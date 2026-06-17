Una menor de edad rescatada y dos capturados por delitos sexuales dejó una operación en popular localidad de Bogotá

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades y serán procesados por varios delitos sexuales - crédito Gaula Ejército

En una operación conjunta realizada por unidades del Gaula del Ejército y el CTI de la Fiscalía General de la Nación en la localidad de Suba, se confirmó la recuperación de una menor de edad y la captura de dos personas señaladas de estar involucradas en graves delitos sexuales.

Las autoridades informaron que la intervención se llevó a cabo tras labores de inteligencia y seguimiento en la zona, y en aplicación de una estrategia contra la explotación y violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en la capital del país.

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El operativo, adelantado por tropas del Ejército con apoyo del Grupo Gaula y en coordinación con el CTI de la Fiscalía 12 Especializada, permitió ubicar y rescatar a la menor en un domicilio.

Según información oficial, los capturados deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravado, pornografía con menor de 18 años agravado y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de una menor de edad.

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Las autoridades animan a la ciudadanía a denunciar los casos de secuestro, abuso sexual y violencia de género - crédito Colprensa

A su vez, el órgano de control recordó que dispone de varios canales oficiales para reportar hechos delictivos de manera rápida y segura. A través de la página web www.fiscalia.gov.co, los usuarios pueden acceder al Botón Denuncia Fácil, un sistema que permite realizar denuncias virtuales de cualquier delito penal sin necesidad de desplazarse.

Adicionalmente, la entidad cuenta con el Botón Llamada Virtual para comunicarse con el Centro de Contacto de la Fiscalía, disponible de lunes a sábado entre las 6 a. m. y las 10 p. m., así como con una opción de videollamada en lengua de señas colombiana destinada a personas sordas o con hipoacusia, activa de lunes a sábado de 8 a. m. a 5 p. m.

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La operación en Suba coincidió con una ofensiva más amplia desplegada por el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía en la misma localidad que dejó como resultado la captura de una docena de personas presuntamente vinculadas a casos de extorsión en distintas localidades de la capital.

La Fiscalía procesará a los dos capturado en la localidad de Suba por delitos sexuales con menor de 14 años - crédito Colprensa

Allí, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre que, según las investigaciones, exigía 24 millones de pesos a un comerciante bajo amenazas de atentar contra él y sus empleados. El procedimiento se realizó luego de un seguimiento coordinado entre unidades especializadas de la Policía y la Fiscalía.

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Operativos contra la extorsión en Bogotá

Los operativos también se extendieron, de manera paralela, a zonas como Puente Aranda, Los Mártires y Santa Fe, donde las autoridades capturaron a personas implicadas en extorsiones contra comerciantes y ciudadanos, incluidas amenazas para divulgar contenido íntimo y fraudes relacionados con la recuperación de motocicletas robadas.

En la localidad de Puente Aranda, los uniformados sorprendieron a un individuo justo en el momento en que recibía diez millones de pesos que, presuntamente, exigía a una de sus víctimas.

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La investigación estableció que el capturado se identificaba como miembro de las estructuras delincuenciales conocidas como Los Guaros y Satanás para infundir temor y asegurar el cobro del dinero producto de la extorsión.

“En la localidad de Los Mártires también fue detenido un hombre que, al parecer, utilizaba el nombre del Tren de Aragua para amenazar a una modelo webcam. La víctima era presionada para entregar dinero a cambio de no divulgar contenido íntimo ni afectar su integridad“, fue uno de los reportes confirmados desde la Secretaría de Seguridad de la capital.

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Otro de los casos se registró en la localidad de Santa Fe, donde fue capturado un hombre que estaba pidiendo siete millones de pesos para devolver una motocicleta que había hurtado él mismo. Incluso, el sujeto había afirmado que conocía gente en la Sijín para, al parecer, permitir la recuperación de dicha moto, de acuerdo con la información oficial.

Del total de los capturados, siete recibieron medida de aseguramiento mientras avanzan los procesos judiciales.

De acuerdo con la Policía Nacional, los casos de extorsión registraron una reducción del 20% en Bogotá durante 2026, con 190 hechos delictivos menos respecto al mismo periodo del año anterior.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o delitos sexuales a través de la línea gratuita 165 del Gaula.