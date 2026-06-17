México

Noche de Museos edición Mundialista: pícnic, talleres y futbol

La edición de este 17 de junio reúne picnic, cine, recorridos, coro y propuestas contemporáneas en espacios del INBAL con horarios extendidos y actividades pensadas para públicos diversos

Guardar
Google icon
La fachada del Palacio de Bellas Artes se ilumina al atardecer. Un cartel azul con el logo del INBAL y el Mundial 2026 en primer plano, con personas pasando.
La segunda edición de la Noche de Museos Mundialista —la primera fue el 10 de junio— reúne actividades gratuitas que van desde ciclos de cine sobre fútbol hasta picnics con danza al aire libre, pasando por talleres de dibujo, intervenciones sonoras y conciertos corales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los museos del INBAL se visten de pasión mundialista este miércoles 17 de junio con una programación que mezcla fútbol, arte, folklore y conversatorios en al menos nueve recintos de la Ciudad de México, en el marco del programa Mundial Social 2026 de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La segunda edición de la Noche de Museos Mundialista —la primera fue el 10 de junio— reúne actividades gratuitas que van desde ciclos de cine sobre fútbol hasta picnics con danza al aire libre, pasando por talleres de dibujo, intervenciones sonoras y conciertos corales.

PUBLICIDAD

Futbol en pantalla y debate en la galería

Ilustración de un parque al atardecer con árboles, un edificio de cristal, esculturas abstractas naranjas y tres balones de fútbol sobre el césped
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) invita a la Noche de Museos Mundialista el 17 de junio de 2026, ofreciendo picnics, conciertos, cine de fútbol y visitas guiadas. (Noche de Museos/INBAL)

El Museo de Arte Carrillo Gil abre la jornada a las 17:00 h con MACGOL: Entre el documental y la ficción. Una revisión fílmica del fútbol y sus efectos, un ciclo que proyecta documentales y piezas de ficción sobre el deporte. El cupo es limitado a 30 personas.

A las 18:00 h, la Galería José María Velasco recibe el conversatorio Latam Is Burning, conducido por el Colectivo House of Xtravaganza, que aborda la historia del movimiento Ballroom, el activismo LGBTIQ+ y la salud comunitaria en América Latina.

PUBLICIDAD

Picnic, folklore y música en vivo

Captura de pantalla dividida con agenda de eventos culturales a la izquierda y tres mujeres en un espacio iluminado con luces azules a la derecha
A la misma hora, el Museo Mural Diego Rivera presenta la Noche de Folklore con danza y música mexicana y latinoamericana a cargo del grupo Tindu (Noche de Museos/INBAL)

Uno de los atractivos de la noche es el picnic con danza al aire libre en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, a las 18:30 h. El público podrá llevar su propia manta y disfrutar del jardín del recinto.

A la misma hora, el Museo Mural Diego Rivera presenta la Noche de Folklore con danza y música mexicana y latinoamericana a cargo del grupo Tindu. El Museo del Palacio de Bellas Artes recibe, a las 19:00 h, al Coro Gay Ciudad de México LGBTQIAP+, con un concierto seguido de visitas guiadas por la colección permanente y las exposiciones temporales.

Talleres, recorridos y activaciones sonoras

Captura de pantalla que muestra un listado de eventos culturales a la izquierda y, a la derecha, una actuación con varios artistas en escena
Ex Teresa Arte Actual presenta a las 18:00 h Un Arte en el Ombligo, con acciones e intervenciones sonoras de los artistas de la muestra y artistas invitados. El Museo Tamayo ofrece visitas guiadas a las 18:00 y 19:00 h. (Noche de Museos/INBAL)

El Laboratorio Arte Alameda extiende sus recorridos guiados de 17:00 a 21:00 h. El Museo Nacional de San Carlos realiza a las 18:00 h el taller Épica viva. Taller de dibujo con modelo, en el que los participantes retratan la performatividad del cuerpo en movimiento con el maestro Mario Alfaro.

Ex Teresa Arte Actual presenta a las 18:00 h Un Arte en el Ombligo, con acciones e intervenciones sonoras de los artistas de la muestra y artistas invitados. El Museo Tamayo ofrece visitas guiadas a las 18:00 y 19:00 h.

Arte contemporáneo y coleccionismo moderno

Captura de pantalla de un flyer de eventos culturales con texto sobre un fondo beige y una instalación artística de dos piezas textiles colgantes
El Museo de Arte Moderno (MAM) presenta a las 18:30 h la charla El espíritu del coleccionismo: arte moderno en el México del siglo XX, con Ana Garduño, Jorge Reynoso y Sylvia Navarrete como participantes. (Noche de Museos/INBAL)

La Sala de Arte Público Siqueiros programa a las 18:00 h la actividad Ecologías queer: Bajo el nenúfar, evaporación, pez y transición en un estanque, una propuesta de arte contemporáneo que explora identidad y entorno.

El Museo de Arte Moderno (MAM) presenta a las 18:30 h la charla El espíritu del coleccionismo: arte moderno en el México del siglo XX, con Ana Garduño, Jorge Reynoso y Sylvia Navarrete como participantes.

Una noche en 17 recintos del INBAL

La Noche de Museos Mundialista forma parte de las más de 250 actividades que la Secretaría de Cultura tiene programadas durante junio y julio en el marco del Mundial Social 2026, una agenda paralela al torneo que busca articular patrimonio, identidad y cultura.

Los recintos del INBAL mantienen horario extendido hasta las 19:00 h del 11 de junio al 5 de julio. Para mayor información, el INBAL remite a su sitio oficial: www.inba.gob.mx

Qué es la Noche de Museos y cada cuándo se celebra

La Noche de Museos es un programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el que alrededor de 45 recintos culturales extienden su horario hasta las 22:00 h y ofrecen entrada gratuita o con descuento.

Durante esa jornada, los museos presentan actividades especiales: visitas guiadas temáticas, conciertos, proyecciones de cine, talleres y activaciones escénicas. La iniciativa está pensada para acercar los espacios culturales a quienes no pueden visitarlos en horario habitual.

En la Ciudad de México se celebra el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre. La primera edición en México ocurrió en 2009 con 18 recintos del Centro Histórico; desde entonces se extendió a toda la ciudad y se realiza de manera ininterrumpida.

El formato tiene origen en Berlín, donde en 1997 surgió la Lange Nacht der Museen (Larga Noche de Museos), una iniciativa que se replicó en ciudades de todo el mundo. En el caso de la edición de este 17 de junio, la programación se adapta a la temática del Mundial 2026 bajo el sello “Mundial Social” de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Temas Relacionados

Museos CDMXMuseosMundial 2026Ciudad de Méxicoque hacerArte y Culturaeventosactividadesmexico-culturamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara

La ciudad se prepara para albergar el duelo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, con spots ideales para disfrutar el futbol y la gastronomía tapatía

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara

La Selección Mexicana llega a Guadalajara con el objetivo se convertirse en líder de grupo

Cientos de aficionados esperaron por horas en el hotel de concentración con mariachi, cánticos y pancartas especiales para el encuentro contra Corea del Sur

La Selección Mexicana llega a Guadalajara con el objetivo se convertirse en líder de grupo

Para qué sirve rocíar vinagre blanco en tu colchón y cada cuánto se recomienda hacerlo

Esta mezcla casera neutraliza aromas por sudor y humedad, además de disminuir algunos microorganismos en la superficie, siempre que se use con poca agua y buena ventilación como apoyo del aseo regular

Para qué sirve rocíar vinagre blanco en tu colchón y cada cuánto se recomienda hacerlo

Clima en Tijuana: la predicción para este 17 de junio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Tijuana: la predicción para este 17 de junio

Predicción del clima en Cancún para antes de salir de casa este 17 de junio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima en Cancún para antes de salir de casa este 17 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Padre de desaparecido le pide a la Selección Mexicana que alce la voz por las personas que faltan en el país

Detienen en Colima a “El Valdo”, objetivo prioritario ligado al Cártel del Golfo y exintegrante del CJNG

Detienen a tres personas en Oaxaca por extorsionar a ayuntamiento mexiquense con 40 millones de pesos

De “El Vicentillo” a “El Licenciado”, los lugartenientes del Cártel de Sinaloa que han caído en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Clarita Videla rompe el silencio: el accidente que cambió su vida y cómo logro volver a brillar

Clarita Videla rompe el silencio: el accidente que cambió su vida y cómo logro volver a brillar

La trágica historia de la “hermana mayor” del pato Merlín, la cual murió envenenada y dejó a la familia en depresión

Poncho Herrera muestra su faceta como entrevistador: Anahí, Martha Higareda y Hugo Sánchez entre sus invitados de lujo

Patricio Cabezut tendrá juicio definitivo por la custodia de sus hijas

Festival de tacos en CDMX del 19 al 21 de junio: dónde es, a qué hora y cómo llegar

DEPORTES

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara

La Selección Mexicana llega a Guadalajara con el objetivo se convertirse en líder de grupo

Estos son los entrenadores mexicanos que han dirigido en Champions League

Corea ya espera en Guadalajara mientras que los anfitriones aún deben viajar este martes

El Mundial 2026 como espejo de México: colapso urbano, filas y una indignación que mutó al sonar el himno nacional