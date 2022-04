Tras el golpe a Chris Rock y ganar el Oscar, Will Smith vive el peor momento de su carrera

Will Smith ganó el premio a mejor actor por su interpretación en el filme "King Richard" (Reuters)

Se dice que Jada Pinkett no está “enojada” con su esposo Will Smith después de que abofeteó al comediante Chris Rock por hacer una broma sobre ella en los premios Oscar. Todo indica que el matrimonio sigue intacto pese a todo, aunque el reciente ganador del Oscar ya está sufriendo las primeras consecuencias de su acto violento durante la ceremonia de la Academia de Hollywood el pasado 27 de marzo: se quedó sin trabajo y en su agencia se generó un debate interno de si deben o no seguir teniéndolo como cliente.

La carrera de Will Smith cambió drásticamente después de su arrebato en el escenario de los Oscar. El actor renunció el viernes a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas debido a su comportamiento en la ceremonia del 27 de marzo, cuando golpeó a Rock frente a millones de espectadores.

Los jefes de la agencia de talentos de Smith, Creative Artists Agency (CAA), estaban divididos sobre qué hacer con el actor tras el incidente.

Bryan Lourd, Richard Lovett y Kevin Huvane, que representan a innumerables estrellas de Hollywood y del deporte, se enfrentaron a un debate interno cuando su cliente golpeó a Rock en la cara por bromear sobre la calvicie de su esposa, y luego ganó un estatuilla dorada por su papel en “King Richard”, informó The Daily Beast.

Tres fuentes que hablaron con Lourd le dijeron al Daily Beast que le dijo a varias personas que no quería más a Smith en la lista de CAA. Mientras tanto, Lovett no quería perder al actor de 53 años, a quien representa personalmente, aunque parecía “agotado” por todo el escándalo, dijeron fuentes internas a la publicación. Parece que Lovett ganó y que Smith permanecerá en la agencia por ahora.

Sin embargo, un vocero de la CAA negó la información: “No hay nada de verdad en eso. Simplemente nunca sucedió”.

Pero a medida que surgen preguntas sobre el futuro de Smith, en Hollywood algunos no creen que su carrera de 30 años se vea afectada por el incidente. Hablando en el programa de The View el lunes, la actriz Whoopi Goldberg dijo: “Algunos de los proyectos futuros de Will Smith están en duda. La pregunta es si tiene un camino de regreso, sí, por supuesto que lo tiene. Volverá, no se preocupen”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la fiesta de Vanity Fair (Reuters)

Tras las duras críticas, Will Smith presentó el viernes su renuncia como miembro de la Academia de Hollywood y le pidió nuevamente disculpas públicas a Chris Rock.

“Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, escribió el actor en un comunicado. “Traicioné la confianza de la Academia. Tengo el corazón roto”.

La institución confirmó la aceptación de la renuncia de Smith a través de un comunicado firmado por su presidente, David Rubin. Pero, al mismo tiempo, informó que el procedimiento disciplinario abierto en contra del actor continuará.

Ahora es poco probable que la estrella, que ganó el premio al Mejor Actor de este año por su interpretación de Richard Williams, padre de las estrellas del tenis Venus y Serena, en “King Richard”, sea invitada a anunciar el premio a la Mejor Actor el próximo año, una tarea realizada en los últimos años por los ganadores de ediciones anteriores.

Smith no podrá votar por los Oscar ni asistir a eventos especiales de la Academia en el futuro, pero seguirá siendo elegible para futuras nominaciones a los Oscar.

“El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para asegurarme de que nunca más permitiré que la violencia supere a la razón”, concluyó Smith.

Will Smith golpea a Chris Rock

A pesar de sus disculpas y su renuncia a la Academia de Hollywood, la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Oscar sigue dando de qué hablar.

El ganador de Oscar perdió dos trabajos con Netflix y Sony Picture, que no están interesados en trabajar con el actor y han puesto en espera sus próximos proyectos.

Según reveló The Hollywood Reporter, la preproducción de la película de acción de Netflix protagonizada por Smith, “Fast and Loose”, se suspendió tras el violento episodio en la gala de los Oscar. Antes de la bofetada, el director de la película, David Leitch, abandonó el proyecto, y aunque el servicio de streaming buscó otro director que se hiciera cargo del proyecto, el ataque de Smith a Chris Rock habría hecho que Netflix dejara en suspendo el proyecto, según el citado medio.

Por su parte, Sony también detuvo la película “Bad Boys 4″, por la que Smith ya habría recibido 40 páginas de guion para la próxima entrega de la franquicia.

De momento, el próximo papel protagonista de Smith es la película “Emancipation”, dirigida por Antoine Fuqua, actualmente en fase de postproducción. El largometraje tenía previsto estrenarse en Apple TV+ en 2022, pero aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento.

Sin embargo, desde la plataforma ya se valora la posibilidad de guardar el proyecto para ver cómo se desarrollan los acontecimientos para el actor.

