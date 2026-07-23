De la Espriella designó como director de la UNP a involucrado en el escándalo por presunto abuso sexual que sacude al senador Alejandro Bermeo

Didier Blanco, el designado director de la UNP, sería cuota del senador Alejandro Bermeo, involucrado en un caso de presunto abuso sexual - crédito suministradas a Infobae Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó en la tarde del 23 de julio la designación del ibaguereño Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en una decisión que en la capital del Tolima causó revuelo no solo por su vínculo político, pues viene de ser candidato a la Cámara por el partido Salvación Nacional, sino porque tuvo un papel clave en un escándalo de alto impacto en el país.

Blanco, según registros de medios locales como El Olfato, está involucrado en el caso que involucra al senador de la República por esta colectividad, Alejandro Bermeo, que fue señalado de haber cometido presunto abuso sexual contra Ingrid Yamile Quinaya Tigreros. La noticia sobre su designación, en consecuencia, sería una de las cuotas políticas en favor de uno de los hombres claves de la campaña.

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En su presentación, el designado titular de la UNP llegará a la entidad con la misión de “recuperar la confiabilidad y la credibilidad de una institución golpeada por la corrupción y el clientelismo, reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer los protocolos a ‘rajatabla’. “Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas”, expresó Blanco.

¿Por qué la designación de Didier Blanco causó polémica?

El nombre del tolimense adquirió notoriedad en las últimas semanas por lo que habría sido su participación en el caso que involucra a Bermeo, uno de los cuatro senadores de Salvación Nacional. De acuerdo con expedientes judiciales, él fue quien recibió la información inicial de que el abogado Óscar Alfonso Barrero exigía una suma de $100 millones de pesos a Bermeo a cambio de no presentar una denuncia penal por abuso.

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Tras detectar el incremento de las exigencias económicas por parte del letrado, que representaba los intereses de Quinaya Tigreros, el hoy designado titular de la Unidad de Protección, al parecer, actuó como puente entre Bermeo y las autoridades, al coordinar junto al Gaula de la Policía Nacional el operativo que culminó en la captura en flagrancia del abogado en un centro comercial de Ibagué, siendo este señalado de extorsión.

De hecho, la relación política entre Blanco y Bermeo es estrecha: ambos compartieron fórmula electoral en Tolima para las elecciones de 2026, con Bermeo a la cabeza del Senado por Salvación Nacional y Blanco como aspirante a la Cámara de Representantes; y tras el operativo y la captura del abogado, la mujer ratificó la denuncia por presunto abuso sexual contra Bermeo, en un proceso en el que Blanco figura como testigo.

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Este caso se suma a la corriente política del entrante funcionario. De acuerdo con medios regionales, Didier Blanco es identificado como un hombre cercano al cuestionado exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado, que enfrenta investigaciones por peculado por uso y otros escándalos administrativos. Blanco, que fue candidato a la alcaldía en 2023, regresó al grupo de Hurtado tras haberlo criticado durante su campaña.

Y luego se sumó a la coalición de Salvación Nacional y el partido de la U a nivel local. El apoyo de Hurtado a De La Espriella terminó de consumarse en la segunda vuelta presidencial y fue acompañado por la designación de allegados en cargos clave, pues el abogado de Hurtado, Iván Cancino, fue anunciado como futuro ministro de Justicia de la administración entrante, en una serie de conexiones que llaman la atención.

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