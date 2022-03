Ana Bárbara contra José Manuel Figueroa por disputa de derechos de autor: “A mí me provoca machismo”

La cantante aseguró no conocer mucho sobre el tema (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

Ana Bárbara fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa en unos videos, de redes sociales, donde se le puede escuchar insinuar que él es el autor de la canción Fruta Prohibida, aún cuando de manera legal la hija de Don Antero Ugalde fue registrada como su creadora desde su lanzamiento en 2021.

Con un aparente desconocimiento sobre el tema, la cantante respondió ante las cámaras de Venga La Alegría que no conocía el video, pero que sí esa era su intención o con esas palabras se había atribuido la autoría de una canción que ella escribió, al igual que muchos otros éxitos que le pertenecen a su colección musical o incluso para otros artistas, al final lamentaba que no pudiera reconocer que esa era una actitud machista, pues las mujeres también son capaces de crear, componer, hasta incluso ser productoras ejecutivas de sus proyectos artísticos.

“Necesito verlo para darte la información exacta o mi punto de vista, pero sí así fuera qué dijo eso, o sea con esas palabras, que esa canción era de él pues a mí lo que me provoca es machismo, ¿no?, porque ‘Ana Bárba no pudo escribir Fruta Prohibida’, pues claro escribí Fruta Prohibida, escribí Lo Busqué, escribí Que Poca, escribí No Es Brujería, escribí En Realidad de Ángela Aguilar y muchas otras desde hace más de 25 años”, expresó la cantante ante el matutino de TV Azteca.

La artista se ha caracterizado por ser atenta con sus fans (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Ana Bárbara no dudo en reafirmar que todas sus obras musicales están protegidas ante la ley ya que siempre que crea una nueva canción recurre a los procedimientos legales que le corresponden a todos los escritores para así evitar guerras de autores en un futuro como está siendo su caso, que de alguna manera la tomó de sorpresa ya que mantiene buena relación con el hijo de Joan Sebastian.

“Mis obras están perfectamente en orden y registradas. Sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características y tan chingon* como es Fruta Prohibida. Desde el día uno que hice Te Quise Olvidar, que fue la primera vez que grabé un disco hace más de 20 años, están debidamente claras y registradas entonces no hay ninguna situación, por lo menos lo que es legal, de tipo ‘no la hizo ella’”, expresó.

José Manuel Figueroa es buen amigo de Ana Bárbara (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

La también llamada Reina Grupera aseguró que espera que todo sea mentira y dichos comentarios no sean reales, porque sí fuera el caso, él debería pensarlo ya que es algo horrible que un hombre no sea capaz de asimilar que una mujer tiene las mismas capacidades mentales para poder crear arte musical. “Sería algo horrible y ojalá, sí lo hizo, que mejor lo piense porque sería horrible”, agregó.

La cantante de música grupera aprovechó el tema para asegurar que en la industria musical las mujeres también viven una desventaja abismal contra los hombres, sin importar el género que se cante, ya que muchos productores y personal encargado de realizar un disco o concepto creativo no apuestan por el talento femenino ya que se cree que “los varones venden más que ellas”.

La cantante estrenó su nuevo sencillo en 2021 (Foto: Captura de pantalla/Ana Bárara)

“Es una carrera muy complicada para una mujer, porque la mujer nos tenemos que dividir en muchas a la vez: mamá, novia, hija, hermana, trabajas; son tantas cosas que no nos queda tiempo ni para nosotras. Los espacios casi casi están destinados para los hombres, si tú te fijas en la radio ahora lo ves difícil, claro que agradezco los espacios que me brindan. Yo escucho a los hombres decir que ‘las mujeres no suenan, las mujeres no les gustan, las mujeres no venden”, finalizó.

