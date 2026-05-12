Fórmula vicepresidencial de Santiago Botero aseguró que si Rodolfo Hernández viviera no votaría por Paloma Valencia: “Jamás la hubiera apoyado”

Carlos Fernando Cuevas aseguró que Rodolfo Hernández nunca hubiera apoyado a Paloma Valencia - crédito Europa Press - Colprensa - Infobae Colombia

La empresaria Socorro Oliveros, viuda de Rodolfo Hernández, ofreció recientemente una entrevista en la que acusó a Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero, de mantener una deuda que supera los 350 millones de pesos. Oliveros también compartió su visión sobre el panorama político en Colombia, que, según señaló, está marcado por la inseguridad y la corrupción.

“El país está al revés”, afirmó Oliveros a Semana, y advirtió que las próximas elecciones podrían verse afectadas por la compra de votos y la presión de grupos armados.

PUBLICIDAD

Oliveros lamentó la polarización política y consideró que su esposo, de estar vivo, habría apoyado a Juan Daniel Oviedo o Paloma Valencia. “Rodolfo veía los números y buscaba soluciones alejadas de ideologías”, aseguró.

Consultada sobre la campaña de Iván Cepeda, Oliveros fue crítica: “Es la continuidad de un gobierno que se ha dedicado a hablar y hablar mientras se roban el país”. Señaló además que la maquinaria estatal favorece su candidatura y expresó preocupación por la influencia gubernamental en el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Socorro Oliveros, viuda de Rodolfo Hernández, habló de los candidatos presidenciales del 2026 - crédito Campaña Rodolfo Hernández

Sobre Paloma Valencia, valoró su carácter y respaldo a la fórmula vicepresidencial, destacando la preparación de Oviedo y su enfoque en resultados.

Oliveros también opinó sobre Abelardo de la Espriella, a quien describió como “elocuente” y capaz de despertar sentimientos en la sociedad.

PUBLICIDAD

Respecto al futuro político, expresó inquietud por la posibilidad de que la izquierda se mantenga en el poder y describió el impacto de la situación económica: “Me duele Colombia por la inseguridad, porque el Estado se está perdiendo en los territorios”.

La empresaria relató que su hijo, Rodolfo José Hernández, no logró llegar al Senado debido a problemas de salud y amenazas, aunque resaltó el esfuerzo realizado durante la campaña. Finalmente, Oliveros comentó que la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido fundado por su esposo, sigue vigente y se prepara para futuras elecciones mediante una estrategia enfocada en inteligencia artificial y participación ciudadana.

PUBLICIDAD

“El sueño de Rodolfo de tener un partido abierto y ciudadano sigue más vigente que nunca”, concluyó.

Socorro Oliveros advirtió sobre inseguridad y corrupción en el panorama electoral colombiano - crédito @socorrooliveros_rh/IG

Esto dijo Carlos Fernando Cuevas sobre posible intención de voto de Rodolfo Hernández si estuviera vivo

Tras lo anterior, la figura de Carlos Fernando Cuevas, candidato a la vicepresidencia por la fórmula de Santiago Botero, ha estado bajo el foco tras la controversia con la familia de Rodolfo Hernández.

PUBLICIDAD

En entrevista con Infobae Colombia, Cuevas abordó su papel durante la campaña presidencial de Hernández en 2022 y su actual relación con la familia del exalcalde.

Cuevas explicó que fue “coordinador nacional electoral de toda la campaña” y posteriormente asesor de Hernández dentro del partido. Incluso llegó a ocupar el cargo de gerente de campaña, aunque terminó apartándose porque, en sus palabras, “la campaña no iba para ningún lado”.

PUBLICIDAD

El aspirante destacó que se identificó en su momento con el exalcalde por su carácter y firmeza: “Le creí a Rodolfo, creía en su ímpetu… era directo, veraz, políticamente incorrecto. Y eso es lo que hoy soy yo”.

Carlos Fernando Cuevas afirmó que fue coordinador nacional y gerente en la campaña del candidato fallecido Rodolfo Hernández - crédito @CarlosFCuevas1/X

Durante la conversación, el candidato reconoció que distintos sectores lo comparan con Hernández. “La gente lo dice y dice: ‘Me acuerda a la causa del viejo Rodolfo’”, afirmó, señalando que ese paralelo incomoda a la familia Hernández.

PUBLICIDAD

Cuevas expresó que los señalamientos de “estafador” o “embaucador” por parte de Socorro Oliveros no le afectan, pero aseguró: “¿Sabe qué me dolió? Me dolió infinitamente cuando dijeron que Rodolfo en vida hubiera apoyado a Paloma, la candidata del Centro Democrático”.

Para Cuevas, esa afirmación representa una traición al legado del exalcalde: “Yo fui pupilo de Rodolfo… él jamás hubiera apoyado a Paloma Valencia”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la relación actual con la familia Hernández, el candidato reveló que Oliveros lo bloqueó de las comunicaciones. “Es dura la relación con ellos”, reconoció, y relató que antes de las elecciones al Senado hubo solicitudes para respaldar a Luis Hernández, pero optaron por mantener independencia política.

“Yo no me tomo las cosas personales. Yo sé que esto es política… y que me toca tener cuero de cocodrilo para enfrentar los ataques”, concluyó Cuevas.