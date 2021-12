Ari Borovoy procedería legalmente ante serie de OV7: “No he tenido acercamiento en años”

El cantante y empresario no ha firmado para aparecer en la serie del grupo (Foto: Instagram)

Mucho se ha rumorado acerca de la serie que contará la historia de OV7, luego de que el grupo pop confirmó que el anunciado proyecto ya está en planes avanzados e incluso los escritores ya tienen lista la historia que podría abarcar al menos dos temporadas.

En medio de los rumores de rencillas y de que la relación entre algunos integrantes de la agrupación famosa por temas como Un pie tras otro pie y Mírame a los ojos no es la óptima por presuntos problemas personales y financieros, Ari Borovoy se pronunció al respecto de la mencionada serie.

El directivo de Bobo Producciones aseguró que no ha tenido contacto con los creadores de la serie, a pesar de que las integrantes del grupo, Mariana Ochoa, Erika Zaba y Lidia Ávila han manifestado en diversas entrevistas que ya platicaron con los escritores del proyecto.

Se ha manejado que la serie sería de más de una temporada, por la cantidad de sucesos que narrará (Foto: Instagram/@oficialov7)

Borovoy expresó no saber nada del ambicioso proyecto, que estará bajo la producción de la casa de contenidos de Eva Longoria y Pepe Bastón, y no descartó tomar acciones legales si hablan de su vida sin autorización:

“No, a mí no me ha tocado, la verdad es que ni siquiera estoy enterado, si me buscan contentísimo les platicaré de qué se trata, estoy esperando a que me manden y me platiquen de qué va este papel que habla de mi infancia, antes de firmar algo, sin saber de qué se trata, pero no, yo no he tenido acercamiento con ellos en meses o años”, dijo al respecto en el programa Ventaneando.

Respecto a que si sus compañeros estarían realizando este proyecto sin tomarlo en cuenta, la cabeza del 90s Pop Tour expresó: “hasta el día de hoy yo no estoy en ese proyecto, no estoy enterado de lo de las entrevistas, es eso, es esperar a ver qué me mandan, ¿no?, si yo te lo pongo a ti y yo voy a hacer una serie de tu vida, ¿tú permitirías que yo escriba sin que tú sepas de qué se va a tratar?… yo tampoco”.

Poco antes del estallido de la pandemia, la banda fue separada del 90s Pop Tour, lo que generó una fractura entre sus integrantes (Foto: captura de pantalla)

También ha circulado la información de que presuntamente Borovoy habría solicitado un contrato más jugoso que el de sus compañeros para dar autorización a que se cuenten aspectos de su vida: “Yo no estoy buscando ni más, ni menos, ni más crédito, ni más dinero que nadie, en lo absoluto, porque también se ha manejado eso”, recalcó el cantante de Te quiero, tanto, tanto.

El cantante y empresario, quien ha sido catalogado como “el rey Midas del pop” por los exitosos reencuentros musicales que ha tenido a su cargo -como el del grupo Jeans, hoy JNS, y Caló-, expresó cuál sería la única condición para dar su aprobación al proyecto: “Si se está diciendo la verdad, y nada más que la verdad, con mucho gusto voy a firmar, si no se está diciendo la verdad, no van a contar conmigo”.

Finalmente, ante la pregunta de si procedería legalmente ante el estreno de la bioserie, Ari expresó tajante: “El área legal tendría que hacer lo que tenga que hacer, me imagino”.

La esperada gira de 30 años de la banda ha sido aplazada una y otra vez (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

OV7 se ha mantenido los últimos meses en el ojo del huracán, esto por los problemas que los mismos integrantes del grupo han admitido ante los medios de comunicación. El distanciamiento habría comenzado a finales de 2019, cuando la banda pop fue eliminada de algunas fechas de la exitosa gira 90s Pop Tour.

Entonces se dio a conocer que los integrantes estaban pasando por una mala racha que tendría que ver con los contratos financieros y la repartición de las ganancias derivadas de la gira, tras ello el anunciado tour por los 30 años se ha ido aplazando, primero por la pandemia y luego por diferencias entre los integrantes.

SEGUIR LEYENDO: