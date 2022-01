Fans de OV7 se unen contra la banda, argumentan fraude en conciertos pospuestos

La agrupación ha estado envuelta en el escándalo los últimos años (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

A los problemas que enfrenta OV7 ahora se suma el descontento de sus fans, pues varios de ellos se han unido en un frente común para exigir la devolución de su dinero luego de que la anunciada gira por los 30 años de la banda pop ha sido pospuesta en al menos dos ocasiones.

Fue poco antes de que comenzara la pandemia de COVID-19 cuando los integrantes de OV7 convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer la gira de conciertos que comenzaría en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, programada en su primera fecha para agosto de 2020.

Sin embargo, debido a la crisis sanitaria en un inicio, y luego a las conocidas diferencias entre los integrantes del grupo, dicha gira ha sido pospuesta y al momento no se ha reprogramado, por lo que un nutrido grupo de admiradores de Ari Borovoy, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Érika Zaba, Óscar Schwebel, M’Balia y Kalimba Marichal están exigiendo el reembolso del dinero de los boletos que pagaron hace casi dos años.

Fue Jorge D'Alessio uno de los primeros en confirmar que los integrantes de OV7 "se están peleando" (Foto: Instagram)

Y es que las presentaciones han sido reprogramadas en medio de la pandemia, primero para febrero de 2021, y luego para mayo del mismo año, para luego ser pospuestas sin fecha tentativa alguna, por lo que los fans se han quedado sin poder reclamar su dinero, toda vez que OCESA, empresa encargada de la gira, establece que el monto podrá ser reclamado por el público sólo en caso de cancelación de la gira o en el momento en que se establezca una nueva fecha, lo cual no ha sucedido al momento.

Los seguidores de los cantantes de Vuela más alto y Te quiero tanto, tanto han inundado las redes sociales promoviendo un grupo de Whatsapp donde se han estado organizando en sus posts donde han etiquetado a los integrantes de la banda, a la empresa OCESA y hasta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) expresando su molestia y desilusión.

Algunos seguidores se han hecho presentes en las redes sociales etiquetando a PROFECO y a la empresa OCESA Foto: Captura de pantalla

Con el hastahg de #FraudeOV7OCESA el grupo de fanáticos ha solicitado ayuda a los medios de comunicación para difundir su petición: “Compré boletos para la gira @ov7oficial 30 años. Después de 2 años de pleitos infantiles no resuelven nada. Los fans estamos decepcionados y exigimos la devolución íntegra de nuestro dinero”, se lee en el reclamo principal.

Las personas reclaman que los integrantes de OV7 no sean frontales a estas alturas de la pandemia y cancelen definitivamente la gira o, en su defecto, fijen ya una nueva fecha Foto: Facebook

Es en el grupo de Facebook llamado “OV7 Treinta Tour Fans” donde algunos de los fieles admiradores de la banda han expresado su desilusión, y han manifestado que dejarán de seguirlos, incluso reclaman que los cantantes “no sean claros y no den una nueva fecha o cancelen definitivamente la gira” para que se les pueda ser devuelto su dinero, que va desde los 500 a los 2500 pesos por boleto.

“Como fan desde su inicio estoy completamente decepcionado por su forma de actuar siguen con sus payasadas de que por la situación (de pandemia)...Todos los artistas están trabajando, mejor que anuncien que ya no existen y ya que cada quien siga haciendo lo suyo”, “Ellos ya demostraron que no les importan los fans, ellos son ricos y no les importa si uno se quitó de un gustito por varías quincenas para verlos, simplemente les vale, ya no me considero fan”, se lee en el grupo.

Personas involucradas aseguran que están siendo asesoradas legalmente para poder llevar el caso ante las autoridades y calificaron la cláusula de OCESA como “mañosa”.

Así se ven actualmente las opciones para los conciertos de esta agrupación (Foto: captura de pantalla/ticketmaster.com.mx)

Por su parte, Kalimba contestó a través de un live que la devolución del monto no le compete a él, por lo que sus palabras fueron tomadas como desconsideradas por parte de los fans. Así lo expresó el también actor de José, el soñador ante la petición de un fan de nombre Jorge Arzu Castillo:

“Manito, qué te digo, yo no soy promotor, si tienen alguna situación o problema escriban a los promotores, ya no nos escriban a nosotros, yo sólo canto, a mí me dicen dónde, yo voy canto y lo disfruto. Entonces si alguien está enojado con algo, háblenlo con quien lo tienen que hablar, ¿ya, no?”.

