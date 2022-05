Joy Huerta rompió en llanto por feminicidios: “Son tantas las mujeres que nos hacen falta”

La cantante contruyó una familia junto a su pareja, Diana Atri, y sus dos hijos. (Foto: @joy/Instagram)

Joy Huerta, integrante del dueto pop Jesse & Joy, compartió un sentido mensaje ante la ola de violencia contra las mujeres que se está viviendo en México. Notablemente afectada por la situación, la cantante confesó que desde hace un tiempo ha tratado de mantenerse lejos de las redes sociales para evitar encontrarse con noticias sobre feminicidios, un tema muy sensible en la actualidad.

Los hermanos Huerta ofrecieron una rueda de prensa para compartir detalles sobre Clichés, el nuevo álbum que presentarán durante su próximo concierto en el Auditorio Nacional que se llevará a cabo el viernes 6 de mayo. Durante la charla, los intérpretes respondieron algunas preguntas relacionadas a su trayectoría artística, ya que integran uno de los conceptos musicales más estables dentro del medio nacional.

Bajo este contexto, Joy abrió su corazón para externar su punto de vista sobre la situación de violencia que está sufriendo el país, especialmente las mujeres, quienes tratan de seguir viviendo pese a sentir un miedo constante por los feminicidios y desapariciones. La intérprete de Espacio sideral confesó que como muchas mujeres trata de continuar con sus actividades cotidianas aunque se sienta insegura.

Los hermanos Jesse y Joy tienen grandes éxitos como "Con quién se queda el perro", "Corre" y "Llorar". (Foto: @joy/Instagram)

“Vivo como cada mujer que sale a tomar el camión, el metro, con mucha angustia. Yo espero que en un futuro así como estamos todos aquí cada quien, desde nuestra trinchera, hagamos lo que podamos”, comentó. La cantante también reflexionó sobre el papel que tiene la sociedad en el problema y las acciones positivas que cada persona podría hacer para generar un cambio.

La cantante no pudo contener el llano al alzar la voz por las mujeres que lamentablente han pasado por una situación de violencia, no obstante, expresó que guarda la esperanza de que algún día la situación mejore con ayuda de todos, mientras eso sucede seguirá marchando por exiguir sus derechos y por poder vivir sin miedo.

También compartió que ha tomado la decisión de alejarse parcialmente de redes sociales para evitar encontrarse con notas relacionadas al tema: “La vida ya no me da para las malas noticias. No puedo con que son tantas las mujeres que nos hacen falta y lo digo con miedo al mismo tiempo porque sé que en un país en el que cada vez más se empieza a atracar la libertad de opinión pública”, agregó.

Dibujo inspirado en una de las últimas imágenes que se tiene de Debanhi Escobar, joven de 18 años que desapareció en Nuevo León y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna, según reportes. (Foto: Twitter/@herecomesvalery)

Por último, Joy Huerta invitó al público a hacer un cambio desde sus acciones porque considera que algún día cada granito de arena rendirá frutos: “Lo digo con la misma certeza de que sé que todos los mexicanos y las mexicanas queremos un mejor país [...] Estamos en esta lucha y creo que entre todos nosotros y nosotras podemos sacar adelante el país”, agregó en declaraciones recuperadas por Hoy día, programa de Telemundo.

Esta no es la primera vez que un artista habla sobre la violencia contra las mujeres. Después del caso de Debanhi Escobar, Bárbara de Regil recurrió a sus historias de Instagram para compartir un sentido mensaje.

“Me da impotencia, enojo, coraje, tristeza que exista un ser humano que sea capaz de hacerle daño a otra persona. La gente está muy herida. Por otro lado, no voy a opinar respecto a las amigas (porque no sé realmente qué pasó) sólo les diré que siempre cuidémonos entre nosotras)”, escribió sobre una imagen.

(Creditos: REUTERS/Daniel Becerril, Instagram/@debanhi.escobar)

Samandhi Zendejas publicó un video en su perfil de Instagram donde compartió que la situación de Debanhi la impactó mucho y le causó un profundo dolor porque tuvo un acercamiento con ella previo a su desaparición. La joven estudiante de derecho le mandó un mensaje donde pidió que abriera su canal de YouTube: “Ese fue tu último mensaje para mí. Alzaré la voz por ti y por todas”, contó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: