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Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

El gasto con tarjeta registró su primera contracción interanual desde noviembre de 2024, con una baja del 8,3% en aerolíneas y un repunte del 10,4% en combustible

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Una familia de cuatro personas sentada en un sofá con mantas; hay un hombre con una tablet, una niña leyendo y un niño con un teléfono, junto a un calefactor eléctrico y un calendario de 2026.
La autoridad monetaria británica prevé mayores facturas energéticas y un alza del 7 % en los precios de los alimentos para finales de 2026 (Imagen ilustrativa infobae)

El gasto con tarjeta de los hogares del Reino Unido cayó un 0,1% en abril de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, la primera caída interanual desde noviembre de 2024 y la más pronunciada en 16 meses. Los datos últimos datos publicados por el banco británico Barclays —que gestiona casi el 40% de las transacciones con tarjeta del país— muestran que los consumidores recortaron el gasto discrecional ante el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía y los alimentos. El 72% de los consumidores encuestados espera que las tensiones en la región afecten a su coste de vida a lo largo del año.

Según precisó el periódico británico The Guardian, Barclays registró una caída del 0,3 % en el gasto no esencial durante abril, con el sector de viajes como el más afectado. El gasto en ese rubro descendió un 5,7 %, tras un retroceso del 3,3 % en marzo. Las aerolíneas acusaron especialmente el golpe, con una caída del 8,3 % en el gasto de los consumidores.

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Paralelamente, de acuerdo con los datos del banco británico, el gasto en comida y bebida se mantuvo prácticamente sin cambios. El gasto en bienes esenciales subió un 0,3%, mientras que el combustible registró el mayor repunte, con un incremento del 10,4%, el más elevado desde diciembre de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania elevó los precios de la gasolina y el diésel.

El entretenimiento en el hogar se dispara

Ante la reducción del gasto en ocio y viajes, los hogares optaron por el entretenimiento en casa. Según el periódico, el gasto en contenido digital y suscripciones aumentó un 9,2% en abril en comparación con el año anterior. Barclays atribuyó ese crecimiento a la popularidad de series como Euphoria, The Testaments y The Pitt.

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El reporte señala que la baja confianza del consumidor y los efectos del calendario de Semana Santa influyeron en el descenso del comercio
El reporte señala que la baja confianza del consumidor y los efectos del calendario de Semana Santa influyeron en el descenso del comercio

Ese dato apunta a un patrón de comportamiento: los consumidores recortan los gastos fuera del hogar y redirigen parte de ese dinero hacia el entretenimiento doméstico, una tendencia que ya se observó durante períodos anteriores de incertidumbre económica.

El Banco de Inglaterra advierte sobre inflación inevitable

Por otra parte, el conflicto con Irán está provocando el entorno adverso para todos estos datos. El Banco de Inglaterra advirtió la semana pasada que una mayor inflación en el Reino Unido era “inevitable” como consecuencia de la guerra. El organismo proyecta que las facturas de energía típicas aumentarán un 16%, hasta alcanzar las GBP 1.900 (USD 2.400) para el verano, y que los precios de los alimentos subirán un 7% para finales de año.

Una infografía muestra a una familia preocupada revisando una factura, con gráficos económicos de fondo indicando una caída del gasto en el Reino Unido.
Infografía ilustra los datos de Barclays muestran que el consumo con tarjeta descendió un 0,1 % interanual en abril de 2026, reflejando la cautela de los consumidores ante el aumento de los precios de la energía y los alimentos (Imagen ilustrativa infobae)

En este marco, el economista jefe del banco británico Barclays en el Reino Unido, Jack Meaning, apuntó que “la principal incógnita para las perspectivas del país es cuánto durará esta incertidumbre”. El economista advirtió que, si la confianza del consumidor se mantiene baja durante demasiado tiempo y los hogares siguen limitando su gasto, será un reto tanto para las familias como para las empresas superar la crisis.

Las ventas minoristas cayeron un 3% en abril

Los datos de la entidad bancaria se suman a un informe independiente de la patronal británica British Retail Consortium (BRC) y la consultora internacional KPMG, que registró una caída del 3 % en las ventas minoristas en abril, frente a un crecimiento del 7% en el mismo mes de 2025. Las ventas de alimentos bajaron un 2,5% interanual, contra un crecimiento del 8,2% en abril del año anterior.

Parte de esa caída se explica por el efecto calendario de la Semana Santa: este año, el período previo a la festividad quedó incluido en las cifras de marzo, mientras que en 2025 se contabilizó en abril. Aun así, la débil confianza del consumidor también incidió en el resultado.

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito, con tijeras a punto de cortarla. Al fondo, un portátil muestra la pantalla de Home Banking con la opción de cancelar suscripciones.
El gasto en contenido digital y suscripciones aumentó un 9,2 % en abril de 2026, reflejando que los hogares adaptan su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la directora ejecutiva de la patronal británica British Retail Consortium, Helen Dickinson, indicó que “el temor a que el conflicto en Oriente Medio elevara el coste de la vida llevó a los compradores a reducir sus gastos”. Señaló que el sector minorista espera que el Mundial de Fútbol impulse las ventas en los próximos meses, con primeros indicios de un repunte en la demanda de televisores y sistemas de sonido.

La confianza del consumidor, en su nivel más bajo desde 2023

La encuesta Barclays reveló que la confianza en el gasto no esencial cayó al 49%, su nivel más bajo desde marzo de 2023. Pese a ello, el 52% de los encuestados afirmó sentirse capaz de gestionar sus finanzas diarias sin un estrés significativo.

De acuerdo The Guardian, las facturas de energía, la inflación y los precios de los alimentos son los tres principales motivos de preocupación entre los consumidores británicos para el resto de 2026. La entidad económica analizó cientos de millones de transacciones mensuales para elaborar su informe, lo que convierte a sus datos en uno de los indicadores más representativos del comportamiento del consumidor en el Reino Unido.

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