Los mejores memes que dejó la presencia de Hilary Duff en el concierto de The Killers y en CDMX

La actriz estadounidense asistió al concierto de The Killers en el Foro Sol (Fotos: Twitter / @equissoypao_)

Hilary Duff, reconocida actriz y cantante estadounidense fue captada la noche del 29 de abril entre el público mexicano que se dio cita en las inmediaciones del Foro Sol para disfrutar de la tan esperada e icónica presentación de la banda de rock alternativo The Killers.

Duff, quien se ganó el cariño del público por personajes emblemáticos como Lizzie McGuire asistió al concierto de los intérpretes de Mr. Brightside acompañada por su esposo, el músico Matthew Koma, y aunque por su fama se esperaba que disfrutara del espectáculo desde una zona VIP, la actriz permaneció en zona general en donde amablemente se tomó fotografías con los fanáticos que la reconocían y disfrutó de una típica michelada.

Usuarios en redes sociales reportaron la presencia de Hilary Duff no solo en el concierto de The Killers sino en la capital mexicana por lo que de forma casi inmediata los divertidos y siempre confiables memes sobre su visita en México no se hicieron esperar.

Usuarios en redes sociales expresaron con memes la emoción que les provocó la presencia de la actriz estadounidense en México (Foto: Twitter / @alexon31)

El sábado 30 de abril, internautas aseguraron en Twitter que vieron a la cantante caminando por las calles de la colonia Roma, en la CDMX, aunque ella ni su esposo han compartido imágenes sobre su visita a la la capital.

“Hay que hacer una peda todos los que no pudimos ver a Hilary Duff en la Roma”, “Donde me podré encontrar a Hilary Duff? Me urge decirle que ella me hizo quien soy hoy”, “Hilary Duff se encuentra en CDMX, hay muchas personas tomándose fotos con ella. Dios tiene sus favoritos, sin duda”, “Hilary Duff esta en México diosito pls mándame un milagro para encontrármela por la calles de cdmx”, son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales respecto a la visita de la actriz a la capital mexicana.

No es la primera vez que Hilary llega a México sin propósitos laborales, pues varias ocasiones ha sido captada vacacionando en algunas playas aztecas junto a su esposo ya que al menos una vez al año llega con su familia a disfrutar de su descanso en el país.

La presencia de la intérprete de Sparks en México causó gran conmoción entre el público mexicano pues además de la sencillez demostrada por Hilary Duff con sus fanáticos, la situación recordó uno de los pasados conciertos de Coldplay en el país, en donde también entre el público se encontraba el DJ neerlandés Martin Garrix.

Sin saber si ese fue el motivo por el que Martin Garrix pasó desapercibido durante el concierto de Coldplay en el Foro Sol de la Ciudad de México, la noche del domingo 3 de abril, el popular y exitoso DJ neerlandés confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que no solo estuvo de vista en tierras Aztecas, sino que incluso asistió al magno evento de la legendaria banda pop británica que ha conquistado con sus producciones llenas de pirotecnia y grandes luces de colores.

Tanto la presencia de Martin Garrix como la Hilary Duff han dejado al público mexicano grandes lecciones, entre ellas estar atentos a las personas que se encuentran en sus alrededores en este tipo de eventos pues los artistas a los que van a ver podrían no ser los únicos que se encuentran cerca.

En los últimos años Hilary Duff se ha mostrado alejada de los reflectores, pues su último álbum, Breathe In Breathe Out, salió en 2015 y aunque en 2016 aseguró que su próximo disco sería lanzado pronto, se ha concentrado más en sus proyectos como actriz.

Desde el 2015 hasta 2012 fue parte de la serie Younger, para luego darle paso a la secuela independiente de How I Met Your Mother, How I Met Your Father, programa del que es protagonista.

Pese a que está presente en la actuación, la intérprete de What Dreams Are Made Of en 2020 anunció la cancelación del reboot de Lizzie McGuire, serie que produciría Disney Plus. La cantante no explicó por qué sus fans no verían una continuación de uno de sus personajes más importantes, sino que se disculpó y lamentó el no poder llevar a la pantalla a Lizzie nuevamente.

