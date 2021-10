Cómo fue el día que una fan confundió a Omar Chaparro Con Yordi Rosado

La joven se avergonzó de su error (Foto: Ig @omarchaparro/yordirosadooficial)

A lo largo de su carrera, Omar Chaparro se ha destacado por ser comediante y actor, incluso, en su más reciente faceta decidió adentrarse en la música. No obstante, usuarios de redes sociales revivieron un icónico momento en donde una joven confundió al artista con el conductor Yordi Rosado.

Todo comenzó en 2020, cuando Omar se encontraba con una fan llamada Erika Suárez en Multimedios y frente a la cámara, el humorista le preguntó qué es aquello que quería decirle. A lo que la mujer contestó:

“Hace poquito leí nuevamente el libro de Quiúbole y la verdad está muy padre, se los recomiendo para todas las edades, está muy chido la verdad”, comenzó a decir Erika.

Ante esa situación, Chaparro le agradeció por su comentario y le cuestionó qué es lo que más le había gustado del texto.

todo sucedió en un video grabado por Chaparro (Foto: Captura de pantalla/ Imagen TV)

“El tema de la sexualidad, de los amores, del ligue, de todo, está muy padre la verdad. Se los recomiendo bastante”, continuó la joven muy segura de sí misma.

Para este punto, el actor le preguntó por qué le estaba diciendo eso a él mientras ambos sonreían a la cámara.

Erika completamente inmersa en el momento destacó: “Porque tú lo escribiste” y posteriormente, Chaparro le preguntó si podía decirle algo sin que ella se enojara. Al recibir una respuesta afirmativa, el artista soltó la bomba:

“Ese lo escribió Yordi Rosado, está bien, no pasa nada”, externó mientras dramatizaba un poco de llanto.

La muchacha, al percatarse de su error, rápidamente comenzó a disculparse con Chaparro y a pedirle que no lo grabara, pero ya era muy tarde.

“Siempre me confunden con Yordi Rosado”, dijo el intérprete de Las locuras mías en aquel entonces.

Así, ahora que el video volvió a retomar fuerza en redes sociales, sobre todo en TikTok, los internautas no tardaron en reaccionar y en hacer varias bromas al respecto.

“Yo apenas vi su película No se aceptan devoluciones”, dijo un usuario fingiendo confundirlo con Eugenio Derbez.

Yordi Rosado escribió un libro llamado "Quiúbole con" (Foto: Cuartoscuro)

“¿Quién confunde a Yordi Rosado con Joe Jonas?”, “si su serie de familia peluche está padre también” o “¿me estás diciendo que hay un multiverso?”, son algunos de los comentarios que pueden observares en el video que ha alcanzado casi 4 millones de reproducciones en esta red social.

Cabe recordar que, hace unos días, Omar Chaparro volvió a estar en el ojo público después de que no asistiera a la boda de su hija Paulina.

En una entrevista para Tvnotas la joven compartió algunos detalles de su boda. “Estoy muy feliz y muy emocionada, todavía no me cae el veinte tanto... pero muy feliz. (Alan) Es una persona increíble; que a pesar de los problemas, siempre está sonriendo”.

Ante la pregunta de por qué su padre no asistió al evento, Paulina dijo que ella no lo invitó, aunque el cantante sí sabía que su primogénita se iba a casar. “No lo invité y me parece que se enteró de mi compromiso por mis redes, porque me mandó un mensaje para preguntarme si era verdad o broma, y le dije que era cierto”.

Paulina reveló que no invitó a su padre porque su relación no ha sido muy buena en los últimos meses. “Nos dejamos de hablar, fue un poco por todo el asunto de la distancia, de su trabajo, entonces la relación se fue deteriorando y tengo rato sin saber de él; como ya ha pasado tanto tiempo, no sé si la relación ya se acabó. Me duele, pero realmente ya estamos muy distanciados”.

