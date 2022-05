De Danna Paola a Andrea Legarreta: así lucían estos famosos cuando eran niños

Ellos fueron algunos de los artistas que recordaron con ternura el "Día del Niño". (Foto: @dannapaola, @andrealegarreta, @_carlosrivera, @alexoficial/Instagram)

El pasado sábado 30 de abril se celebró el Día del Niño, por lo que algunas figuras del medio no sólo felicitaron a sus hijos con tiernos mensajes, también recordaron su infancia con conmovedoras fotografías que invadieron las redes sociales. A continuación te presentamos cómo lucían algunos famosos cuando eran niños.

Andrea Legarreta y Erik Rubín

El exintegrante de Timbiriche aparece en la parte superior izquierda de la imagen, mientras que la presentadora de televisión figura en la parte inferior derecha. (Captura: @andrealegarreta/Instagram)

La famosa conductora de Hoy recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video tipo collage donde recuperó algunas fotografías de Mía y Nina, hijas que procreó con Erik Rubín. Sin embargo, las imágenes que más llamaron la atención pertenecen a Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes mostraron los dulces rostros que tenían cuando eran unos niños.

Aunque Erik Rubín conoció las mieles del éxito cuando era un adolescente tras ingresar a Timbiriche, pocos lo habían visto cuando tenía menos de 10 años. Andrea Legarreta incursionó en el mundo del espectáculo cuando ya era una joven y pocas veces ha compartido con el público cómo se veía antes de participar en Fresas con crema -banda musical donde también figuró Stephanie Salas-, película, novelas y el matutino de Televisa.

Los hermanos Derbez

Los hijos mayores de Eugenio Derbez convivieron desde que eran unos niños, gracias a ello formaron un fuerte lazo de hermandad que ahora comparten con Aitana, la hija más pequeña que su padre tuvo con Alessandra Rosaldo. (Captura: @aislinnderbez, @vadhir, @josé_eduardo92/Instagram)

Aislinn, Vadhir y José Eduardo saltaron a la fama cuando eran unos niños, si bien no incursionaron en el medio hasta cuando tenían alrededor de 10 años con algunas participaciones especiales, eran conocidos por el público gracias a que son hijos de Eugenio Derbez. Durante el pasado Día del Niño cada uno compartió una fotografía de su infancia en sus perfiles de Instagram y, como era de esperarse, resaltó el gran parecido que guardan con su progenitor.

“Este día del niño tengo muchos recuerdos… mis orejas gigantes, mi cara de ratón, ojos tristes, cuando tocaba ver a papá, la belleza de mamá, cuando era un poquito posesiva con Vadhir, cuando nació mi hermana Mich, cuando conocí a Shakira y era su más grande fan, cuando mis hermanos me hartaban, cuando papá nos llevaba a los Go Karts, cuando Vadhir hacía berrinche y dormía en las escaleras, los enormes cumpleaños de José Eduardo”, escribió en un video collage que publicó la protagonista de A la mala.

Danna Paola

Aunque la intérprete debutó en el medio cuando era una niña, no dejó de sorprender a sus fans con una postal de sus primeros años. (Foto: @dannapaola/Instagram)

Danna Paola es considerada como una de las estrellas infantiles de Televisa Niños que se robó el corazón del público con sus personajes en María Belén -mismo que tuvo una participación especial en La Familia P. Luche-, ¡Vivan los niños!, Amy: la niña de la mochila azul y Atrévete a soñar. Posteriormente salió del país para participar en Élite y, tras el éxito alcanzado con los melodramas, tomó la decisión de retomar su carrera musical con K.O. y Sie7e.

También se ha convertido en un ícono de la moda gracias a los espectaculares looks que presume tanto en reconocidas pasarelas como en su vida cotidiana. La artista mexicana no dejó pasar una fecha tan especial y recordó sus primeros años con una fotografía donde apareció luciendo uno de los divertidos disfraces que usó hace varios años en Halloween: “Fui una calabaza feliz”.

Carlos Rivera

El cantante dedicó su recuerdo a su madre. (Foto: @_carlosrivera/Instagram)

Desde que el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro ganó la tercera generación de La Academia ha tratado de mantener su vida privada lejos de los reflectores, incluso ha recibido críticas por no compartir fotografías o videos junto a su novia, Cynthia Rodríguez. No obstante, en esta ocasión subió una fotografía donde se dejó ver como nunca antes, cuando era un niño, y no solo esto, también mostró a su madre María de Lourdes Guerra.

“Mi foto favorita de niño es ésta. Abrazando a mi mamita. El sol de mi amanecer, quien me enseñó a caminar con alegría”, escribió. Cabe mencionar que hace unos días el cantante lanzó un tema que escribió hace aproximadamente 20 años como regalo para el Día de las madres.

Alejandro Fernández

(Foto: @alexoficial/Instagram)

El potrillo sorprendió a sus seguidores de Instagram con una postal en blanco y negro de cuando era un niño. El cantante aprovechó la celebración para recordar lo importante que es: “Nunca dejes de soñar” y compartió una serie de fotografías con las que, de cierta manera, felicitó a sus cinco hijos: Alex, América, Camila, Emiliano y Valentina.

Aunque en distintas ocasiones el cantante ha expresado el inmenso amor que siente por cada uno de ellos, desde hace unos meses Cayetana, su primera nieta, se ha convertido en la luz de sus ojos y refugio tras el sensible fallecimiento de Vicente Fernández.

