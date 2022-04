Paul Stanley se sintió al borde de la muerte: “Me les iba”

El conductor de 36 años sufrió una infección de salmonelosis y una disminución en sus niveles de plaquetas (Foto: Instagram)

El pasado 20 de abril Paul Stanley alarmó a sus seguidores al publicar una imagen donde aparece desde una cama de hospital y con sus fosas nasales conectadas a suero. El conductor de Hoy no dio mayores explicaciones en la fotografía que colgó en Twitter y sólo se limitó a recomendar a sus seguidores que “coman frutas y verduras”.

Y es que desde la mañana de ese día a su público le extrañó el hecho de que el hijo del recordado Paco Stanley no acudiera al foro del programa matutino donde es uno de los titulares, por lo que comenzaron a preguntar por él en las redes sociales de la emisión.

Más tarde, cuando se presentó a medios la segunda temporada del programa Perdiendo el juicio, donde comparte cámara con El Burro Van Rankin, El Borrego Nava, Lola Cortés y múltiples invitados, la ausencia de Paul también dio de qué hablar.

El Borrego Nava, El Burro Van Rankin y Paul Stanley son parte del elenco que continúa en el proyecto en esta temporada dos (Foto: Televisa)

En el evento se presentó un video grabado por el mismo Paul desde el hospital, explicando a los presentes que no pudo apersonarse en las instalaciones de Televisa porque se encontraba enfermo, aunque no dio mayores detalles.

“A todos mis amigos de Perdiendo el juicio compañeros, gente de la prensa, les mando muchos besos y abrazos. Desde un complejo turístico hospitalario, porque ando internadito, ando malito… pero no se pierdan Perdiendo el juicio, lo hicimos con mucho amor y se van a divertir mucho”, dijo ataviado con una bata desde el cuarto del centro de salud, sin especificar el motivo que lo llevó allá.

Incluso el productor del programa de comedia, Memo del Bosque, contó el 21 de abril a Infobae México que la salud del comediante se vio afectada por un problema gastrointestinal, pero también por el estrés al que se ve sometido cotidianamente:

“Hablé con él temprano antier (martes 19), al parecer fue algo de comida, algo intestinal, yo creo que también es exceso de trabajo, él es un chavo muy talentoso y hace muchos programas, y de repente venía de viajar, y comes aquí y comes allá, y los programas y el estrés, yo creo que por ahí le vino una descompensación, y algo traía intestinal”, contó Del Bosque.

El productor se mostró confiado en la pronta recuperación del conductor de "Hoy" (Foto: Instagram)

El productor de Televisa confió entonces que con los cuidados que está recibiendo en el hospital, Paul saldría avante y pronto podría reincorporarse al matutino, hecho que sucedió el día 22 de abril.

Ya en su reincorporación al programa de revista conducido por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, el actor de Mi querida herencia no actualizó su estado de salud, sólo comentó que ya se encontraba mejor. Sin embargo, durante una videollamada que tuvo con el matutino la mañana del 21 explicó que sufrió una infección de salmonelosis y tras someterse a una revisión, los resultados de los estudios arrojaron datos alarmantes que influyeron en su hospitalización de emergencia.

Según contó, sus niveles de plaquetas en la sangre estaban bajos y no sólo eso, cambiaron un par de veces, por lo que la mejor decisión era quedarse bajo observación. Stanley destapó que su padecimiento podía estar relacionado con el contagio de salmonela que sufrió a principios de la semana, pero no confirmó la información porque todavía se encontraba en espera del diagnóstico médico.

Paul se reincorporó a "Hoy" el pasado 22 de abril (Captura: @programahoy/Instagram)

“Aquí sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso y cuando me hicieron estudios de todo (...) me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores (...) no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy [...] todavía estoy en espera de que los doctores me digan que esta baja de plaquetas fue por la intoxicación que tuve”, declaró.

Afortunadamente la situación no se complicó y el famoso se encuentra ya en mejores condiciones, así lo declaró a la prensa recientemente y refirió que hasta vio la muerte de cerca.

“Sí sentí que me les iba, amigos, pero gracias a Dios no pasó nada. Me quedé tres días internado y se complicó un poco por las plaquetas, pero bueno, no pasó a más. Ahora a dieta y ejercicio... Me empezó a salir en la sangre que tenía las plaquetas muy bajas. Llegué en 95 y luego me bajó en 85. Ya cuando me dejaron salir estaba en 100, pero tengo que estar a 150 (…) Si me espanté, amigos, me les iba”

El también actor de comedia dijo que nunca antes había sentido una afectación como la que sufrió (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

Sobre la sintomatología que el famoso experimentó ante su contagio de una variante de salmonelosis, Paul fue explícito: “Caldillo por abajo, bilis por arriba y me temblaba todo. Me sentía pésimo, algo que nunca había sentido, entonces dije ‘esto no está bien’. Llegué a trabajar, pero me fui del foro a servicio médico y de ahí a urgencias”, explicó el famoso de 36 años, quien deberá llevar una dieta blanda y hacer “poco ejercicio”.

