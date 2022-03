Itatí Cantoral se reencontrará con Thalía en México y dio detalles sobre una posible colaboración

Las actrices caracterizadas como "Soraya Montenegro" y "María la del barrio", respectivamente. Foto: Espectáculos / Las estrellas

Itatí Cantoral se reencontrará públicamente con Thalía en México después del éxito que alcanzaron juntas con sus papeles protagónicos en María la del barrio y tras estreno de Los ricos también lloran, la nueva versión de la telenovela. Las artistas volverán a pisar el escenario para celebrar las 100 representaciones de una puesta en escena.

La protagonista de Hasta que el dinero nos separe ofreció una conferencia de prensa para promocionar Sola en la oscuridad, obra de teatro de escrita por Frederick Knott y dirigida por Enrique Singer donde comparte créditos con Luis Gatica, Marco de la O, Lenny Zundel, Marcial Casale, Sergio Bonilla, María Perroni Garza y Nina Rubín, siendo estas dos últimas actrices hijas de exintegrantes de Timbiriche: Mariana Garza y Erik Rubín, respectivamente.

Itatí Cantoral explicó que debido al éxito que han alcanzado se revelará una placa por sus 100 representaciones en el Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas y para ello contarán con Thalía como madrina de honor. Este sería el motivo por el cual la actriz y cantante estaría por visitar México en los próximos días.

Ricardo Blume junto a Thalía en "María la del Barrio" (IG: mundo_de_telenovelas)

“Thalía va a ser mi madrina de develación de Sola en la oscuridad”, confirmó Cantoral en su encuentro con los medios.

La noticia tomó por sorpresa al público debido a que sólo se han dejado ver juntas en muy pocas ocasiones desde abril de 1996, fecha en la que se transmitió el último capítulo de María la del barrio. Sin embargo, se sabe que mantienen comunicación debido a que Thalía es madrina de los gemelos Eduardo y Roberto, hijos que Itatí Cantoral procreó con Eduardo Santamarina en el año 2000.

Por otro lado, la protagonista de La mexicana y el güero bromeó sobre la posibilidad que existe de volver a colaborar con la intérprete de Equivocada en otra producción televisiva. Entre risas, contó que tiene entre manos un plan que las llevará a la pantalla grande, pero no quiso profundizar más sobre el tema porque primero le gustaría llegar a un acuerdo.

Esta es una foto de las escena más conocida de Itatí Cantoral como "Soraya Montenegro" en "María la del barrio". (Foto: Twitter/@grillitosuena)

“Yo tengo un plan y ¡no van a arruinar mis planes!, no les puedo contar, pero tengo un plan y estoy platicando con ella, va a ser un plan más fantástico y vamos a trabajar juntas si Dios quiere [...] en cine”, declaró.

La actriz de 46 años también tomó con gracia la posibilidad de que la colaboración sea musical y sólo comentó entre risas: “La Guadalupana a dúo”. Cabe recordar que ambas artistas mexicanas han tenido la oportunidad de incursionar en el mundo de la música; Itatí lo ha hecho de manera esporádica en eventos especiales, mientras que Thalía ha logrado construir una carrera en el género pop a nivel internacional.

Además de los temas que grabó para las telenovelas que hizo en México, dentro de su repertorio musical se encuentran No me acuerdo, ¿A quién le importa?, Estoy enamorada, Qué será de ti, No me enseñaste, Equivocada, Piel morena, Arrasando, entre otros. Thalía dejó entrever que estaría trabajando en un nuevo álbum gracias a un breve video que grabó desde un estudio y publicó en Instagram.

Itatí Cantoral Zucchi es una actriz mexicana, conocida por interpretar a Soraya Montenegro en la telenovela María, la del barrio. (Foto cortesía)

Por otro lado, Itatí Cantoral se mantiene presente en redes sociales debido a que Soraya Montenegro es protagonista de infinidad de memes por sus frases, siendo la más famosa: “Nandito, ¿qué haces besando a la lisiada” por una de las escenas más dramáticas que hizo en la novela junto a Osvaldo Benavides y Yulianna Peniche.

Recientemente se anunció que Cantoral debutará en el mundo del doblaje de la mano con Disney para Red, película animada que está por estrenarse en su plataforma de streaming. La actriz prestará su voz para darle vida a Ming Lee.

