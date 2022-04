Ana Bárbara respondió a José Manuel Figueroa por insinuación de robo: “Mis canciones y mis hijos yo los parí”

La cantante aseguró no conocer mucho sobre el tema (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

La aparente nueva batalla legal por derechos de autor de la canción Fruta Prohibida, registrada oficialmente por Ana Bárbara, ha sido un tema de conversación en diversos medios de comunicación y redes sociales debido a que de manera oficial José Manuel Figueroa no se ha pronunciado al respecto, pero sí dejó entrever que la letra había sido realizada por él, lo cual ha desatado la furia de la Reina Grupera.

En una nueva entrevista concedida a la revista TVyNovelas , la cantante de regional mexicano aclaró que todas sus canciones han sido hechas por ella, por lo que no quiere que entre la idea en el público de que alguien más sea dueño intelectual de las melodías. De una manera muy particular, aseguró que a ella no le consta una versión directa de lo especulado en diversos medios, pero que sí quiere que sepa el hijo de Joan Sebastian, que de ser así, debe aprender a ver a las mujeres dentro del género triunfar.

“Yo no vi que lo dijera. Me mandaron el video y es como ambiguo. La pena es que cuando tú avientas la piedra y luego escondes la mano, es que dejas ahí la duda. Mis canciones y mis hijos yo los parí, y no tengo por qué adjudicarme algo que no me pertenece. Al contrario, con todo el amor y el orgullo te digo, cada una de mis canciones están debida y legalmente protegidas”, expresó.

La artista se ha caracterizado por ser atenta con sus fans (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Para Ana Bárbara es muy importante que sus colegas dentro de la industria musical del regional mexicano reconozcan el papel que las mujeres tienen dentro de ella, puesto que las actitudes machistas sobran ya que ellas puedan también componer y crear canciones que obtienen gran éxito comercial en listas de popularidad, así como melodías con letras profundas que demuestran su empoderamiento.

“Muchas veces la admiración y la envidia pueden tener algo que ver, y también el no aceptar la grandeza de una mujer. Porque muchas veces dices: ‘¿A poco fulanita de tal es capaz de llegar tan alto, de llegar a la luna?’. Pues sí, señor, las mujeres podemos llegar a la luna, las mujeres podemos componer canciones exitosas y fregonas, las mujeres podemos ser admiradas, quizá como muchos hombres quisieran serlo”, agregó.

El cantante no ha mencionado ya nada sobre el tema (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Las palabras no cesaron: " Y este es mi comentario acerca de eso. Esa canción bruta y todas las demás que están bajo mi autoría, legalmente son de una servidora. Y lo digo con todo el orgullo, y qué pena. Sí quiso dejar esa duda, aquí lo aclaré, porque no queda bonito”,detalló.

En el pasado, Ana Bárbara no ha dudado en reafirmar que todas sus obras musicales están protegidas ante la ley ya que siempre que crea una nueva canción recurre a los procedimientos legales que le corresponden a todos los escritores para así evitar guerras de autores en un futuro como está siendo su caso, que de alguna manera la tomó de sorpresa ya que mantiene buena relación con el hijo de Joan Sebastian.

La cantante mencionó que las mujeres dentro del género son importantes (Foto: Captura de pantalla/Ana Bárara)

“Mis obras están perfectamente en orden y registradas. Sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características y tan ching*n como es Fruta Prohibida. Desde el día uno que hice Te Quise Olvidar, que fue la primera vez que grabé un disco hace más de 20 años, están debidamente claras y registradas entonces no hay ninguna situación, por lo menos lo que es legal, de tipo ‘no la hizo ella’”, expresó en Venga La Alegría.

Hasta la fecha, José Manuel Figueroa no ha dado ningún tipo de declaraciones sobre el tema, aunque su hermano menor Julián Figueroa ha mencionado que ambos cantantes se tienen cariño y respeto.

