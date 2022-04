Usuarios en redes compararon a Carlos Trejo con Chumel Torres tras polémica de Alfredo Adame

Internautas puntualizaron que el periodista y el cazafantasmas tienen un enorme parecido. Twitter / @emisarioevodemetal

Tras la reciente polémica entre Carlos Trejo y Alfredo Adame por el altercado que se suscitó el martes pasado, en donde el ex conductor se involucró en una pelea con Manuel Montalvo -representante legal del Cazafantasmas- durante una conferencia de prensa, los internautas no tardaron en reaccionar.

Así, los usuarios de redes sociales comentaron de diversas maneras el instante donde se ve claramente que el Adame nuevamente realizó su patada de bicicleta contra el abogado de Carlos.

El filme causó burlas entre la audiencia, dado que no es la primera vez que Adame protagoniza una pelea de este tipo, lo que derivó a que los cibernautas sacaran a relucir su creatividad, pues comenzaron a realizar divertidos memes del suceso, y eso no fue todo, algunos hicieron una contundente comparación entre el implicado Cazafantasmas y el periodista mexicano Chumel Torres, subrayando que existe un parecido garrafal entre ambos.

Lo anterior, fue confirmado por innumerables internautas, pues comentaron que Carlos y Chumel son supuestamente padre e hijo, lo que los volvió objeto de burla. Incluso produjeron comentarios de una posible participación de Chumel en la bioserie no confimada, en la que el ya mencionado sería el que protagonizaría a Trejo.

Luego de las burlas, más cibernautas compartieron memes sobre Carlos y Chumel Twitter / @emisarioevodemetal

“Carlos Trejo y su hijo viendo como su abogado se madr*o a Alfredo Adame”, “El hijo se ve más chingado que el papá NMMN @ChumelTorres ya no te metas tanto cemento”, “Cuando hagan el biopic: ‘CARLOS TREJO: LA VIDA DE UN FANTOCHE’ Chumel tiene que ser el cast ideal para personificarlo”, “Ojo que Trejo sí tiene edad para ser su papá”, “jajajaj si se parecen un chingo”, “Ahora si se mamar*n, jajajajaja pobre Chumy Baby ya no lo ataquen jajajaja”, fueron algunos comentarios luego de que se compartiera la fotografía denotando el parecido.

Sí bien el comunicólogo ya se hizo presente con algunas publicaciones en tono de burla en su cuenta oficial de Twitter sobre el más reciente combate de Adame, no ha hecho mención alguna en cuanto a su crucial comparación con Carlos Trejo.

El post de Chumel se puede leer a manera sarcástica, dado que aludió a la nueva caída del presentador, por lo que escribió: “Ahora lo vencieron unas sillas”. Ello con referencia la última pelea callejera que protagonizó Adame con una persona en plena calle al sur de la Ciudad de México, donde acusó haber sido víctima de robo antes de ser derrumbado durante la riña.

La burla de Chumel Torres a Alfredo Adame tras su nueva caída (Foto: Twitter/ChumelTorres)

Al ver el éxito obtenido por la publicación anterior, el comediante compartió un meme en el que ahondó nuevamente el tema de las sillas que derribaron a Adame en el filme viral. Además de escribir al respecto:

“¿Y si Adame hace el ridículo porque sabe que es lo que va a unir a todos los mexicanos wey?”, destacó, el youtuber en su cuenta oficial de Twitter.

Esta no ha sido la primera vez que el presentador de El Pulso de La República, utiliza su humor para aludir acerca de un suceso polémico, también ha tenido diversos encontronazos con el Presidente de México Andrés Manuel, pues recientemente se burló de la postura del mandatario ante el triunfo en los Oscar 2022 del actor, Eugenio Derbez, quien días antes se unió a la campaña contra el Tren Maya.

El influencer también participó con su humor en redes sociales. (Foto: Twitter/ChumelTorres)

