankee deleitará al público en Guatemala y Panamá. Después arrasará en México para terminar con su última gira el 21 de diciembre en Miami, Florida.

El intérprete de grandes éxitos como Gasolina, Con calma, Dura, Lo que pasó, pasó, entre otros, impresionó al público al anunciar su retiro de los escenarios después del exitoso regreso que logró hace unos años. Como era de esperarse, no se iría sin antes ofrecer un último espectáculo que no sólo promete poner a bailar y cantar a sus fans, también quedará para el recuerdo de toda una generación que creció con su música.

Daddy Yankee anunció el fin de su carrera a través de un video que publicó en su canal de YouTube. El intérprete de 45 años aprovechó el espacio para extender un agradecimiento a sus miles de fans por el apoyo que ha recibido a los largo de los años, desde su debut hasta su ausencia y su regreso triunfal. También compartió que después de alcanzar las mieles del éxito, considera que ya es tiempo para descansar.

Tras las primeras preventas, los memes inundaron las redes sociales. (Foto: Twitter / @MissvanM)

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo en su video titulado Al fin veo la meta.

SEGUIR LEYENDO: