Gustavo Adolfo Infante criticó a Yuridia por anunciar contagio de COVID-19 en concierto: “Muy poca conciencia”

Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra de Yuridia por presentarse con COVID a la Feria de San Marcos 2022. Foto: Cuartoscuro / Instagram

Gustavo Adolfo Infante se ha caracterizado como un periodista que opina sin tapujos sobre mundo del espectáculo, ya que ha criticado a diversas personalidades del medio, sin temer a las réplicas.

Tal fue el caso de la famosa cantante Yuridia, quien causó una gran polémica, tras acudir aparentemente contagiada de COVID-10 a la Feria de San Marcos 2022.

Fue por medio del programa De Primera Mano, donde se presentó un video en el que Yuridia confesó ante miles de asistentes en Aguascalientes que padeció el virus, sin embargo, no canceló la presentación. Al término de este, Gustavo tomó la palabra y rápidamente arremetió contra la artista, en donde destacó la poca responsabilidad de la famosa:

“Es irresponsabilidad de esta muchacha (Yuridia), por haberse presentado con COVID, por eso hay cuarentenas, es una enfermedad que ha matado a millones. Ya hay vacunas, pero debes tener muy poca conciencia y empatía”, destacó el periodista.

Aunque Yuridia no ha dado declaración al respecto, sobre si aún portaba el virus en plena presentación o simplemente acudió con leves secuelas de la enfermedad, fue fuertemente criticada por los conductores de este programa.

Yuridia paró su presentación (Foto: IG yuridiamusic)

Y es que, diversos artistas que se encontraban en el palenque dijeron que la ex integrante de la Academia llevó a cabo todos los lineamientos de salud, pues todo el tiempo ocupó mascarilla y trabajó de manera muy profesional, pese a que se sintió muy mal.

Ante ello, Gustavo señaló que en el video se observa que la artista no respetó las medidas de seguridad: ”Y dicen ‘Muy cuidadosa con el cubrebocas’. Ah, caray, pues yo la vi hablar y cantar sin cubrebocas”.

Incluso, Infante lanzó aviso a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, con respecto a esta situación, pues aseguró que la artista puso en riesgo a la multitud que se encontraba a los alrededores: “Yo creo que la deben multar con algo fuerte y no sé si al palenque, también”.

Además, las compañeras de foro del periodista confirmaron que Yuridia actuó mal, pues Addis Tuñón añadió que: “El pez por su boca muere, ella misma (Yuridia) lo está diciendo, dice que ‘Cuando la besen, es bajo su propio riesgo’ No, el riesgo no es solo por besarla, el riesgo es por estar ahí. Estaba poniendo en riesgo, de ser cierto, lo que ella misma dice, a su staff y al mismo público que estaba ahí”.

Yuridia pidió disculpas por las fallas técnicas en su presentación (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Finalmente, la artista de 35 años fue comparada con celebridades que cancelaron sus conciertos por esta misma situación, como lo fue Edith Márquez, Ana Bárbara y Pablo Alborán.

Pese a lo anterior, la cantante mexicana también fue alabada en redes sociales después de protagonizar un incomodo momento durante su presentación en la Feria en Aguascalientes, donde detuvo de manera abrupta su concierto debido a fallas técnicas en el sonido.

Fue el lunes pasado cuando la intérprete de Amigos No Por Favor, realizó un palenque en la sede ya antes mencionada. No obstante, a través de un video que comenzó a circular en redes sociales, se observó el momento en que la famosa decidió detenerse, ya que sus monitores de oído no funcionaban.

La cantante mexicana no ha dado declaraciones sobre esta situación. (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

“Es un desastre, no, no, no paren”, pidió a sus músicos mientras entonaba Como yo nadie te ha amado.

Por ello, Yuridia lamentó el momento con los fans que se encontraban en el palenque, se disculpó por “empezar con el pie izquierdo”.

