Salma Hayek y Penélope Cruz: historia de una noche en la misma cama donde nació una relación inquebrantable

Salma Hayek y Penélope Cruz durante la alfombra roja de los Premios de la Academia que se llevaron a cabo en febrero de 2020 en Los Ángeles, California, (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Durante la historia del cine se han contado grandes historias de amistad protagonizadas por actores que han hecho creer, en más de una ocasión, que su complicidad puede traspasar la pantalla grande. Sin embargo, son contados los artistas que han logrado construir verdaderos lazos personales con sus compañeros de profesión, tal es el caso de Diego Luna y Gael García Bernal, Snoop Dogg y Martha Stewart, Ian McKellen y Patrick Stewart, Emila Clarke y Jason Momoa, entre otros.

También ocurre Salma Hayek y Penélope Cruz, dos reconocidas actrices que han destacado dentro de la industria cinematográfica a nivel internacional por su talento y carisma. Durante años, las estrellas han compartido algunos detalles sobre su cercana relación que, pese a múltiples adversidades, han logrado conservar. No obstante, pocos conocen la divertida historia que existe detrás de su primer acercamiento que terminaría por convertirse en el comienzo de su inspiradora historia.

Cómo se conocieron

Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 en Veracruz, Mexico. (Fotos Instagram: @salmahayek / @penelopecruzoficial)

Corría la década de los 90 cuando Salma Hayek decidió probar suerte en Estados Unidos tras debutar como actriz de telenovelas en México. Con mucho esfuerzo logró encontrar un espacio en Los Ángeles, California, y comenzó a tocar las puertas de los grandes estudios mientras perseguía una meta, convertirse en una de las mejores intérpretes y poner en alto a su país natal.

Su primera oportunidad llegó en Street Justice, una serie televisiva de acción y crimen. Posteriormente participó en Mi vida loca, El callejón de los milagros, Four Rooms, Desesperado y Caza ilegal, dando así sus primeros pasos dentro del cine internacional. Fue durante estos años cuando conoció a Penélope Cruz, una joven actriz española que también quería aventurarse en Hollywood.

Antes de conocerse en persona, las artistas establecieron comunicación vía telefónica para conversar sobre la posibilidad que existía de encontrar una oportunidad laboral. A partir de este momento, la mexicana compartió con la española su entusiasmo y sueños con la finalidad de invitarla a intentarlo. Cabe mencionar que si bien Salma todavía no era considerada como una gran estrella, se encontraba forjando su nombre.

Salma Hayek se casó con Francois-Henri Pinault y en 2007 tuvieron a su única hija Valentina Paloma. (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Penélope Cruz no lo pensó más y decidió quedarse en Estados Unidos tras participar en un proyecto sin saber que el destino le deparaba una carrera llena de éxito. En entrevista con Ellen DeGeneres, la musa de Pedro Almodóvar confesó no esperaba recibir tanta amabilidad por parte de Salma Hayek desde su primer encuentro debido a que realmente no se conocían.

“La primera vez que fui a Los Ángeles nosotras no nos conocíamos, sólo la conocía por teléfono. Y llegué aquí a hacer una película, así que tenía mi pasaje de regreso, venía por dos meses y no conocía a nadie [...] Fue increíble que alguien a quien yo no conocía, que conocía sólo a través del teléfono, se asegurara de ir a buscarme al aeropuerto y no me dejara irme a un hotel”, declaró.

Penélope Cruz nació el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, España. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

El gesto inicial de la protagonista de Frida (2002) sorprendió a Penélope Cruz y todavía faltaba más, pues en lugar de llegar al hotel donde tenía planeado quedarse por unos días, se mudó temporalmente al departamento de la mexicana tras recibir una sincera invitación.

“Ella me dijo: ‘No vas a ir al hotel, te vendrás a mi casa porque es difícil al comienzo y te vas a sentir muy sola’, así que me llevó a su casa”, dijo en The Ellen DeGeneres Show.

La noche que definió su amistad

En 2006 estelarizaron "Bandidas", una película de acción dirigida por Joachim Ronning y Espen Sandberg. (Fotos: Instagram @salmahayek/ @penelopecruzoficial)

Durante la primera noche que Penélope Cruz se alojó en el hogar de Salma Hayek algo muy extraño pasó. En algún momento, la protagonista de Madres paralelas [2021] sintió un profundo temor que la llevó a dormir junto a su anfitriona, quien la recibió dentro de su cama sin ningún problema.

Pero eso no fue todo, de acuerdo con la anécdota que contó la española durante el programa de Ellen DeGeneres, inconscientemente había sujetado la mano de su compañera de profesión debido a que el miedo persistía en sus sueños y afortunadamente la cercanía con Salma habría calmado toda la situación.

“Terminé durmiendo en su habitación porque tenía miedo, así fue como nos conocimos. Además de todo eso, ella dice que en la mitad de la noche yo le di la mano porque estaba asustada, no lo sé, estaba soñando”, comentó.

El pasado 28 de abirl, Salma Hayek felicitó a su querida amiga con este sentido mensaje: "Feliz cumpleaños mi hermana del alma. Que afortunada me siento de tenerte en mi vida. Gracias por llevarme en tus hombros cuando me es difícil caminar". (Captura: @salmahayek/Instagram)

Bastaron alrededor de dos meses para que se convirtieran en mejores amigas. Desde ese entonces, las estrellas han compartido sus triunfos profesionales y personales, además de que han conmocionado al público con sus encuentros en alfombras rojas de distintos eventos porque siempre se abrazan, cruzan algunas palabras y posan muy sonrientes para la cámara.

“Somos socias, fuimos juntas de la mano abriéndonos paso”, declaró Salma Hayek durante un encuentro con los medios.

Durante su larga trayectoria dentro del medio, Salma Hayek se ha caracterizado por la calidez que ha demostrado con sus compañeros. También es considerada como un pilar para los actores y actrices latinos porque suele recibirlos con mucho cariño cuando visitan Estados Unidos. Aunque actualmente es una estrella en toda la extensión de la palabra, mantiene sus raíces firmes, por lo que en cada oportunidad busca la manera de compartir su cultura mexicana y el idioma español.

La actriz también tiene una sólida amistad con Adam Sandler. (FOTO: Instagram/@salmahayek)

Tanto Salma Hayek como Penélope Cruz construyeron sólidas carreras dentro de la industria cinematográfica y ambas han disfrutado de las mieles del éxito. En 2008 la intérprete española fue nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto de los Premios Oscar por su papel en Vicky Cristina Barcelona, una película dirigida por Woody Allen, y ganó.

Después de varios años, la actriz fue considerada nuevamente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas durante la 94° edición de los premios que se llevó a cabo en marzo de 2022, pero en esta ocasión fue considerada a Mejor Actriz. El momento tomó mayor relevancia debido a que también estaba nominado su esposo, Javier Bardem, dentro de la misma categoría pero para el género masculino.

Lamentablemente ninguno de los dos ganó, pero presenciaron uno de los momentos más polémicos en toda la historia de los premios Oscar, cuando Will Smith cacheteó a Chris Rock después de una broma que hizo sobre la apariencia física de Jada Smith.

Mientras tanto, dentro de los recientes logros profesionales de Salma Hayek destaca su incorporación al universo cinematográfico Marvel como Ajak en Eternals y también destacó en The House of Gucci junto a Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver y Al Pacino.

SEGUIR LEYENDO: