Vetan a Gustavo Adolfo Infante de obra protagonizada por Silvia Pinal tras fuertes críticas

(Foto: Cuartoscuro / IG: @gainfante)

Gustavo Adolfo Infante fue vetado de Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! tras sus recientes comentarios sobre la participación estelar de Silvia Pinal y la escenografía. De acuerdo con el periodista de espectáculos, la notificación llegó por parte del productor de la obra y a nombre de la familia Pinal y comentó que no sólo él quedó fuera de una presentación especial, también los programas donde colabora.

Durante una emisión del programa De Primera Mano se presentó una cápsula especial por el estreno de Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! que se llevó a cabo el pasado domingo 8 de mayo. En las imágenes se puede apreciar a la musa de Diego Rivera y Luis Buñuel sentada en una silla de ruedas decorada como un gran sillón blanco que le permitió poder moverse sobre el escenario con ayuda de sus compañeros de escena.

El video llamó la atención de Gustavo Adolfo Infante, quien no tardó en expresar su molestia por la calidad de la escenografía debido a que considera no corresponder con el nivel que merece la Diva. El periodista también mencionó que, desde su punto de vista, Silvia Pinal no debería trabajar en proyectos tan demandantes a sus 90 años de edad porque además las exigencias físicas podrían afectar su salud.

Cartel oficial del musical estelarizado por Silvia Pinal. (Captura: @ivan.cochegrus/Instagram)

“Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita”, declaró.

Horas después de terminar con la edición vespertina, Gustavo Adolfo Infante reapareció en su perfil de Facebook para compartir la información que llegó a su equipo por parte del productor de la obra musical, Iván Cochegrus. Antes de confirmar que fue vetado de la función especial para la prensa que se ofrecerá este miércoles 11 de mayo, el colaborador de Sale el sol reconoció la intachable trayectoria de Silvia Pinal y su ganas de seguir trabajando.

“Yo le aplaudo a doña Silvia Pinal las ganas que tiene de trabajar, es una mujer inagotable, incansable, pero llegó un momento en que las divas se tienen que retirar como María Feliz se retiró, no la vimos en sus últimos días, Elsa Aguirre, María Victoria, Marco Antonio Muñiz, el Loco Valdés, Polo Polo, Xavier López Chabelo, para qué exponer a Silvia Pinal”, declaró en el live.

Captura del video que compartió el productor en su cuenta de Instagram. (Captura: @ivan.cochegrus/Instagram)

Más adelante leyó parte del comunicado donde se señaló que la barra de entretenimiento de Imagen Televisión no tendrá acceso al teatro debido a las declaraciones que ha hecho su colaborador en los programas donde participa: Sale el Sol y De primera mano. Tras la noticia, el periodista de espectáculos comentó que no tenía pensado asistir, pero sus compañeros sí se presentarán.

“Yo no pienso ser partícipe de esto en lo absoluto”, sentenció.

Aunque el comunicado indicó que ninguno podrá acceder, intentarán hacerlo. Además, el periodista dejó entrever que tratará de encontrar una manera para que tanto él como sus compañeros puedan seguir haciendo su trabajo y finalmente reafirmó que no está de acuerdo con este nuevo proyecto por las condiciones de la actriz.

La obra estelarizada por Silvia Pinal fue estrenada este domingo 8 de mayo (Foto: Cuartoscuro)

Pero Gustavo Adolfo Infante no es el único que tiene una opinión similar respecto a la obra, usuarios de redes sociales también manifestaron su disgusto al notar las dificultades que tiene Silvia Pinal para poder participar en el musical, entre ellas la silla de ruedas.

“Si Silvia Pinal a sus 90 años (y evidentemente cansada) tiene que seguir trabajando que nos espera a los millenials”. “Me da tristeza ver a la ultima diva del cine mexicano Silvia Pinal siendo explotada de esta manera.”. “Quien sea el encargad@ de autorizar los proyectos de Doña Silvia Pinal, es un irresponsable con poco corazón y nulo respeto a la trayectoria de la última diva de México, mira que atreverse a subirla así a un escenario, es no tener mad*e”, fueron algunas reacciones en Twitter.

