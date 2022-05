Olivia Collins y productora de “Hoy” se reconciliaron tras disputar el amor de un ex integrante de “La Academia”

La actriz y la productora salieron con el cantante Agustin Argüello (Fotos: Instragram/@agustinarguello/andy__rodriguez/oliviacollinsmx)

Televisa ha apostado por hacer de su mini reality show dentro del matutino más visto de la televisión mexicana un gran acierto, pues gran parte del talento ha generado mucha expectativa por lo controversial que es o las historias detrás de cada una de las parejas de baile que se han formado. Por ello, los televidentes han comenzado a recordar la disputa de amor que tuvo la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, con la primera actriz Olivia Collins a causa de un ex integrante de La Academia.

Aparentemente hace más de ocho años, la actriz de melodramas que actualmente también participa en Albertano contra los monstruos siendo Casilda, producción de André Barren que se transmite por las estrellas los domingos de 7:30 a 9:00 de la noche por Las Estrellas , tuvo que ver en la relación que tenía la hermana de la fallecida productora Magda Rodríguez con el participante del reality de canto más popular en México para TV Azteca, Agustín Argüello, por lo que su participación ahora ha generado gran controversia -positiva- en redes sociales.

En una reciente entrevista que le hizo la popular revista TVyNovelas a la actriz, ella fue muy clara sobre el tema pues no dudó en hablar directo sobre lo ocurrido con sus relaciones laborales y personales después de la gran polémica.

“No teníamos ningún roce, ella y yo somos mujeres inteligentes, empoderadas, o sea, eso no tiene caso, ni siquiera, tocar”, expresó la primera actriz antes de mencionar cómo había sido el gran momento del reencuentro y tal vez la forma de pedir perdón por una disputa de un hombre con el cual ahora ninguna de las dos están.

“Pues sí, le dije: ‘Vamos a darnos un abrazo’, y cerramos el ciclo; la vida es así, se presentan las situaciones y yo no tuve la pretensión de hacerle daño a nadie. Ya conversamos, ella me habló y le pusimos final a eso. Además, ella es una productora muy exitosa y tiene mi admiración.

A pesar de que pareciera que todo es cosa del pasado y lo liberal que ahora es todo podría haber ayudado a que fueran ahora amigas, la actriz de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, Soñar No Cuesta Nada y Dos Hogares -producción del 2011 que aparentemente será la última telenovela de la RBD Anahí- habló que no existe una amistad, aunque aseguró que nunca se volvió a tocar el tema y que no les interesa lo que opine él, causándoles incluso hasta un momento divertido después de la gran tensión.

“O sea, no te voy a decir que es mi amiga, porque no lo es. Yo creo que, al final, platicamos cuando la invité al programa, y nunca más hemos vuelto a tocar el tema, murió ahí. Nosotras no sabemos, ni siquiera, lo que opine él (Agustín), imagínate, se debe estar riendo, seguramente”, agregó.

Sobre la misma situación, la productora Andrea Rodríguez también ha expresado en el mismo medio que mantiene una relación cordial donde el apoyo se ve reflejado con la forma en que la guiado en el programa de baile, ya que al final de cuentas es parte indispensable llevarse bien con el talento que hay para que los televidentes vean un concurso divertido, de calidad y entretenido.

“Sí, claro; por ejemplo, el día que bailó estaba muy nerviosa, yo fui a camerinos cuando supe que estaba lastimada, le dije que no quería que empeorara, porque para mí ella era igual de importante que todos mis participantes, entonces queremos que estén bien. Luego, cuando terminó, vi que había llorado, la abracé y le pedí que se cuidara. Ella también me abrazó, y hay cordialidad, porque sí fue un capítulo en nuestra vida, ni siquiera nos conocíamos en persona; te confieso que de repente me la encontraba en un evento y yo de lejos, me daba la vuelta porque no la quería ver, pero ya eso pasó, fue hace muchos años”, expresó.

