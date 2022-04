Por qué Yuridia se comparó con La Tigresa

Yuridia y La Tigresa (Fotos: @yuritaflowers/CUARTOSCURO)

La cantante Yuridia tiene 35 años, nació en Sonora y su cara es redonda mientras que Irma Consuelo, mejor conocida como La Tigresa, es originaria de Chiapas, su cara es ovalada y tiene 88 años; sin embargo, las famosas fueron comparadas por un filtro de Instagram que se probó la ex integrante de La Academia.

“Aquí pensando que a mi teléfono le hace falta un cobertor San Marcos de tigre” escribió Yuridia en una historia temporal, sugiriendo que su estilo le recordaba al de La Tigresa, intérprete de temas como En tus tierras bailaré y Date placer con mi cuerpo.

En la fotografía de su historia temporal, Yuridia se dejó ver usando un filtro que le alargó las pestañas y la cara, además de colocarle pronunciados pómulos maquillados con rubor brilloso, arquearle las terminación de las cejas, respingar su nariz y engrosarle tanto pestañas como labios.

Esta es la foto donde lució el filtro (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

La comparación fue secundada por sus seguidores, aunque en las stories de Instagram no existe la opción de dejar un comentario, la fotografía fue replicada y comentada en Twitter.

La Tigresa es una mujer que en los años de 1960 logró popularidad como intérprete de música ranchera y desarrolló una carrera cinematográfica como vedette de cabaret y productora de teatro.

Irma se caracterizó por tener una belleza inigualable y una mirada tanto intensa como penetrante con la que revelaba el carácter fuerte y decidido. Esa dureza y determinación habría sido replicada por el filtro de Instagram que usó Yuridia hace un día.

Así lucía La Tigresa de joven (Foto: Twitter)

“Yo me sabía bonita y había que sacarle provecho a aquello”, declaró La Tigresa en el programa La Oreja; ella conquistó a empresarios, hombres adinerados y al ex presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

En cuanto a Yuridia, la cantante anunció que su nuevo álbum se estrenará el próximo 28 de abril a las 19:00 horas. A principios de febrero del añ, la intérprete mexicana compartió un video de TikTok en su cuenta donde enfatizó que se encuentra muy ilusionada por su regreso a la música y en esta ocasión, incursionará en el regional mexicano.

“Ya vi los mensajes que están mandando. Que ya quieren el álbum, que ya quieren el sencillo. Gracias por esperarme, ‘un disculpón’. El álbum va a salir con todo y videos, los videos todavía no se graban. Van a tener que esperar un poco más, pero está saliendo muy bueno”, compartió la intérprete de 35 años.

La cantante de 35 años incursionará en el regional mexicano (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Yuridia aseguró que está muy ilusionada con este nuevo proyecto, el cual suma como productor al exvocalista de Calibre 50, Edén Muñoz. Cabe recordar que la última ocasión en que la intérprete lanzó un sencillo fue en 2020 bajo el título Él lo tiene todo.

Esta no es su única colaboración reciente, pues en marzo de este mismo año y de acuerdo con el video de Instagram recuperado por la cuenta @soygrupero, Yuridia viajó a la Ciudad de México para grabar el videoclip del dueto, el cual presuntamente llevará por nombre Agonía. El fragmento audiovisual habría sido grabado en la ex Fábrica de Harina, localizada en la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Yuridia colaborará con Ángela Aguilar para su nueva producción Foto: Especial Infobae

Por otra parte, la joven intérprete de Tu sangre en mi cuerpo fue confirmada el pasado 26 de marzo como coach de La Voz luego de suposiciones sobre su participación.

Este 26 de abril, el reality de canto confirmó que Yuridia participará como coach en La Voz junto a los siguientes artistas:

Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y Ha Ash serán coaches de La Voz en 2022.

-Joss Favela, quien actualmente participa como coach en La Voz Kids.

-HaAsh, el dúo conformado por las cantantes Hanna Nicole y Ashley Grace.

-David Bisbal, compositor español quien se dio a conocer en un reality llamado Operación Triunfo.

