Pepillo Origel defendió a Eduardo Verástegui ante acusaciones de estafa: “Lo único que hacen es destrozar”

Recientemente se acusó a Eduardo Verástegui por presuntamente estafar a varios famosos como Emmanuel, Alexander Acha y Gilberto Gless. Ante esto, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, explotó nuevamente ante las cámaras de su canal de Youtube y defendió fervientemente a su amigo.

Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos, Javier Ceriani habló con el medio TVNotas para decir que realizó una investigación donde supuestamente demostraría que Eduardo y su familia estarían enriqueciéndose con dinero recaudado de donaciones con fines altruistas.

“Nosotros realizamos toda una investigación con una ruta que nos llevó a Eduardo Verástegui y a su fundación, Manto de Guadalupe, y encontramos que tiene el mismo modus operandi que el de un estafador”, dijo Ceriani.

En ese sentido, el comunicador añadió que el actor presuntamente habría creado una fundación llamada Manto de Guadalupe, la Clínica Guadalupe Center Medical y una app llamada Tatatu. Asimismo, dijo que no sólo Eduardo estaba involucrado en las aparentes actividades ilícitas sino varios miembros de su familia.

“Muchas (donaciones) se usan para pagar cuentas de celulares particulares, pero cómo vas a tener un sueldo con un 60 por ciento de la recaudación o pagar un celular con donativos de una asociación que ya no funciona; está incurriendo en muchos pecados y delitos, esto no es lo que él predica, es un lobo con piel de oveja”, comentó Ceriani.

A todas sus víctimas les pide 500 mil dólares, no han visto su dinero de regreso. Todo está documentado por testigos que han sido damnificados, la mayoría nos ha dado documentos de transacciones que le hicieron a este hombre

Qué dijo Pepillo al respecto

Fueron ante estos señalamientos que Juan José Origel no se quedó callado y desde su canal de Youtube condenó que se tratara mal a alguien tan querido para él.

“No me ha gustado cómo han tratado a Eduardo Verástegui, no me gusta nada. Es un gran amigo mío, de muchos años, es un buen muchacho y lo están tachando de estafador, de pedir donativos, que es un lobo con piel de oveja negra”, comenzó.

Asimismo, el conductor de La Oreja externó que las personas no tenían derecho de hacer ese tipo de comentarios sobre Eduardo y confesó el consejo que le dio al artista.

“¡Cómo se atreven a hablar de alguien que ha hecho tanto bien, yo hablé con Eduardo y le dije: ‘No des explicaciones, tú sigue con lo tuyo y ya. Qué te va a importar, ya déjalos que hablen. Pero bueno, qué flojera me da hablar de todo y de esas gentes que nada más lo único que hacen es destrozar”.

Ante este panorama fue que Pepillo reiteró sus intenciones de retirarse de los medios, pues añadió que es un mundo que se ha transformado en algo muy negativo.

“Por eso digo que me quiero retirar, ya no son los espectáculos como cuando yo estaba, ya no, ahora es pura gente que nada más está ching*ndo, porque eso es lo que es, ching*r al próximo (...) Yo traté a las mejores estrellas y las traté como se merecían. Desde una María Félix, una Silvia Pinal. Uno los trataba con un respeto, pero ahora ya no, ahora es ch*ngale a este”, sentenció.

