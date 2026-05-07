Ariadna Montiel critica solicitud de Alito Moreno para que EEUU considere a Morena una organización terrorista

Montiel señaló que la solicitud del PRI representa un intento claro de intervención extranjera en la política mexicana. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, rechazó la solicitud del PRI ante Estados Unidos para considerar al partido como una organización terrorista.

En un mensaje difundido el 6 de mayo en sus redes sociales, Montiel sostuvo que esta petición hecha por el presidente del PRI, Alito Moreno, representa un intento de “intervención extranjera”.

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Según Montiel, el PRI, al que calificó como “el partido más repudiado de México”, habría recurrido a autoridades de Estados Unidos para atacar a Morena, definido por la funcionaria como “el movimiento más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres”.

La presidenta de Morena afirmó: “Lo suyo es una solicitud disfrazada de intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación”. Añadió que el PRI promueve entreguismo y mantiene una campaña “permanente contra la soberanía nacional”.

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Montiel concluyo que por esas acciones los militantes del PRI “están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir”.

PRI solicita que Morena sea considerada una organización terrorista a los Estados Unidos

La petición formal del PRI fue dirigida al Departamento de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos. Crédito: CEN del PRI

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, solicitó oficialmente a autoridades de Estados Unidos que el partido Morena sea catalogada como organización terrorista. La petición formal fue enviada este 6 de mayo al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro estadounidenses.

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Moreno justificó la solicitud con la acusación de que existen “claros y evidentes vínculos entre MORENA y grupos del crimen organizado”. El dirigente expuso que, según su mensaje, “el crimen organizado, en alianza con MORENA, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”.

Como antecedente, Moreno mencionó que en 2003 el gobierno de Estados Unidos incluyó al partido Batasuna como parte de ETA por su “relación directa”, y equipara la situación actual en México al caso europeo.

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Para justificar la gravedad de su denuncia, el presidente del PRI advirtió sobre la consecuencia de que “el poder esté vinculado con el crimen organizado”. Añadió que “México merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país”.

Alito Morneo solicitó la extradición de varios políticos de Morena a Estados Unidos

Alito Moreno, dirigente del PRI, solicita en el Senado la extradición de 18 personajes ligados a Morena a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Crédito: Cuartoscuro

Alito Moreno exigió en una reunión del PRI en el Senado la extradición inmediata a Estados Unidos de 18 funcionarios y líderes de Morena señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. La solicitud ocurrió este 6 de mayo durante una conferencia realizada en la sede legislativa.

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En su mensaje en redes, Moreno acusó a estos funcionarios y colaboradores de Morena de formar parte de una “nueva mafia del poder” con lazos directos con grupos criminales.

Entre las personas que Alito Moreno señaló se incluyen Ariadna Montiel, Luisa María Alcalde, Epigmenio Ibarra, Marina del Pilar, Mario Delgado, Ignacio Ovalle y Rubén Rocha Moya. También involucró directamente a Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, Américo Villarreal, Arturo Ávila y colaboraciones familiares como Bobby López Beltrán, José Ramón López Beltrán y Andy López Beltrán.

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