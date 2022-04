Ex pareja de Alfredo Adame reaccionó a su pelea con Carlos Trejo: “A mí y mis hijos nos duele”

Alfredo ha sido una de las figuras más polémicas en la actualidad, todo por sus diversas peleas virales (Foto: Instagram/@alfredoadamevonknoop)

Alfredo Adame, actor mexicano, recientemente ha protagonizado diversos escándalos que seguro marcarán toda su carrera en el medio, pues no solo ha estado envuelto en discusiones con famosos, sino que también ha peleado con personas no públicas en plenas calles de la CDMX.

El pasado 5 de abril, el galán de telenovela, fue parte de un nuevo combate con el representante legal de Carlos Trejo, Manuel Montalvo, quien acusó a Adame de haber sido él quien no se presentó a la famosa batalla que tendría lugar en agosto de 2019 y que incluso fue denominada “la pelea del siglo”, lo que derivó a diversas agresiones frente a varios medios de comunicación.

Luego de este altercado, diversos reporteros cuestionaron a Mary Paz Banquells, una de las ex parejas de Alfredo, quien comentó lo que piensa ella y sus hijos de los actos del presentador de televisión, con el que ya no tiene contacto desde hace varios años. Por lo que confirmó que es un tema que le causa sorpresa y dolor a los hijos del actor.

“Estoy sorprendida, cada quien su vida, mis hijos y yo estamos lejos de todo esto desde hace 5 años, no tenemos nada que decir, ni opinar, ni tenemos por qué, cada quien agarró su camino, ojalá sea el camino que lo haga feliz. A mí me duele, a mis hijos les duele”, confesó.

Mary Paz Banquells, comentó que ya desde hace mucho tiempo no tiene nada que ver con la vida de su ex pareja Alfredo Adame. (Foto: Instagram / @marypazbanquells_oficial)

Cabe recordar que tiempo atrás, Adame habló mal e incluso negó a sus hijos, sin embargo, ellos se siguen viendo afectados por los diversos escándalos en los que ha sido parte su progenitor, al igual que todo lo que se ha dicho de él en la actualidad tanto en redes sociales como en los medios. No obstante, no pueden hacer nada para evitar esta situación.

“A mis hijos les duele, finalmente es su padre, a mí me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que pueda pasar, pero mis hijos no pueden solucionar nada, ojalá tome conciencia de que en este mundo ya hay demasiada agresión como para seguir esa violencia”, acotó la ex pareja del actor.

Asimismo, Banquells, aseguró que aunque sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro Adame no hacen mención de los distintos combates del actor, sí confirma que la situación les preocupa, a lo que Mary Paz recordó que el actor afirmó hace tiempo que los anteriores no eran sus hijos y que además les quitaría su apellido.

“Él marcó su raya, él finalmente dijo que no eran sus hijos, que no eran su sangre, les quería quitar su apellido, mis hijos no me comentan nada, pero sé que en el fondo les duele, les afecta, pero no se puede hacer nada, si tú no reconoces tus errores, que necesitas ayuda profesional, pues nadie puede hacer nada por ti”, apuntó refiriéndose a la salud mental de Adame.

El famoso se ha visto envuelto en diversas polémicas (Foto: Archivo)

De tal forma que luego envolverse en una de sus más recientes polémicas, Alfredo Adame explicó cuál es su opinión respecto a la violencia y aseguró que no tiene ninguna alteración en cuanto a salud mental.

Pues compartió que aunque no tendría motivos para visitar a su psiquiatra fue a tomar una consulta, luego de lanzarse a golpes contra el abogado de Carlos Trejo. “Mi psiquiatra -que no tendría que haberla ido a ver -me dijo ‘No tienes nada’, lo único que tienes es que estás haciendo justicia a ti mismo de toda la gente que se quiere colgar de ti”, explicó Adame el programa La mesa caliente de Telemundo.

SEGUIR LEYENDO: