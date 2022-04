José Manuel Figueroa rompió el silencio sobre pelea con Ana Bárbara: “No le estoy pidiendo regalías”

Los cantantes están en disputa por los derechos de autor de una canción (Fotos: Instagram/@anabarbaramusic/@josemanuel_mxfigueroa)

Tras la aparente sugerencia de que Ana Bárbara no había compuesto la letra de la canción Fruta Prohibida y que ella reaccionara de una forma muy peculiar e incluso Julián Figueroa opinara sobre la polémica, es ahora José Manuel Figueroa quien por fin rompió el silencio sobre ello e hizo público que sí se inició ya una batalla legal para que su nombre aparezca en los créditos oficiales del tema.

El cantante y compositor del regional mexicano terminó con el silencio que durante semanas había hecho especular en redes sociales sobre lo que realmente estaba pasando con la Reina Grupera y la disputa por ver quién estaba mintiendo sobre la creación de la letra de la popular canción que se ha convertido en uno de los clásicos más importantes para ella -y populares en plataformas de streaming como Spotify-. De una forma muy pacífica y tratando de no generar más controversia el hijo de Joan Sebastian aseguró que el tema es suyo.

“Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra, se lo pedí hace dos o tres años y platiqué con ella para que me compartiera el crédito”, inició a relatar el cantante ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría.

El cantante aseguró que es su tema (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

El intérprete de otros éxitos como Soy Como Quiero Ser, Regalo A Mi Medida y Que Sea agregó que lo último que quería con la disputa es dinero o regalías pasadas así como futuras, pues es un regalo que le dio a Ana Bárbara, pero sí es necesario para él que se haga “justicia” y sea reconocido como el creador de la obra que ahora ha dado mucho de qué hablar en el mundo del regional mexicano.

“No le estoy pidiendo regalías pasadas ni a futuro, ni presentes, yo lo único que quiero es que se me dé el reconocimiento de la obra. Ahorita pues esa una situación que lamentablemente pasa entre compositores y va a seguir pasando”, agregó antes de mencionar que el Instituto Nacional del Derecho de Autor ya tomará acciones de investigación: “INDAUTOR va a tomar cartas en el asunto y pues yo voy a presentar mis pruebas, ella las suyas”, agregó.

La artista se ha caracterizado por ser atenta con sus fans (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Ana Bárbara hace unos días a cantante respondió ante las cámaras de Venga La Alegría que no conocía el video, pero que sí esa era su intención o con esas palabras se había atribuido la autoría de una canción que ella escribió, al igual que muchos otros éxitos que le pertenecen a su colección musical o incluso para otros artistas, al final lamentaba que no pudiera reconocer que esa era una actitud machista, pues las mujeres también son capaces de crear, componer, hasta incluso ser productoras ejecutivas de sus proyectos artísticos, por lo que ahora él responde.

“Yo a ella pues mi admiración y mi respeto, como compositora, como madre, como mujer, como cantante… no tiene nada que ver autoría con los derechos de la mujer, pero respeto su comentario, sí opina eso de mí pues está bien, está en su derecho”, finalizó.

La cantante aseguró no conocer mucho sobre el tema (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

Por su parte, Ana Bárbara no dudo en afirmar que todas sus obras musicales están protegidas ante la ley ya que siempre que crea una nueva canción recurre a los procedimientos legales que le corresponden a todos los escritores para así evitar guerras de autores en un futuro como está siendo su caso, que de alguna manera la tomó de sorpresa ya que mantenía buena relación con el hijo de Joan Sebastian.

