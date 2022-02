OV7: Érika Zaba habló sobre las condiciones que tiene el grupo para volver a los escenarios

Érika Zaba dio detalles sobre cómo fue la reconciliación de OV7 (Foto: Instagram@erikazaba/@oficialov7)

Érika Zaba dio algunos detalles y condiciones con las que los integrantes de OV7 estuvieron dispuestos a regresar juntos a los escenarios. Según reveló la cantante, sus compañeros y ella decidieron hacer las paces por el compromiso que tienen con el público.

Tras meses de haber protagonizado una de las polémicas más fuertes de sus carreras, los miembros de OV7 finalmente anunciaron que hicieron las paces, pero para llegar a presentarse juntos otra vez hay condiciones.

En la emisión de esta semana de Miembros al Aire, Érika Zaba habló sobre cuáles fueron algunos de los acuerdos que el grupo de pop tiene ahora para evitar volver a pelearse y separarse como lo hicieron durante parte de 2020 y 2021. Lo más importante ahora para OV7 es que ninguno de sus integrantes hable sobre otro públicamente, pues así no habrá malentendidos.

“Ya nos arreglamos y siempre dijimos (que) para evitar malos entendidos de que uno habla, otro dice otra cosa, es que comenzó a pasar eso (...) quedamos en un acuerdo de que nadie iba a hablar de nadie porque, obviamente, tú decías algo y te contestaba el otro, y era lo peor que podía pasar”

El 21 de enero la agrupación lanzó un comunicado con el que informó que regresarían a los escenarios juntos tras haber arreglado los problemas que los distanciaron (Foto: Instagram/@oficialov7)

Asimismo, recalcó que todos se apegarán al acuerdo de confidencialidad, pues ninguno expondrá información alguna sobre los problemas que ocurran entre ellos, como tampoco hablarán sobre la razón que los llevó a distanciarse. No obstante, según dijo Zaba, como grupo darán a conocer qué sucedió, pues quieren ser honestos con su público.

Yordi Rosado preguntó a Érika cuál fue la razón para que el grupo se reconciliara, amor o dinero, a lo que ella inmediatamente respondió que fue el cariño y el compromiso que sienten con su público. A pesar de que reconoció que su decisión conllevará en un futuro ganancias, aseguró que todo buscan el reencuentro con sus fans y estuvieron de acuerdo en que, si llegaran a separarse, tendría que despedirse de sus fans en el escenario.

“Fue el amor al público (...) claro que hay billete y claro que hay amistad, hay las dos cosas, pero tú no puedes terminar una carrera de 30 años de un grupo, de plano desaparecieron, ni se despidieron y ni dijeron adiós ni hubo gira. No puedes desaparecer así (...) no es una relación nada más entre los siete integrantes, es una relación que haces con el público; no puedes decir un día ‘no más no aparezco’ y ya”, dijo de forma contundente ante las dudas de los presentadores.

Érika mencionó que como casi familia que son, OV7 no podía despedirse de los escenarios por su primera pelea en 33 años de carrera (Foto: Instagram @soymarianaochoa)

Érika se negó a ahondar en los problemas del grupo y no quiso mencionar para bien o mal a alguno de sus compañeros, pero habló sobre las condiciones que ella puso con todos los miembros de OV7 para volver a trabajar con ellos.

Según reveló, le dijo a los cantantes que sólo comenzará los ensayos para sus próximas presentaciones si antes habló en privado con cada uno y dejaron sus problemas resueltos.

“Yo le dije a cada uno: ‘Voy a empezar desde el día uno esos ensayos, para cuando yo me presente el primer en el primer ensayo, ya tuve que haber visto a uno por uno y haber limado asperezas’. Yo no voy a arrancar este proyecto, que es el proyecto de mi vida, con ‘no te hablo’, ‘híjole, traigo algo contra ti’, ‘tú me hiciste esto’, eso no va a pasar por lo menos en mi caso”, compartió Zaba.

También aseguró que no hubo una persona en concreto que los hubiera reunido de nuevo, pues todos querían ya solucionar su distanciamiento.

