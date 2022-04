Hilary Duff asistió al concierto de The Killers en la CDMX

Hilary Duff fue captada en el concierto de The Killers en la CDMX (Fotos: Instagram/@thekillers @IngridAVargas)

La fiebre por la gira por México de The Killers habría llegado hasta Hilary Duff, quien fue captada en la Ciudad de México disfrutando del concierto de la banda estadounidense.

Este viernes 29 de abril The Killers se presentó en el Foro Sol y una de las asistentes al concierto fue Hilary Duff, quien aceptó fotografiarse al lado de algunos de sus fans que la reconocieron entre el público.

Durante la presentación de los intérpretes de Mr. Brightside, Duff fue captada por algunas personas con su esposo, el músico Matthew Koma, e inmediatamente las fotografías de la cantante en México comenzaron a circular en redes sociales.

Fue más de un fan quienes le pidieron una selfie a Hilary, quien se encontraba en la zona general del Foro Sol y ella aceptó, causando conmoción.

La usuaria expresó su admiración a Duff luego de haberse tomado una foto con la actriz (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Imagina ir a ver a The Killers y te encuentras a Hilary Duff. Yo me hubiera mi4d0 jajaja”, “Hilary Duff esta en México diosito pls mándame un milagro para encontrármela por la calles de cdmx”, “Pensando viajar a cdmx para toparme casualmente con Hilary Duff”, escribieron internautas en Twitter.

Asimismo, algunos usuarios resaltaron que la protagonista de Lizzie McGuire se comportó como cualquier mexicana en el concierto, pues inclusive fue captada con una cerveza servida en un vaso escarchado.

Algunos internautas este sábado compartieron que vieron a la cantante caminando por las calles de la colonia Roma, en la CDMX, aunque ella ni su esposo han compartido imágenes sobre su visita a la la capital.

No es la primera vez que Hilary llega a México sin propósitos laborales, pues varias ocasiones ha sido captada vacacionando en algunas playas aztecas junto a su esposo, pues al menos una vez al año llega con su familia a disfrutar de su descanso en el país.

Hilary se habría mostrado muy accesible con sus fans (Foto: captura de pantalla/Instagram)

En los últimos años Hilary Duff se ha mostrado alejada de los reflectores, pues su último álbum, Breathe In Breathe Out, salió en 2015 y aunque en 2016 aseguró que su próximo disco sería lanzado pronto, se ha concentrado más en sus proyectos como actriz.

Desde el 2015 hasta 2012 fue parte de la serie Younger, para luego darle paso a la secuela independiente de How I Met Your Mother, How I Met Your Father, serie de la que es protagonista.

Pese a que está presente en la actuación, la intérprete de What Dreams Are Made Of en 2020 anunció la cancelación del reboot de Lizzie McGuire, serie que produciría Disney Plus.

La cantante no explicó por qué sus fans no verían una continuación de uno de sus personajes más importantes, sino que se disculpó y lamentó el no poder llevar a la pantalla a Lizzie nuevamente.

Hilary se ha concentrado en su faceta como actriz, aunque no descarta volver a la música (Foto: Hulu)

A través de su cuenta de Instagram manifestó que se sentía honrada de ser parte de este proyecto, pero “quiero que cualquier reinicio de Lizzie sea honesto y auténtico con respecto a quién sería Lizzie hoy”, escribió.

Por otra parte, ha manifestado que le gustaría retomar su carrera como cantante, sin embargo, necesita el tiempo necesario para dedicarse nuevamente a la música.

En entrevista con Cosmopolitan explicó que quisiera llevar a su público a la Hilary que es ahora, pero es complicado tomando en consideración que ahora tiene otras aspiraciones. No obstante, reveló que ha hablado con su esposo sobre regresar al estudio, al menos para grabar canciones y recodar cómo estar detrás de un micrófono cantando.

