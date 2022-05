Ex esposa de Alfredo Adame mandó mensaje a Magaly Chávez, novia del actor: “A ver cuánto aguantas”

Mary Paz Banquells han destapado la violencia doméstica estando casada con Adame (Foto: Instagram/@alfredoadamevonknoop)

Luego de que hace unos días Alfredo Adame causara revuelo al asegurar que, tras varios años distanciado de sus hijos, ahora buscaría un acercamiento con ellos para limar asperezas, ahora surge información que lo desmentiría.

Y es que Adame contó que fue su pareja, la influencer Magaly Chávez, quien lo hizo reflexionar al respecto de su relación familiar por lo que ahora deseaba “hacer las paces” con Alejandro, Sebastián y Diego, los hijos que procreó al lado de su ex esposa Mary Paz Banquells.

El controversial actor dijo durante una entrevista para el canal de DelarosaTV estar reconsiderando acercarse a los jóvenes. Ello, debido a que Magaly Chávez lo instó a reflexionar sobre el asunto.

Alfredo Adame sostiene una relación con la influencer Magaly Chávez (Fotos: Infobae IG @magaly_chavezoficial

“Ella me lo ha estado diciendo desde hace un mes y medio y estoy en el mood de que sí. Si mis hijos quieren arreglase conmigo, sin rencores, sin reclamaciones, nos vemos, nos abrazamos y nos juntamos y se acabó el asunto”, comentó.

Adame contó a los medios de comunicación que incluso ya le había mandando un mensaje a sus hijos con el fin de dejar sus problemas atrás. Sin embargo, ahora Mary Paz aseguró que el polémico actor y conductor de televisión no ha tenido ningún acercamiento con los jóvenes.

“Hasta donde yo sé, mis hijos no han recibido ningún mensaje de él personalmente. Mis hijos lo único que no quieren es estar en un show mediático, esto es algo familiar y privado”, dijo Mary Paz al programa Venga la alegría.

Mary Paz aseguró que Adame no ha buscado a sus hijos (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

Por otro lado, la actriz aplaudió el hecho de que haya sidola novia de Adame, Magaly Chávez, quien le aconsejó al también aspírante a político acercarse a sus hijos: “Y, pues qué padre que esta señora haga lo mismo, porque finalmente es algo que no va a poder quitar de la vida de Alfredo, son sus hijos”, comentó.

Además, la hermana de Rocío Banquells se mostró complacida con la relación de noviazgo de Adame con la ex participante del programa Enamorándonos, sin embargo le envió un contundente mensaje:

“No sé si están enamorados, ojalá que sí de verdad estén enamorados y que con ella sí acabe sus días. En un principio si es muy romántico y muy caballero, yo nada más le digo a ella, ‘A ver cuánto aguantas’”, expresó.

Magaly Chávez aconsejó al actor hacer "las paces" con sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Por otro lado, la madre de los hijos de Adame confesó que aún conserva el anillo de compromiso que el actor le dio en su momento, esto pese a que llevan unos años divorciados y entre ellos no hay una relación cordial.

“Ahí lo tengo, yo lo recibí con todo el amor del mundo, pues fue una felicidad recibirlo, así que no me interesó ver cuánto costó, no me interesaba. Regresarlo, no porque es mío ‘El que da y quita con el diablo se desquita’ es mío por qué lo voy a regresar, me costó 25 años de tenerlo, venderlo eso ya les tocará a mis hijos, el día que yo me muera, deshacerse de las cosas”, expresó.

Por su parte, Sebastián Adame, hijo del actor, apuntó para las cámaras del vespertino De primera mano, que hasta el momento no han existido indicios de una pronta mejoría en la relación con su padre.

En múltiples ocasiones el actor ha referido un distanciamiento total con sus hijos (Foto: @marypazbanquells_oficial / Instagram)

“De mensajes yo no he recibido nada, yo sinceramente, con todo el gusto del mundo, yo lo he dicho muchas veces, yo estoy dispuesto a una reconciliación con mi papá”, dijo.

Asimismo, el joven destacó que tanto él como los otros hijos de Mary Paz Banquells estaban con la disposición de arreglar las cosas.

“Obviamente pasaron muchas cosas y esas cosas se tienen que hablar, nada más eso sí yo y creo que también hablo por mis hermanos a final de cuentas si le nace del corazón y es algo que realmente quiere, él sabe donde vivimos”, sentenció.

