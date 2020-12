“Ha sido un honor que el personaje fuera parte de mi vida”: Hilary Duff le cerró las puertas a un reboot de Lizzie McGuire

“Quiero que cualquier reinicio de Lizzie sea honesto y auténtico con respecto a quién sería Lizzie hoy.”, fue la idea que respladó la actriz ante los planes de cambiar la dinámica de la serie (Foto: Especial)

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz Hilary Duff anunció la cancelación del reboot de Lizzie McGuire que produciría Disney Plus. Los fans de la serie reaccionaron en redes sociales ya que esperaban que el estreno de la serie llegara pronto a la plataforma de streaming.

Hilary Duff explicó los motivos por los cuales no pudo concretarse el proyecto “Quiero que cualquier reinicio de Lizzie sea honesto y auténtico con respecto a quién sería Lizzie hoy.”, fueron las palabras que compartió en su perfil de Instagram refiriéndose a que esperaba que la serie tomara una perspectiva realista y una versión “mas adulta” de lo que sería el personaje de Lizzie.

“Los esfuerzos y pláticas para tratar que el ‘reboot’ funcione han estado en todos lados, pero lamentablemente, a pesar de todo no va a suceder”, compartió la interprete de Lizzie McGuire. A pesar de que no explica a profundidad el origen de la cancelación de la producción dio a entender que las perspectivas de los productores con los encargados del contenido de Disney Plus fueron distintas y esto dio origen a la cancelación.

La actriz empezó por decir que se sentía honrada por haber interpretado al personaje que se volvió parte importante de su vida, además agradeció el apoyo de los fans a lo largo de los años de transmisión de la serie incluso por el apoyo que mostraron por el posible reboot que estrenaría Disney Plus.

“Ha sido un honor que el personaje de Lizzie forme parte de mi vida. Ha tenido un impacto permanente en muchos, incluyéndome. La lealtad y el amor de los fans hasta el día de hoy significa mucho para mí”, escribió Duff.

La cantante se mostró triste por la decisión de los productores que buscaban relanzar la serie con una perspectiva familiar, ya que hasta el momento el contenido de la plataforma de streaming ha incluido en su catalogo variedad de películas y series dirigido a un público totalmente familiar.

Hasta el momento, Disney Plus solo ha compartido contenido para público familiar. (Shutterstock)

“Podemos tomarnos un momento para llorar a la mujer increíble que hubiera sido y las aventuras que hubiéramos tenido con ella. Estoy muy triste, prometo que todos hicieron lo que pudieron, pero los astros simplemente no se alinearon”, concluyó su mensaje al despedirse de la Lizzie adulta que hubiera presentado en la nueva versión de la serie original de Disney Chanel.

Terri Minsky sería la encargada de producir el relanzamiento de la serie, esto porque la plataforma anunció que estaba en planes de realizar el reboot.

A principios del año 2020 la empresa compartió que estaba en planes de un reboot de la serie de Lizzie McGuire. Para el reparto de los personajes principales consideraron a Hallie Todd quien interpreta a Jo madre de Lizzie, Robert Carradine como Sam, su padre, Jake Thomas sería Matt, su hermano. Sin embargo, las diferencias creativas entre Minsky y los empresarios no lograron un común acuerdo de la perspectiva que tendría el personaje, ya que la actriz está cerca de cumplir los 30 años, por lo que pretendían que Lizzie viviera experiencias de una vida adulta que incluían relaciones amorosas entre los personajes principales.

Ya habían grabado unos capítulos de la serie con la temática planteada pero al tratar la idea con la plataforma Disney Plus pausaron el proyecto para decidir si era viable o no el proyecto.

Con la publicación de la actriz Hilary Duff la protagonista principal confirmó la noticia que los fans no querían escuchar, la cancelación de Lizzie McGuire.

La serie se estrenó el 12 de enero de 2001, la primera temporada tuvo 31 episodios, para la segunda temporada llegó a los 34 capítulos. Fue tanto el éxito de la serie que en 2003 grabaron la película Lizzie McGuire: estrella pop.

