Mariana Ochoa habló sobre el reencuentro de OV7: “Jamás en la vida ha habido una decisión unánime”

Mariana Ochoa compartió los primeros detalles del reencuentro de OV7. (Foto: Instagram @soymarianaochoa)

Después de que OV7 estuviera envuelto en la polémica por supuestas diferencias entre sus integrantes que habrían obstaculizado su regreso a los escenarios y los reclamos del público por la realización de los conciertos que ya se tenían programados pero que fueron pospuestos por la pandemia de COVID-19, Mariana Ochoa compartió que ya se encuentran trabajando en los ensayos y confesó que aunque muchas veces no están de acuerdo con todo, tienen una regla para convivir en armonía.

La intérprete de 43 años concedió una breve entrevista para el programa Hoy donde compartió algunos detalles sobre su próxima gira que ofrecerá con sus compañeros de OV7 por el 30 aniversario de la agrupación que brilló en la década de los años 90 por éxitos como Enloquéceme, Shabadabada, Mirame a los ojos, Te quiero tanto, Vuela más alto, Un píe tras otro pie, por mencionar algunos.

Mariana Ochoa confirmó que tanto ella como Ari Borovoy, Lidia Ávila, Óscar Schwebel, Érika Zaba, M‘balia, y Kalimba ya se encuentran trabajando en los preparativos para comenzar con la serie de conciertos que ofrecerán en el país y confesó que se siente muy emocionada por el esperado reencuentro después de los rumores sobre su supuesto distanciamiento.

La cantante participará en un programa especial por el "Día de las madres". (Foto: Instagram/@soymarianaochoa)

“Las cosas ya se han ido acomodando, muy contentos, estamos arrancando ya ensayos, juntas de producción, ya toda la maquinaria de lo que significa hacer una gira de un año”, declaró para el matutino de Televisa.

Respecto a la polémica que desde hace unos años rodea al grupo de pop mexicano sobre sus supuestas diferencia, Mariana Ochoa dejó entrever que desde que saltaron al estrellato han enfrentado algunos problemas para ponerse de acuerdo con las decisiones que tiene que tomar como OV7, sin embargo, lograron establecer una regla que desde ese entonces es la base de sus proyectos.

“Jamás en la vida ha habido una decisión unánime de siete cabezas diferentes en OV7, no significa que estemos peleados, que eso cause conflicto... simplemente llegamos a un acuerdo donde la mayoría esté de acuerdo eso es lo que aplica, es una regla a la que estamos acostumbrados”, continuó.

Además de su gira con OV7, también participará en los "2000's Pop Tour"(Captura: @2000spoptour/Instagram)

Esta no es la primera vez que un miembro de OV7 habla sobre las diferencias dentro del grupo. A mediados de abril Kalimba comentó que no había tenido la oportunidad de coincidir con sus compañeros debido a que actualmente se encuentra enfocado en su protagónico de José el soñador, lugar que ocupó tras la salida de Carlos Rivera.

“[...] No lo sé, no he hablado con ellos, solo he hablado a través del chat que tenemos porque he estado aquí metido, pero en la parte personal no me meto, o sea yo no sé cómo está cada uno. Yo lo único que te puedo decir es que cómo hermanos estoy seguro que en el escenario y en todos lados vamos a hacer todo con mucho amor”, declaró para Venga la Alegría.

Anteriormente, Érika Zaba compartió que existen una serie de condiciones que deben aceptar y cumplir todos los integrantes para que se pueda llevar a cabo el esperado tour, entre ellos resalta un acuerdo de confidencialidad que establece que ninguno puede exponer información sobre los problemas que ocurran entre ellos.

La agrupación ya alcanzó el sold out en algunas fechas. (Foto: Instagram de Erika Zaba)

“Ya nos arreglamos y siempre dijimos (que) para evitar malos entendidos de que uno habla, otro dice otra cosa, es que comenzó a pasar eso (...) quedamos en un acuerdo de que nadie iba a hablar de nadie porque obviamente tú decías algo y te contestaba el otro, era lo peor que podía pasar”, declaró durante su visita a Miembros al aire.

Las fechas de la gira son: 1 y 2 de septiembre en Monterrey; 6, 7 y 8 del mismo mes en la CDMX, el 17 estarán en Acapulco, 22, 23, y 24 en Guadalajara. El 1 de octubre viajarán a Aguascalientes, 7 de octubre estarán en San Luis Potosí, 8, 15 y 21 en Torreón, Morelia y Veracruz, respectivamente.

También visitarán Mérida, León, Puebla y Querétaro el 4, 11, 12 y 26. Recientemente abrieron tres fechas más en la Ciudad de México: 9 de septiembre, 25 y 26 de octubre.

