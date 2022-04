Itatí Cantoral recordó a su madre y rompió en llanto: “Solamente quería estar conmigo”

La actriz se mostró emotiva al hablar de su madre, Itatí Zucchi. (Foto:Instagram/@itatic_oficial)

Itatí Cantoral rompió en llanto al recordar a su madre Itatí Zucchi en una entrevista, pues el año pasado, la progenitora de la actriz falleció por secuelas de COVID-19, luego de estar internada por 30 días en el hospital, según declaraciones de la artista.

Fue esta semana que la actriz mexicana se presentó en los foros del programa matutino Sale el Sol, donde los conductores la recibieron con arduo gusto. Por lo que durante la sección de Enfrentados, acompañada del también actor Juan Soler, Itatí recordó lo complejo que fue para ella la muerte de su mamá.

“He tenido muchos momentos difíciles, la muerte de mi madre. Prometí que no iba a llorar, yo en la mañana lloré antes de llegar, es bueno llorar y es bueno que a través de tus lágrimas lloren otros”, comentó la artista.

Luego de diversas reflexiones, la artista aseguró que pidió a Dios que Zucchi partiera de una manera significativa, dado que con su padre no pudo despedirse cómo hubiera querido.

Itatí Zucchi (Foto: Twitter/TvsEspectaculos)

“Yo quiero que mi mamá se vaya en mis brazos, que yo le diga hasta la última palabra y pues yo creo que Dios me lo cumplió, porque con mi mamá estaba totalmente sola, porque era de madrugada, no estaba con mis hermanos, no estaba con mi marido, mi hija, que tenía 12 años, estaba dormida y mis hijos estaban con Eduardo Santamarina en Miami”, relató la actriz.

Además, explicó cómo fue que acudió a la clínica ella sola con su madre: “Mi mamá era muy alta, muy grande y no sé cómo le hice para llevarla al hospital (...) Yo tenía muchos cuidados con mi mamá por lo del Covid, gracias a Dios mi mamá se fue diciéndome ‘Mi Tatí’, saludándome perfecto, porque ella sufría de Alzheimer”.

Por otro lado, Juan Soler subrayó, frente a la actriz mexicana, que: “Recuerdo muy vívido, cómo hablabas de tu mamá, de lo que hablabas con ella, tan sabroso el diálogo (...) Fue increíble, porque muestra el ser humano que eres”, por lo que, rápidamente, la artista señaló que la ausencia de su madre sigue siendo muy difícil, ya que siempre quería estar con ella.

“Lo que más me costó, fue que yo la cuidaba bastante, yo les pedí que la dejaran conmigo. Siempre fue muy buena con mis otros tres hermanos, somos cuatro, pero con esta enfermedad ella no se quería ir a casa de nadie, ella quería ser una mujer independiente, solamente quería estar conmigo y dentro de su enfermedad yo hablaba con ella, conmigo se ponía cuerda y me daba los mejores consejos”puntualizó Cantoral.

Itatí Zucchi falleció el año pasado por un paro cardiorrespiratorio. (Foto: Twitter/TvsEspectaculos)

Por lo que refirió a que hoy en día extraña mucho a su progenitora, pues era parte crucial en su vida diaria:

“Claro que me hace falta, hablar con ella, hablo con ella todos los días, tengo las cenizas en mi casa, pero no está en presencia. Es complicado el adiós, la separación, el entender que hay una vida después de esta, mejor”, reveló.

Finalmente, Itatí añadió que su hija de 13 años ayudó a que la famosa y su ex esposo Carlos Alberto Cruz, sean, en la actualidad, grandes amigos, pues luego de su divorcio, Itatí confirmó que los sentimientos hacia su ex pareja no eran los mejores.

Itatí Cantoral junto a su madre y sus hermanos. (Foto: Instagram de Itati Cantoral)

“Gracias a ella, yo tengo el mejor ex marido que puede existir en esta vida (...)siempre en los divorcios, en mi caso, que soy tan visceral, obvio, te divorcias y lo odias, por eso te divorciaste (...), y luego llega alguien y te dice: ‘Pero esa persona que odias, lo amaste algún día y esa persona es mi papá ¿Cómo lo vamos a resolver?’(...) Ella fue la que me ha enseñando a reconstruir la relación con su padre, Carlos”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO: