Olivia Collins quiere tramitar su tarjeta del INAPAM: “Hay que aprovechar los descuentos que nos dan”

La primera actriz quiere tramitar su tarjeta del INAPAM (Foto: Instagram/oliviacollinsmx)

El nombre de Olivia Collins es recordado por diversas generaciones gracias a su trabajo activo en el medio artístico durante varias décadas, donde su interpretación en el cine, teatro y televisión la han colocado como una de las primeras actrices más queridas en todo México, aunque su físico sea muy juvenil y en algunas ocasiones no se le relacione con dicho título dentro del gremio actoral, que a veces se despista por ello.

En una reciente entrevista para la revista TVyNovelas, donde el motivo principal es la publicidad de su personaje Casilda en Albertano contra los monstruos, producción de André Barren que se transmite por las estrellas los domingos de 7:30 a 9:00 de la noche por Las Estrellas , la actriz también fue cuestionada sobre cómo ha tomado su edad y de qué manera lo ha trabajado a la par con su carrera profesional, pero sería un peculiar detalle el que le ha valido una gran ola de comentarios positivos en redes sociales.

“¿Ya sacaste tu tarjeta de la tercera edad?”, fue la pregunta de la popular revista, a lo que ella respondió: “No, pero sí quiero ir a tramitarla, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Yo acepto que soy de la tercera edad y hay que aprovechar los descuentos que nos dan”.

(Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

La actriz de telenovelas como Mi Corazón Es Tuyo, Soñar No Cuesta Nada y Dos Hogares -producción del 2011 que aparentemente será la última telenovela de la RBD Anahí- compartió más detalles cómo ha sido el proceso de aceptación personal que ha vivido, luego de ser una de las figuras más sensuales de la vida pública mexicana, que pese a su edad sigue siendo, donde sorprendió el querer tener papeles de acuerdo a su edad, a diferencia de otras actrices que se niegan a cumplir años o que el público las vea envejecer.

“Mi actitud es de una mujer joven y eso me ayuda muchísimo; a veces siento que hasta puedo volar. Estoy consciente de que el tiempo pasa y debo hacer otro tipo de papeles, pero yo encantada si me dan personajes de mamá o de abuelita, porque ya lo soy. En tu faceta de abuela, ¿cómo eres? Me desdoblo, me trae loca, feliz... Mi nieto es mi motivación, vive en mi casa, igual que mis hijas, y cuando llegó corrí a verlo”, compartió.

La actriz participó en la telenovela "Dos Hogares" (Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

“Yo dejo que pase el tiempo; creo que todavía aguanto, pero ya sé que llega la edad, y aunque nos pongamos miles de cosas, la edad es inevitable y hay que vivirla con dignidad”

La actriz de películas como El hombre que volvió de la muerte (1990), Rosa de dos aromas (1989) y En peligro de muerte (1988) también agregó qué estaría dispuesta a hacer para mantener esa gran juventud que refleja algo contrario al número de años cumplidos, donde sorprendió al mencionar que lo más importante siempre es aceptar las arrugas que se hacen en los rotos ya que de alguna manera eso es una muestra de la sabiduría que una persona puede tener.

La actriz participa en una nueva producción de Televisa (Foto: Instagram/@oliviacollins)

“Estar saludable; lo primero es estar bien por dentro para poder reflejarlo. Y aunque haya muchas alternativas de cirugías y tratamientos, la edad no se detiene, lo que nos queda es aceptar nuestras arrugas con dignidad, y yo prefiero hacerlo con sabiduría. Así es el curso de la vida, yo no estoy dispuesta a cambiar mi fisonomía para ser más joven, hay que tener la prudencia para saber hasta dónde no. Claro, no te niego que podemos recurrir a algunas ayudaditas que nos da el bótox, pero sin abusar, porque ya no hay manera de evitar el paso de los años”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: