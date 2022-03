Omar Chaparro defendió el trabajo de Eugenio Derbez: “Es infinitamente talentoso”

Omar chaparro defendió la carrera de Eugenio Derbez Foto: Especial Infobae

Luego de la polémica en la que se vio envuelta Blanca Guerra por unas declaraciones que recordó Eugenio Derbez, quien señaló que se burló de su trabajo tras invitarla a un evento privado donde presentó No se aceptan devoluciones. Uno de los colegas más cercanos al histrión mexicano, que el pasado fin de semana estuvo presente en la gala de los Oscar 2022, se pronunció en favor de él y enalteció su carrera.

Fue en un encuentro con los medios retomado por el matutino Sale el Sol, donde Omar Chaparro, junto al ex yerno de Derbez, Mauricio Ochmann, se posicionó en favor de la carrera del intérprete que participó en la cinta ganadora al Oscar como “Mejor Película” y recalcó que también a ellos han sido señalados por algunos protagónicos.

“A nosotros también nos han destruido”, recalcó Omar chaparro, quien se encuentra promocionado su nueva película Y como es él junto a Mauricio Ochmann.

Más adelante, el intérprete de No Manches Frida, coincido con algunas declaraciones que los hijos de Eugenio Derbez tuvieron cuando señalaron que el actor es demasiado perfeccionista: “Eugenio es infinitamente talentoso y todos los sabemos, pero es mucho más disciplinado que talentoso, constante, perseverante y perfeccionista; y eso es por lo que está donde está”, remató el intérprete de 49 años.

Fue durante la última semana de marzo cuando se llevó a cabo la 94.ª entrega Anual de los Premios de la Academia, donde la cinta CODA se llevó la estatuilla dorada a “Mejor Película”. Tras ello, el histrión mexicano se posicionó como tendencia en redes sociales y posteriormente comenzó a hablar para los medios mexicanos.

Fue en una de estas entrevistas que ofreció el también productor donde recordó una agridulce experiencia con la histrionisa mexicana, Blanca Guerra, ahí detalló que la actriz de casi 70 años demérito su proyecto con el que buscaba, en este entonces, catapultar su carrera a Hollywood.

“Sí me dolió mucho que le quitaran la oportunidad y Blanca Guerra no solamente la descalificó, sino que yo la invité a una presentación privada y fue muy irrespetuosa [...] yo quería ver su reacción y veo como suelta una carcajada junto con el cuate con el que iba”, arguyó Eugenio Derbez en el programa el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Horas más tarde, la reconocida histrionisa mexicana salió en su propia defensa y desmintió haber hecho cualquier comentario negativo hacia el filme de Derbez, así como negó haberse burlado de la cinta.

Según recordó la actriz que dio vida a Leonora Madrigal en Amarte es mi pecado, para el mismo canal de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante, Eugenio no la habría invitado a ella a ver en privado su cinta No se aceptan devoluciones, sino que externó la invitación a miembros de un comité de la AMACC.

“De ninguna manera, yo nunca he sido grosera con nadie, y si Eugenio tiene esa impresión, está equivocado. (...) Para nada sucedió. No me invito a mí, a mí no me invitó, invitó al comité coordinador de la Academia Mexicana de Cine, y fue Mónica Lozano la que destinó la invitación”, arguyó Guerra.

Para finalizar, Blanca Guerra, señaló que ella buscó dejarle claro a Derbez que los eventos benéficos que se hicieran para ayudar a la AMACC no interferirían en la crítica para entregar los Premios Ariel.

“Eugenio hablo con mucha buena intención de hacer una función para recaudar fondos para la Academia, por lo cual agradecimos mucho. Al final que se terminó su película, yo lo único que le dije fue que su película iba a ser muy exitosa con el público, muy exitosa, que iba a ser un súper éxito en taquilla, lo cual se dio”, concluyó la protagonista de Perro Callejero.

