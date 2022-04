Pepillo Origel desmintió su supuesto romance con Eduardo Verástegui: “Digan misa”

Pepillo dijo que los rumores eran falsos (Fotos: IG @juanjoseorigel/@eduardo verastegui

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, volvió a verse inmiscuido en una polémica. Ello, después de que surgieran algunos rumores de que mantuvo en el pasado una relación romántica con el actor Eduardo Verástegui.

Todo comenzó después de que en un programa de entretenimiento, la youtuber Patti Limón ahondó que Verástgui no sólo era una persona complicada, sino que tuvo un romance con el exconductor de La Oreja.

“Sé de muy buena fuente que es una persona que es arribista, que es convenenciero, intenta llegar arriba a través de las personas que son importantes, Me atrevo a decir que uno de sus inicios, en el mundo del espectáculo fue con un romance que tuvo con una persona muy importante que tiene que ver en el mundo del espectáculo, Pepillo Origel fue uno de los primeros que estuvo que un romance”, dijo.

Pepillo se lo dijo a las personas que en ese momento estaban ahí presenciando y que fue en Acapulco. Él lo contó, él estaba orgulloso a él, pero esto es algo que a lo mejor se van a destapar más cosas.

El conductor se mostró molesto por las acusaciones (Foto: Cuartoscuro)

Fue debido a estas declaraciones que Juan José no se quedó callado y desde su canal de YouTube arremetió duramente con las especulaciones, cuando una seguidora lo cuestionó respecto a lo que pensaba del tema.

“No, lo que me estás diciendo que dijeron ese par de... qué horror, qué horror que inventen semejante cosa, no quiero ni nombrarlos, no, no”, señaló.

De igual forma el presentador de espectáculos mencionó que él no estaba dispuesto a verse envuelto en este tipo de polémicas, pues tenía asuntos más importantes que atender.

“Yo ya no estoy ni para pleitos ni nada, si dicen de mí lo que quieran decir, que digan misa a mí ya no me importa, yo ya estoy en otro mundo”, dijo.

Pepillo Origel también ahondó que los rumores eran una mentira y exhortó a que lo dejaran en paz y no se inmiscuyeran en su vida.

Pepillo pidió que no se metan en su vida privada (Foto: Cuartoscuro)

“Pero pues ya, de verdad, pues ya, que dejen que si ando, que si no ando, que si anduve, que si no anduve, que si fui, que si no fui, ay ya, digan misa, de verdad ya ni me molesta, ni nada de nada... no hagan caso, pero eso que dijeron de mí, no es cierto”, aclaró.

Y es que Eduardo Verástegui se ha convertido en un actor muy polémico debido a sus convicciones. Pues no sólo se integró al exgobierno de Donald Trump, sino que también se considera provida y en 2021 su cuenta de Twitter fue suspendida por diversos mensajes que incitaron a rechazar las vacunas en contra del virus COVID-19.

Verástegui también ha tenido nexos con otros políticos, como el actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.

El actor proviene de una familia católica de Tamaulipas, en una entrevista para Ventaneando, contó que decidió tomar el camino de activista provida al inspirarse por su familia, pues la madre de Eduardo vivió una situación que cambió el rumbo de su vida gracias a que evitó abortar.

SEGUIR LEYENDO