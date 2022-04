Samadhi Zendejas confesó que Debanhi le mandó un mensaje previo a desaparecer

Samadhi Zendejas reveló el mensaje que le dejó Debanhi Escobar en Instagram (Foto: Instagram/@debanhi.escobar) Samadhi Zendejas (Foto: Instagram@samadhiza)

La actriz mexicana Samadhi Zendejas, sorprendió a los usuarios en redes sociales tras anunciar que la joven de 18 años, Debanhi Escobedo, fue parte de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Samadhi compartió, por medio de sus historias, el último mensaje que Debanhi le envió previo a su desaparición, en tal imagen la actriz dejó ver en una captura de pantalla la petición que la joven le hizo a la famosa.

Debanhi se puso en contacto con la artista y le pidió que abriera su canal de Youtube, de tal forma que la actriz, en respuesta, le aseguró que seguirá defendiendo la lucha en contra de las desapariciones en el país: “Querías que abriera mi canal de Youtube. Ese fue tu último mensaje para mí. Alzaré la voz por ti y por todas”, escribió Zendejas a lado de la captura posteada.

La gente participa en una protesta tras la muerte de Debanhi Escobar, una estudiante de derecho de 18 años que desapareció el 9 de abril en medio de una serie de desapariciones de mujeres en el estado de Nuevo León, en Monterrey, México.April 22, 2022. REUTERS/Daniel Becerril

De manera que la famosa, de 27 años, no pudo contener el sentimiento de coraje que le generó la situación de feminicidios que se vive en México, por lo que soltó en llanto al mencionar el caso de la estudiante de Derecho: “Me levanté con una noticia de una seguidora mía que me ha tenido todo el día mal, con el corazón apachurrado, con ganas de vomitar, con muchísima impotencia”, confirmó.

Ya que el 8 de abril, Debanhi Escobar acudió a una fiesta con sus amigas en una Quinta de Escobedo, Nuevo León; 13 días después, su cuerpo fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla, a pocos metros de la carretera donde un chofer le tomó su última fotografía.

Asimismo, la influencer envió un mensaje a todas sus seguidoras, en el que pidió que tengan mucho cuidado, ya que las condiciones de seguridad en el país se encuentran en deterioro.

La actriz mexicana destacó que alzará la voz por todos los feminicidios en México Mexico April 22, 2022. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

“Cuidémonos entre nosotras, no nos dejemos solas en momentos vulnerables, en momentos donde sabemos que corremos riesgo. Dejemos de criticarnos y comencemos a admirarnos, a empoderarnos, mientras más voz tengamos en este país, va a estar un poco más difícil que nos hagan daño”, destacó la protagonista de Mariposa De Barrio.

Finalmente, Zendejas reveló que, a la búsqueda de Debanhi Escobar, dedicó diversas oraciones para que la joven regresará a casa viva: “Llegué a casa y prendí una velita y levanté una oración; no saben toda la semana lo que pedí porque estuviera bien”, confesó a sus followers.

Algunas celebridades mexicanas también se pronunciaron en sus redes sociales sobre la terrible tragedia que ha estremecido a México en los últimos días: el caso de la joven Debanhi Escobar, la estudiante de Derecho en Nuevo León.

“Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! ¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Qué ‘no importa’? ¿Que no pasa nada? ¿Cuántas SOMOS?????? #mexicofeminicida #juntastodas” se pudo leer en su Instagram un día después de que encontraran el cuerpo de Debanhi.

El femincidio de Debanhi Escobar conmocionó a todo México y diversas celebridades reaccionaron ante esta situación Mexico April 22, 2022. REUTERS/Daniel Becerril

Mientras la versión oficial asegura que Debanhi falleció por una “contusión profunda de cráneo”, surgió la versión que la joven cayó a la cisterna por accidente. No obstante, la familia de la joven desestimó lo dicho y consideró “imposible e inverosímil” que ella hubiera tratado de escalar la barda, mientras que otros datos apuntan a que el cuerpo no habría estado todo el tiempo en el depósito de agua y el fallecimiento no se habría producido por falta de oxígeno en sus pulmones.

