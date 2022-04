Matute busca a Thalía para su gira “Quinceañera World Tour”

La banda cumplió XV años (Foto: Instagram/@thalia/@matutemx)

“Cuando suenan los 80´s, Matute está en la casa”; la popular banda encabezada por Jorge D’Alessio está de festejo y por el peculiar número de años que cumplen han decidido realizar una gira internacional que promete darle a sus fans lo mejor que han logrado en sus quince años de trayectoria, siendo este próximo 21 de mayo cuando el concepto de BOBO Producciones arranque en la Arena Ciudad de México.

“Quinceañera World Tour: La celebración de tu vida” es el título oficial de la nueva gira de Matute que pretende visitar países como Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá, Honduras, Guatemala y más. Sin embargo sería la peculiar forma de llegar a su reciente rueda de prensa -en una limusina- y la confesión de querer tener a Thalía como invitada en su inauguración lo que ha generado gran expectativa en la banda.

“Si en algún momento, por el nombre de la gira, se pudiera dar que este Thalía en alguno de los conciertos, no sé si aquí (Ciudad de México) o en Monterrey, o incluso en la gira por Estados Unidos, porque vamos a estar por Las Vegas, por Miami, New York, Los Ángeles, de verdad vamos a ir a tantos lugares y ciudades”, comenzó a relatar Jorge D’Alessio.

Thalía no ha confirmado nada (Foto: Instagram/@thalia)

Aunque es casi evidente y lógico el motivo por el que quieren tener a la intérprete de grandes canciones pop como Desde Esa Noche, No Me Acuerdo y Te Perdiste Mi Amor, el hijo de Lupita D’Alessio aclaró todo y dejó ver el sentimiento que tiene la banda por la gran celebración muy al estilo de la canción -y nombre de la telenovela que protagonizó con Adela Noriega- que marcó a toda una generación.

“Sí se llega a dar algo, para nosotros emocionalmente va a ser muy bonito por la conección con esta canción de Timbiriche, por la novela, una novela que tocó a toda una generación y como tiene el nombre de la gira sería una palomita en el corazón de los seis”, agregó la banda intérprete de covers como I Just Cant’n Get Enough, Girls Just Wanna Have Fun y Wake Me Up Before You Go Go.

Primer fechas de la gira (Foto: Instagram/@matutemx)

La banda también reveló algunos detalles sobre lo que sus fans mexicanos podrán escuchar y disfrutar en los conciertos, pues a pesar de dedicarse más al género rock, en esta ocasión se contará con mariachi:

“Vamos de polo a polo por la década, vamos a visitar muchos países por primera vez, entonces muy pero muy al sonido de Matute, pero sí (habrá mariachi) un momentito. Es muy corto el momento pero es muy emocionante de contar con ellos súper espectacular”, agregó la vocalista.

La hija de Thalía y sus XV años

La fiesta aparentemente será pospuesta Foto: Cuartoscuro

Doña Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata está bajo el cuidado de sus nietas después de que, durante 2021, se denunciara que presuntamente fue víctima de negligencia y maltratada en un centro de cuidados. Y es para procurar el estado de salud de la mujer de 104 años que la cantante habría tomado la decisión de enfocarse en la mejora de ella y posponer la próxima fiesta de XV años que sería para su hija Sabrina.

“Thalía está ahorita con lo de su abuelita, está con su abuelita más que con otra cosa. De los XV años, nada. No sé si se va a suspender. Ella está cien por ciento pendiente de su abuelita, en todos los aspectos, ella está atenta, está pagando todo para que no le falte un peso a su abuelita”, expresó Mitzy, diseñador de la actriz, ante las cámaras de Hoy.

