Colombia

De la Espriella designó como director de la UNP a involucrado en el escándalo por presunto abuso sexual que sacude al senador Alejandro Bermeo

La noticia no solo resalta por el perfil del nuevo funcionario, que hasta hace poco fue candidato a la Cámara por el partido Salvación Nacional, sino también por el papel central que desempeñó en uno de los recientes escándalos políticos y judiciales en Colombia

Guardar
Google icon
Didier Blanco - Alejandro Bermeo
Didier Blanco, el designado director de la UNP, sería cuota del senador Alejandro Bermeo, involucrado en un caso de presunto abuso sexual - crédito suministradas a Infobae Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó en la tarde del 23 de julio la designación del ibaguereño Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en una decisión que en la capital del Tolima causó revuelo no solo por su vínculo político, pues viene de ser candidato a la Cámara por el partido Salvación Nacional, sino porque tuvo un papel clave en un escándalo de alto impacto en el país.

Blanco, según registros de medios locales como El Olfato, está involucrado en el caso que involucra al senador de la República por esta colectividad, Alejandro Bermeo, que fue señalado de haber cometido presunto abuso sexual contra Ingrid Yamile Quinaya Tigreros. La noticia sobre su designación, en consecuencia, sería una de las cuotas políticas en favor de uno de los hombres claves de la campaña.

PUBLICIDAD

En su presentación, el designado titular de la UNP llegará a la entidad con la misión de “recuperar la confiabilidad y la credibilidad de una institución golpeada por la corrupción y el clientelismo, reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer los protocolos a ‘rajatabla’. “Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas”, expresó Blanco.

¿Por qué la designación de Didier Blanco causó polémica?

El nombre del tolimense adquirió notoriedad en las últimas semanas por lo que habría sido su participación en el caso que involucra a Bermeo, uno de los cuatro senadores de Salvación Nacional. De acuerdo con expedientes judiciales, él fue quien recibió la información inicial de que el abogado Óscar Alfonso Barrero exigía una suma de $100 millones de pesos a Bermeo a cambio de no presentar una denuncia penal por abuso.

PUBLICIDAD

Tras detectar el incremento de las exigencias económicas por parte del letrado, que representaba los intereses de Quinaya Tigreros, el hoy designado titular de la Unidad de Protección, al parecer, actuó como puente entre Bermeo y las autoridades, al coordinar junto al Gaula de la Policía Nacional el operativo que culminó en la captura en flagrancia del abogado en un centro comercial de Ibagué, siendo este señalado de extorsión.

De hecho, la relación política entre Blanco y Bermeo es estrecha: ambos compartieron fórmula electoral en Tolima para las elecciones de 2026, con Bermeo a la cabeza del Senado por Salvación Nacional y Blanco como aspirante a la Cámara de Representantes; y tras el operativo y la captura del abogado, la mujer ratificó la denuncia por presunto abuso sexual contra Bermeo, en un proceso en el que Blanco figura como testigo.

Este caso se suma a la corriente política del entrante funcionario. De acuerdo con medios regionales, Didier Blanco es identificado como un hombre cercano al cuestionado exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado, que enfrenta investigaciones por peculado por uso y otros escándalos administrativos. Blanco, que fue candidato a la alcaldía en 2023, regresó al grupo de Hurtado tras haberlo criticado durante su campaña.

Y luego se sumó a la coalición de Salvación Nacional y el partido de la U a nivel local. El apoyo de Hurtado a De La Espriella terminó de consumarse en la segunda vuelta presidencial y fue acompañado por la designación de allegados en cargos clave, pues el abogado de Hurtado, Iván Cancino, fue anunciado como futuro ministro de Justicia de la administración entrante, en una serie de conexiones que llaman la atención.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Alejandro BermeoDidier BlancoAbelardo de la EspriellaDirector UNP ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

La atacante del cuadro Merengue fue una de las deportistas con las que se anunció el uniforme suplente, que ya llegó al mercado colombiano

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

La famosa creadora de contenido explícito habló de una posible reducción de libertades femeninas en el país en el Gobierno que empieza el 7 de agosto de 2026

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

Mujer mató a su pareja a puñaladas durante una discusión en “la calle del chisme” en Putumayo

La procesada fue presentada ante un juez de control de garantías después de ser detenida por su responsabilidad en el hecho

Mujer mató a su pareja a puñaladas durante una discusión en “la calle del chisme” en Putumayo

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Resta un día para el inicio del segundo semestre en la primera división del fútbol colombiano y los clubes siguen estructurando sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Carlos Lehder reflexionó sobre la vida que dejó a un lado por escoger el camino del narcotráfico: “Me arrepiento”

El exnarco habló sobre lo que pasó con su fortuna tras ser extraditado a Estados Unidos y aseguró que vive de vender libros

Carlos Lehder reflexionó sobre la vida que dejó a un lado por escoger el camino del narcotráfico: “Me arrepiento”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

Esperanza Gómez habló de una presunta agenda de De la Espriella para recortar los derechos de las mujeres: “Yo tengo mucha información”

Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

Deportes

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la undécima carrera de la temporada 2026

La salida de Ricardo “El Gato” Pérez toma fuerza tras un agitado mercado de pases en Millonarios