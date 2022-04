Cuánto dinero ganaba Paco Stanley en un día

Paco Stanley fue asesinado en 1999. Foto: Twitter @GilbertoBrenis

En fechas recientes se dio a conocer que el famoso conductor del programa matutino de Televisa, Hoy, Paul Stanley, se encontraba hospitalizado, lo que causó preocupación y consternación a sus seguidores. Aunque al principio era un misterio el motivo de la hospitalización, este jueves fue entrevistado en el programa en el que participa por sus mismos compañeros, estando él en el hospital.

Ahí se dio a conocer que Stanley había sido internado por una salmonelosis, y que al revisarlo, los doctores también detectaron que tenía bajas las plaquetas, lo que los preocupó.

Paul Stanley lleva en la sangre la simpatía que lo caracteriza, pues es hijo de uno de los conductores que marcaron la televisión mexicana durante la década de los 90´s. El padre de Paul fue Paco Stanley, quien también fue conductor de un famoso programa matutino llamado Una tras otra. Él presentador fue asesinado el 7 de junio de 1999, a los 56 años, luego de salir de comer de un restaurante llamado El charco de las ranas, al sur de la Ciudad de México, en plena luz del día.

En aquella ocasión, fue a comer con su compañero de programa Mario Bezares, el reportero Jorge Gil y Paola Durante. Sin embargo, solo salieron del restaurante Gil y Stanley, pues Bezares había recibido una llamada y había ido al sanitario, mientras que Durante se quedó en la mesa.

Paul Stanley es hijo de Paco Stanley. (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

Esto hizo sospechar que en el asesinato estuvieron implicados los dos últimos.

Una de las incógnitas que más se pregunta la gente sobre el famoso conductor, es cuánto dinero ganaba, pues el programa que conducía era muy exitoso.

En alguna ocasión, el famoso youtuber Escorpión Dorado, quien se autodenomina como “el dios del internet” invitó a su programa de YouTube Escorpión al Volante a Benito Castro, quien es miembro de los famosos Hermanos Castro.

En dicho capítulo, hablaron un poco de todo, y entre los temas que tocaron, se encontró justamente el asesinato de Paco Stanley. Castro declaró que él tuvo que ir a la Procuraduría a rendir su declaración. También, dijo que Stanley no tenía la necesidad de vender sustancias ilegales, como la cocaína, pues una de las vertientes de la investigación del asesinato indicaba que el motivo había sido por narcotráfico. “No tenía necesidad porque ganaba un chingamad**l de dinero, sobre 350 mil pesos diarios en menciones de comerciales y televisión”, dijo el famoso.

Benito Castro era amigo del conductor. Foto: Twitter / @YoSoiTuLSR

También, aseguró que en ese tiempo pasaban largas horas en la oficina, en donde bebían cognac y whisky, además de que algunas veces, confesó, sí llegaron a intercambiar cocaína en los baños. “No me daba coca (vendía), yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, dijo tajante el también actor.

Castro reveló que, tras la muerte de Stanley, recibió un citatorio de la Procuraduría a rendir su declaración. “Y ahí me dijeron: ‘¿a usted le daba cocaína Paco Stanley? Dije no, yo le daba a él”.

El creador del personaje “Kin Kin de Acapulco” confesó que el día del asesinato de Stanley, él no se encontraba comiendo con ellos en el restaurante, porque tenía ya más de un año de no trabajar con el equipo de su amigo. “Yo ya estaba haciendo La Güereja y Algo Más, con un chin* de éxito. No veía a mi amigo. Lo había visto un par de semanas antes, fui a cotorrear con él un ratito, me tomé unas copas de vino tinto porque ya no podía tomar más”, y es que confesó, que desde que conoció a Paco Stanley “me creció el hígado dos puntos. Estuve a punto de que me diera cirrosis”.

