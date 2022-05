Los virales vestidos de Jay de la Cueva, vocalista de Moderatto, que rompen estereotipos de género

Looks de Jay de la Cueva (Fotos: Instagram/@jaydelacueva/moderattomx)

La vestimenta no tiene género y cada vez son más los artistas que se suman a la nueva tendencia de apropiarse de prendas que antes eran clasificadas como “masculinas y femeninas”, para que, con un toque personal, representen parte de una nueva identidad donde el prejuicio y el miedo al qué dirán parece ser parte de un discurso del pasado.

Ejemplo de ello es el vocalista de Moderatto, Jay de la Cueva, quien no solo ha comenzado una nueva era musical a lado de la popular banda de pop-rock, sino que incluso lo ha hecho con un álter ego -persona real o personaje ficticio en quien se reconoce o se identifica a otra o sobre quien esta se proyecta, según la RAE- creado y talvez hasta inspirado en el mítico personaje de Anahí en Rebelde, Mia Colucci, ya que su nuevo disco estará conformado por canciones de RBD.

Jay de la Cueva aseguró que es parte de su álter ego (Foto: OInstagram/@moderattomx)

Faldas, vestidos y mucho glitter es parte de los accesorio que el intérprete de canciones como Ya Lo Veía Venir, Si Mi Delito Es Rockear y Autos, Moda y Rock & Roll ha estado usando en la nueva era musical, pero tal vez exista mucho más detrás de lo que pareciera solo un vestuario para un concierto, ya que a pesar de que no ha dado ninguna declaración respecto al tema, la frecuencia con la que ha mostrado sus impresionantes conceptos de moda han hecho que la comunidad LGBT+, diversos grupos de mujeres y los amantes de la alta costura pongan sus ojos en Jay.

Las tendencias han sido diversas, pero poseen un elemento en común: ser faldas o vestidos con cortes muy pequeños, dejando gran parte de las piernas al descubierto -tipo minifaldas.- Los acabados por encima de las rodillas han creado gran controversia entre el público principalmente masculino ya que han tachado al cantante de sobrepasar el límite de lo excéntrico permitido para los varones dentro del género del rock, catalogándolo como algo no permitido o que se asocia -prejuiciosamente- a la comunidad LGBT +.

Jay posando con Jesús Navarro (Foto: Instagram/@jaydelacueva)

“Las faldas en el rock no son una novedad, durante muchos años se vieron en algunos raros exponentes, pero una minifalda no considero que esté dentro de lo permitido”. “Jay usa una falda y el mundo se vuelve loco, pero es tan común que de verdad da mucha flojera que un macho mexicano opine sobre los que está bien o mal respecto a lo que los hombres pueden usar”. “La bronca es que no parece algo muy rock, de verdad que sus últimos vestidos hacen que él parezca una Drag Queen”. “En pleno 2022 y existen hombres que usan el término gay como ofensa”, son parte de los comentarios en forma de debate en redes sociales.

Moderatto con Anahí y Danna Paola

"Nuestro Amor" fue el cover que cantaron (Foto: YouTube/ Moderatto)

Después de muchos rumores e interacciones en sus cuentas de Twitter, Anahí hizo oficial su regreso a la música como solista y fue con dicha banda. Nuestro Amor fue la canción elegida y su video causó gran revuelo ya que ambos aparecieron con diminutas faldas que contrastan ya que el estilo de la intérprete de Mia Colucci siempre ha estado asociado a las minifaldas con relleno, pero el estilo de rayas que Jay de la Cueva le ha dado contrasto de buena manera.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

Tras haber estrenado Sólo Quédate En Silencio, la ex chica Élite y el vocalista paralizados a los regiomontanos y demás público que asistió al Tecate Pa’l Norte 2022 con un sofisticado traje negro con tintes nupciales que coordinó con el vestido blanco que portaba él de manera muy empoderada. Los fans de la cultura pop apoyaron el momento asegurando que los roles de género no están presentes en la actualidad, por lo que las prendas pueden ser usadas de manera universal.

SEGUIR LEYENDO: