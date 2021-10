“Eres repugnante”: Mauricio Martínez contra Eduardo Verástegui por su mensaje antivacunas

La tarde de este jueves 07 de octubre Verástegui compartirá un documental con su punto de vista de la penalización del aborto en México (Fotos: Instagram @martinezmau / @eduardoverastegui)

Eduardo Verástegui ha estado en medio de la polémica por sus declaraciones en contra de la interrupción del embarazo y el día de ayer miércoles el actor compartió un tuit donde aseguró que no se iba a vacunar contra la COVID-19, lo que provocó que Mauricio Martínez lo criticara fuertemente.

En su mensaje, el actor originario de Tamaulipas aseguró que no confiaba en quienes fabricaron las vacunas e invitaba a sus seguidores y familiares a no aplicársela. “No me he vacunado y no me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las inyecciones. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos dios enfrente”.

Aunque el tuit fue dado de baja porque no cumplía con las normas de la plataforma, horas antes el actor Mauricio Martínez logró retomar el tuit y criticó fuertemente la ideología de Eduardo, comentándole que dejara de hacer daño y desinformar a la gente.

La respuesta de Mauricio Martínez ante el tuit de Verástegui (Foto: Twitter/@martinezmau)

“Que tan miserable hay que ser para divulgar mensajes tan irresponsables como éste (incitando a sus seguidores a no vacunarse) y encima mezclarlo con Dios. Eres repugnante. Las vacunas salvan vidas, Eduardo deja de hacer daño, ya bastante hiciste cada que te atreviste a cantar”.

Los seguidores del actor de 43 años estuvieron de acuerdo con su opinión y siguieron criticando a Verástegui. “Tienes toda la razón Mau totalmente irresponsable”, “que poco respeto para los científicos que trabajaron en desarrollarlas y los médicos que se esfuerzan por salvar vidas, incluso las de ignorantes como él que no se vacunan”, “Que raro que alguien ´pro-vida´ sea anti-vacuna… y si la religión le ha hecho más daño que bien” “denunciado, no hacen falta más Patricias Navidades en estas redes...”, se puede leer en las respuestas del tuit.

Verástegui fue invitado a Guatemala por la Asociación La Familia Importa (AFI), la cual es una organización provida en dicho país (Foto: Movimiento Viva México)

Otra de las publicaciones polémicas del exintegrante del grupo Kairo fue cuando llamó “sicarios” a los magistrados que aprobaron la no criminalización del aborto y compartió una fotografía donde aparecen los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para llamarlos “cártel de Sicarios”.

“Aquí el cartel de los sicarios más peligrosos de México”, escribió a inicios del mes de octubre el protagonista de la telenovela Soñadoras, quien utiliza las redes sociales para mostrar su descontento por las mujeres que deciden no tener a su bebé.

Su intensa movilización desde las plataformas digitales contra el aborto no paró ahí, pues más tarde posteó un video donde hizo un llamado a las personas para participar en la próxima “Marcha por la Mujer y por la Vida” que se realizó el domingo 3 de octubre en las calles de la Ciudad de México.

Eduardo Verástegui llamó "sicarios" a magistrados de la SCJN (Foto: Twitter/@EVerastegui)

“Es hora de manifestarnos para decir que nunca, nunca la muerte es solución. Los mexicanos no estamos dispuestos a aceptar que nos impongan leyes que violen lo más sagrado que tenemos, que es la vida por nacer”, comentó Verástegui en el material audiovisual.

El actor mantuvo su postura de que “la vida comienza desde la concepción”, por lo que es misión de las personas que piensan igual que él combatir una postura contraria que, a su parecer, es un atentado contra las dos vidas.

“No hay humanos que valgan menos que otros. No hay humanos de primera y humanos de segunda. Todos valemos igual, todos tenemos la misma dignidad. Por lo tanto, defendamos la vida de todos: nacidos y por nacer”.

Eduardo Verástegui, fue el asesor para el gobierno de Estado Unidos para mejorar la situación de los 60 millones de hispanos que viven en ese país. (Foto: Instagram/eduardoverastegui)

Aseguró que la discusión sobre salvar a la madre o al feto es falsa, pues se tienen que mantener ambas y es menester de las leyes realizarlo. “Todos somos responsables de cuidar toda vida humana”.

